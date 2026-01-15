Sopra Steria zum neunten Mal in Folge vom CDP als führendes Unternehmen im Klimaschutz ausgezeichnet

Zum neunten Mal in Folge wurde Sopra Steria für sein Umweltengagement vom CDP (ehemals Carbon Disclosure Project) ausgezeichnet, einer unabhängigen, internationalen Non-Profit-Organisation, die sich für Transparenz und Fortschritt im Bereich des ökologischen Wandels einsetzt.

Die Gruppe wurde erneut in die „A-Liste" des CDP aufgenommen, eine Auszeichnung, die Organisationen vorbehalten ist, die sich am stärksten für Transparenz, Management und Reduzierung ihrer Klimaauswirkungen, insbesondere der Treibhausgasemissionen, engagieren.

2025 stehen nur 877 Unternehmen - oder 4 % der bewerteten Organisationen - auf der A-Liste des CDP .

PARIS, 15. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Sopra Steria, ein bedeutender Akteur im europäischen Technologiesektor, wurde zum neunten Mal in Folge in die A-Liste des Carbon Disclosure Project (CDP) aufgenommen, in der die weltweit leistungsstärksten Unternehmen im Kampf gegen die globale Erwärmung und bei der Anpassung an die neue Klimarealität ausgezeichnet werden. Diese Anerkennung unterstreicht die Stärke und Reife der Umweltstrategie von Sopra Steria, die auf dem langjährigen Engagement des Unternehmens für Nachhaltigkeit und der kontinuierlichen Weiterentwicklung seiner Aktionspläne basiert.

Das CDP-Ranking ist ein internationaler Maßstab für Umweltbewertungen und würdigt die Fähigkeit der Gruppe, ihre Klimaschutzverpflichtungen in operative Ergebnisse umzusetzen, insbesondere im Bereich Scope 3, der indirekte Treibhausgasemissionen entlang der gesamten Wertschöpfungskette umfasst und den größten Teil des CO2-Fußabdrucks der Gruppe ausmacht.

Axelle Lemaire, Executive Director of Sustainable Performance bei Sopra Steria, kommentiert: „Diese Auszeichnung des CDP spiegelt vor allem die Operationalisierung und Beschleunigung unserer Klimaschutzmaßnahmen wider. In einem besonders unsicheren geopolitischen und regulatorischen Umfeld hat Sopra Steria beschlossen, seinen Kurs beizubehalten und seine Bemühungen zur Dekarbonisierung seiner Aktivitäten, insbesondere im Bereich Scope 3, durch verantwortungsbewusste Beschaffung und den effizienten Einsatz von IT zu intensivieren. Unser Ziel ist klar: Sopra Steria auf einen Weg zu bringen, der mit der Netto-Null-Emissionsbilanz bis 2040 vereinbar ist, und gleichzeitig unsere Kunden bei der ökologischen Umstellung ihrer Produktions- und Vertriebsmodelle zu unterstützen.

