Sopra Steria se positionne comme leader du « SPARK Matrix™ Cloud Native Application Development Services 2024 » par Quadrant Knowledge Solutions

La matrice SPARK Matrix™ de Quadrant Knowledge Solutions fournit une analyse concurrentielle et un classement des fournisseurs de services de développement d'applications natives dans le cloud (CNADS).

Sopra Steria, grâce à sa technologie complète de services de développement d'applications natives dans le cloud, a été très bien classé sur les paramètres d'excellence technologique et d'impact client.

PARIS, 24 avril 2024 /PRNewswire/ -- Sopra Steria et Quadrant Knowledge Solutions ont annoncé aujourd'hui que Sopra Steria a été nommé en tant que leader dans l'analyse SPARK Matrix™ du marché mondial CNADS pour le premier trimestre 2024.

Le SPARK MatrixTM Cloud Native Application Development Services comprend une analyse détaillée de la dynamique du marché mondial, des principales tendances, du paysage des fournisseurs et du positionnement concurrentiel. L'étude fournit une analyse concurrentielle et un classement des principaux fournisseurs de technologies sous la forme d'une matrice, la « SPARK Matrix™ ». L'étude offre des informations stratégiques pour évaluer les capacités des différents fournisseurs, leur différenciation concurrentielle et leur position sur le marché.

Selon Sitaparna Roy, analyste chez Quadrant Knowledge Solutions, « Sopra Steria, grâce à ses services de développement d'applications modernes, aide les organisations à convertir leurs idées en produit minimum viable (MVP) et à surveiller toutes les étapes du développement jusqu'à la production avec une vitesse, une efficacité et une productivité inégalées. Elle permet cela en offrant des services d'architecte d'entreprise, des services Low-code / No-code et des services de développement d'applications Cloud-Native dans son portefeuille Modern Apps Development services. […] L'approche unique « BizDevSecOps » de Sopra Steria pour la transformation numérique de bout en bout favorise une communication et une collaboration efficaces entre les entreprises et les opérations des équipes à travers le cycle de vie de développement du logiciel (SDLC). »

« Sopra Steria est fière d'être reconnue une fois de plus comme leader des services de développement d'applications Cloud-Native par Quadrant Knowledge Solutions grâce à notre engagement envers l'innovation, l'orientation client et l'excellence dans la prestation de services. Notre approche globale du développement d'applications modernes, soutenue par notre Centre d'excellence Cloud et notre plateforme Ingine, permet aux organisations d'atteindre leurs objectifs de transformation numérique de manière efficace et efficiente », commente Yann Gloriau, expert Cloud chez Sopra Steria.

