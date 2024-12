Sopra Steria renforce son engagement environnemental avec le financement de deux startups de la green tech grâce à sa ligne de crédit à impact (« Sustainability-Linked Loan »)

PARIS, 11 décembre 2024 /PRNewswire/ -- Sopra Steria, acteur majeur de la tech en Europe, poursuit son engagement dans la lutte contre le changement climatique. Le Groupe annonce son soutien à deux projets de startups contribuant à l'élimination du carbone : l'un par l'alcalinisation des océans, l'autre par la régénération de terres dégradées et arides via l'agriculture régénérative.

Farmer controlling vegetables in greenhouse.

Le 7 avril 2022, Sopra Steria a annoncé l'indexation de sa ligne de crédit de 1,1 milliard d'euros sur son objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre de 85 % par collaborateur d'ici 2040, conformément à l'Accord de Paris. Pour soutenir cet engagement, validé par le SBTI* et audité, un mécanisme de bonus/malus a été intégré au contrat de crédit souscrit par l'entreprise. L'atteinte des objectifs de performance environnementale par Sopra Steria en 2022 et 2023 a permis de créer un fonds dédié de plus de 200 000 euros, destiné à financer des projets technologiques innovants dans la lutte contre le changement climatique.

« L'utilisation de cette ligne de crédit reflète concrètement l'engagement de l'entreprise en faveur de la transition écologique. Il ne suffit pas de réduire notre propre empreinte carbone et de contribuer à la trajectoire de réduction des émissions de nos clients. Les réponses à la gravité du changement climatique seront trouvées dans cette alliance entre innovation, performance économique et impact social, et nous sommes fiers de soutenir ces projets qui explorent de nouveaux horizons de solutions » déclare Axelle Lemaire, Directrice exécutive en charge de la Performance durable et de la responsabilité sociale d'entreprise chez Sopra Steria.

Sélectionnées rigoureusement par un comité interne d'experts et validées par Crédit Agricole CIB et Crédit Lyonnais dans leurs rôles de « Sustainability Coordinators » & « Sustainability Agent », les initiatives portées par PRONOE, qui travaille à contenir l'acidification des océans, et Sand To Green, pour son travail sur la régénération des terres arides, se sont particulièrement distinguées.

Cliquez ici pour en savoir plus.

Contact : Aurélien Flaugnatti, [email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2578770/Sopra_Steria.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1861938/Sopra_Steria_Logo.jpg