Soroco é nomeada líder no PEAK Matrix® do Everest Group como Provedora de Tecnologia de Mineração de Tarefas de 2022

BOSTON, 9 de agosto de 2022 /PRNewswire/ -- A Soroco, primeira empresa de gráficos de trabalho do mundo, foi nomeada líder na primeira avaliação Task Mining Products PEAK Matrix® Assessment 2022, divulgada pelo Everest Group, uma empresa líder em pesquisas e análises. A avaliação baseou-se em critérios específicos que analisaram o principal produto da empresa, o Scout, por seu impacto de mercado, visão e capacidade.

Everest Group Task Mining Products PEAK Matrix® Assessment 2022[1]

Existe uma nova categoria de software empresarial que utiliza uma fonte de dados anteriormente inexplorada: interações entre humanos e computadores que emanam do trabalho diário. Atualmente, mais de 60% desses dados são provenientes de milhões de interações que equipes e usuários têm em aplicativos, e-mails, bate-papos e documentos no trabalho.

Esses dados não documentados e não estruturados de interações entre humanos e computadores são fundamentais para revelar um enorme valor comercial e promover o avanço de programas de transformação digital baseada em dados. Esses dados permitem que as empresas criem um mapa de como suas equipes realizam o trabalho e o utilizem para impulsionar seus programas de transformação digital.

"Estamos muito felizes por sermos reconhecidos pelo Everest Group como líderes", disse Samson David, CEO da Soroco. "Esse reconhecimento é o reflexo de nossa dedicação em oferecer uma poderosa plataforma de gráficos de trabalho que proporciona uma visão de 360 graus da última milha de trabalho para equipes e empresas e as capacita com dados estruturados, a principal alavanca para impulsionar os negócios e promover iniciativas de transformação. Nossa vasta experiência no setor empresarial e nosso amplo ecossistema de parceiros estão ajudando as empresas a reimaginar a forma como se realiza o trabalho e permitem que elas permaneçam competitivas no cenário digital."

De acordo com Amardeep Modi, vice-presidente do Everest Group: "A estratégia de produtos de mineração de tarefas da Soroco tem como objetivo ajudar as empresas a entender como as equipes executam o trabalho e fortalecer as empresas em suas iniciativas de transformação digital." Ele acrescentou: "A posição dela como líder na Task Mining Products PEAK Matrix® Assessment 2022 é sustentada por sua sólida visão de mercado, foco na inovação de produtos e sucesso do cliente, profundidade e amplitude das funcionalidades do produto e alto valor entregue a seus clientes."

A avaliação Task Mining Products PEAK Matrix® Assessment 2022 do Everest Group inclui 17 provedores de tecnologia do setor de mineração de tarefas. O relatório consiste no PEAK Matrix, que classifica os provedores de mineração de tarefas em líderes, principais competidores e aspirantes. Os líderes demonstraram alto impacto de mercado em geral, forte visão e capacidade de responder à demanda por soluções holísticas de mineração de tarefas.

A Soroco é líder da categoria graças a seu foco em necessidades em escala empresarial que atendem a milhares de usuários em cada cliente, o que inclui:

Coleta de dados com proteção da privacidade e com zero integração de TI: tecnologia patenteada de coleta profunda para coletar milhões de interações, protegendo, ao mesmo tempo, a privacidade do usuário final, a filtragem flexível do PII e que está de acordo com a conformidade com a GDPR.

Descoberta, informações e extensibilidade: descoberta de padrões de trabalho específicos a cada equipe, recomendações orientadas por IA sobre ROI e alavancas de otimização e APIs para estender novas informações por meio de ferramentas BI, como a Power BI.

Hospedagem flexível: nativa da nuvem para escala - disponível em PaaS e SaaS.

A Scout, uma plataforma de gráficos de trabalho da Soroco, está posicionada de forma diferenciada para ajudar as empresas a impulsionar dados acionáveis e estruturados a partir dessa enorme fonte de dados inexplorada e melhorar as experiências digitais de usuários e equipes.

Sobre a Soroco

A Soroco está desenvolvendo a primeira e mais avançada plataforma de gráficos de trabalho do mundo. Somos uma empresa de tecnologia profunda com aproximadamente 40 patentes. Nosso principal produto, o Scout, alimentado pelo gráfico de trabalho, fornece dados quase em tempo real sobre como o trabalho é realizado em campo e ajuda as empresas em sua jornada de transformação.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/1874135/Soroco_PEAK_Matrix_Assesssment.jpg

FONTE Soroco

