Sopra Steria reconnu leader dans les End-to-end Cloud Infrastructure Management Services par NelsonHall

PARIS, 15 novembre 2022 /PRNewswire/ -- Sopra Steria, l'un des leaders européens de la Tech reconnu pour ses activités de conseil, de services numériques et d'édition de logiciels, annonce aujourd'hui que ses activités et les équipes de son « Digital and Cloud Center of Excellence » ont été classées parmi les « leaders » dans le rapport NEAT End-to-End Cloud Infrastructure Management Services 2022 de NelsonHall.

Le rapport NEAT de NelsonHall évalue 17 entreprises à travers le monde en concentrant son analyse sur l'usage de Cloud Management Platforms (CMP) hybrides, de technologies cognitives, d'Intelligence Artificielle, de Machine Learning, d'automatisation, d'Agilité, d'approche DevSecOps et de capacités hyperscaler full stack dans un contexte de « End-to-End Cloud Infrastructure Management Services ».

Sopra Steria s'appuie notamment sur son « Digital and Cloud Center of Excellence » qui apporte à la fois une expertise sectorielle et technologique. La reconnaissance par NelsonHall de Sopra Steria s'appuie sur les points forts suivants :

Son large écosystème de partenaires, composé de géants de la Tech et de fournisseurs de services cloud européens et ce dans une approche agnostique ;

De solides capacités de conseil permettant au Groupe d'accompagner ses clients dans l'utilisation des Clouds comme vecteurs de nouveaux services digitaux ;

Sa solution Digital Innovation Factory garantissant que les processus, les choix technologiques, les compétences organisationnelles et la culture d'une entreprise sont conçus pour une approche BizDevSecOps afin de soutenir la transformation digitale. Cette solution est particulièrement axée sur les approches DevSecOps, SRE (Site Reliability Engineering) et XLA (Accelerated Linear Algebra) répondant aux exigences sectorielles spécifiques des clients, telles que le respect de la réglementation ou l'Intelligence Artificielle. Elle englobe la gestion des services multi-Cloud hybrides, d'Infrastructure-as-Code, de self-healing et des services de conteneurs.

« L'économie numérique nécessite désormais des fondations agiles, robustes et durables basées sur le Cloud et qui répondent à la fois aux besoins spécifiques de chaque secteur et aux droits et principes du plan « Décennie numérique de l'Europe ». Le Digital and Cloud Center of Excellence de Sopra Steria combine une expertise sectorielle et des pratiques multi-Cloud conformes sur l'ensemble de la chaîne de valeur, pour aider les organisations à optimiser leur transformation à chaque étape de leur parcours. Nos équipes sont honorées d'être reconnues par NelsonHall comme un leader des End-to-end Cloud Infrastructure Management Services », déclare Béatrice Rollet, Group CTO - Digital and Cloud Services chez Sopra Steria.

« Sopra Steria améliore les services Cloud-natives grâce à des services d'orchestration de conteneurs et de micro-services et a développé un vaste portefeuille d'accélérateurs Cloud. A travers son approche Digital Innovation Factory, le Groupe investit dans des fonctions de type SRE pour favoriser des approches DevSecOps. Il intègre également des solutions de self-healing, de FinOps et d'Observabilité pour soutenir des approches multi-Cloud et hybrides. Sopra Steria a également développé des Cloud Management Platforms spécifiques à chaque hyperscalers, qui sont orientées vers l'expérience développeur, et prévoit de doubler ses initiatives commerciales avec les hyperscalers au cours des douze prochains mois. » a déclaré John Laherty, Senior Research Analyst chez NelsonHall.

A propos de Sopra Steria

Sopra Steria, l'un des leaders européens de la Tech reconnu pour ses activités de conseil, de services numériques et d'édition de logiciels, aide ses clients à mener leur transformation digitale et à obtenir des bénéfices concrets et durables. Il apporte une réponse globale aux enjeux de compétitivité des grandes entreprises et organisations, combinant une connaissance approfondie des secteurs d'activité et des technologies innovantes à une approche résolument collaborative. Sopra Steria place l'humain au centre de son action et s'engage auprès de ses clients à tirer le meilleur parti du digital pour construire un avenir positif. Fort de 47 000 collaborateurs dans près de 30 pays, le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 4,7 milliards d'euros en 2021.

The world is how we shape it.

Sopra Steria (SOP) est coté sur Euronext Paris (Compartiment A) - Code ISIN : FR0000050809

Pour plus d'informations, retrouvez-nous sur www.soprasteria.com/fr

A propos de NelsonHall

NelsonHall est le principal cabinet d'analyse mondial qui a pour vocation d'aider les organisations à comprendre « l'art du possible » dans la transformation des opérations numériques. Avec des analystes aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Europe continentale, NelsonHall fournit aux organisations acheteuses des informations détaillées et essentielles sur les marchés et les fournisseurs (y compris des évaluations NEAT) qui les aident à prendre des décisions rapides et hautement éclairées en matière de sourcing. NelsonHall permet, en outre, aux prestataires de services d'obtenir une connaissance approfondie de la dynamique du marché et des besoins des utilisateurs pour les aider à affiner leurs stratégies commerciales. Les recherches de NelsonHall sont basées sur des études primaires rigoureuses et sont largement respectées pour la qualité, la profondeur et la perspicacité de leurs analyses.

