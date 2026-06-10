310 milliards d'euros de transactions e-commerce pourraient être assistées par l'IA agentique d'ici 10 ans en Europe

PARIS, 10 juin 2026 /PRNewswire/ -- Sopra Steria publie la première étude européenne dédiée au commerce agentique, fondée sur un sondage exclusif auprès de 8 400 consommateurs dans huit pays. Le marché européen potentiel dépasse 310 milliards d'euros — et la bataille ne se jouera pas sur la technologie, mais sur la confiance : 41 % des Européens ne font encore confiance à aucun acteur pour leur fournir un agent d'achat. Conformément à leur position d'acteurs de confiance, les banques arrivent en tête des acteurs jugés légitimes par les consommateurs européens.

Quelques chiffres :

74% des consommateurs européens disent encore rencontrer des difficultés lors de leurs achats en ligne.

55% ont déjà entendu parler du commerce agentique.

45% se disent prêts à déléguer leurs achats en électronique et high-tech, contre seulement 16% pour la santé et les courses alimentaires.

27% estiment que les banques sont les acteurs les plus légitimes pour développer ces agents d'achat.

Une Europe à deux vitesses face au commerce agentique, tirée par les pays du Nord

Selon l'enquête menée par Sopra Steria, la notoriété du commerce agentique est déjà très bonne en Europe, mais avec des variations selon les pays. Plus d'un Européen sur deux, soit 55%, déclare avoir déjà entendu parler de ce sujet, et 13% disent bien le connaître. Les pays du Nord se distinguent nettement, avec 76% de notoriété en Norvège et 68% aux Pays-Bas, contre 61% en Allemagne et 58% au Royaume-Uni. À l'inverse, plusieurs marchés d'Europe du Sud, ainsi que la France (38%) et la Belgique (44%), restent encore en retrait.

Cette dynamique s'inscrit dans un contexte où l'e commerce est maintenant adopté partout (seulement 2 % des personnes interrogées en Europe n'effectuent jamais d'achat en ligne), avec des nuances selon les pays – en Allemagne, 36% des répondants achètent en ligne chaque semaine, contre 19% en France. Dans les marchés les plus matures, les innovations liées à l'IA ont donc davantage de chance d'être adoptées rapidement, car elles prolongent des usages déjà bien installés.

L'IA séduit pour mieux choisir, mais les Européens hésitent encore à lui déléguer leurs achats

Pour en savoir plus

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1861938/5489184/Sopra_Steria_Logo.jpg

Contact

Aurélien Flaugnatti,

[email protected]