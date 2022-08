Soroco nommé leader dans l'évaluation PEAK Matrix® d'Everest Group des fournisseurs de technologies d'extraction de données 2022

BOSTON, 9 août 2022 /PRNewswire/ -- Soroco, la première société de graphe d'exécution du travail (work graph) au monde, a été nommée leader dans la toute première évaluation PEAK Matrix® 2022 des produits d'extraction de données publiée par Everest Group, une société de recherche et d'analyse de premier plan. L'évaluation était basée sur des critères spécifiques qui ont permis d'analyser le produit phare de la société, Scout, pour son impact sur le marché, sa vision et ses capacités.

Il existe une nouvelle catégorie de logiciels d'entreprise qui s'appuie sur une source de données jusqu'alors inexploitée : les interactions homme-machine générées par le travail quotidien. Aujourd'hui, plus de 60 % de ces données proviennent des millions d'interactions que les équipes et les utilisateurs ont au travers des applications, des e-mails, des chats et des documents au travail.

Ces données non documentées et non structurées issues des interactions homme-machine sont essentielles pour débloquer une énorme valeur commerciale et accélérer les programmes de transformation numérique basés sur les données. Ces données permettent aux organisations de dresser une carte de la façon dont leurs équipes accomplissent leur travail et de l'utiliser pour alimenter leurs programmes de transformation numérique.

« Nous sommes très heureux de voir notre entreprise reconnue par Everest Group comme un leader », a déclaré Samson David, PDG de Soroco. « Cette reconnaissance témoigne de notre engagement à fournir une puissante plateforme de graphes d'exécution du travail qui offre une vue à 360 degrés du dernier kilomètre de travail aux équipes et aux organisations et leur donne des informations structurées - le levier clé pour faire progresser l'entreprise et restructurer des initiatives de transformation. Notre vaste expérience dans le secteur des entreprises et notre écosystème élargi de partenaires aident les organisations à réinventer la façon dont le travail est effectué et leur permettent de rester compétitives dans le paysage numérique. »

Selon Amardeep Modi, vice-président d'Everest Group, « La stratégie développée par Soroco en matière de produits d'extraction de données a pour objectif d'aider les entreprises à comprendre comment les équipes exécutent leurs activités et de renforcer les capacités des entreprises à mener à bien leurs initiatives de transformation numérique. Il a ajouté : « Sa position de leader dans l'évaluation PEAK Matrix® 2022 des produits d'extraction de données d'Everest Group se fonde sur sa forte vision du marché, l'accent mis sur l'innovation des produits et la réussite des clients, la profondeur et l'étendue des fonctionnalités des produits, et la grande valeur fournie à ses clients. »

L'évaluation PEAK Matrix 2022 d'Everest Group portant sur l'extraction de données comprend 17 fournisseurs de technologie dans le secteur de l'extraction de données. Le rapport comprend une matrice PEAK, qui classe les fournisseurs de services d'extraction de données en leaders, concurrents majeurs et aspirants. Les leaders ont démontré un impact global élevé sur le marché, une vision forte et une capacité à répondre à la demande de solutions complètes d'extraction de données.

Soroco est le leader de la catégorie en raison de l'accent mis sur les besoins à l'échelle de l'entreprise pour des milliers d'utilisateurs chez chaque client, ce qui comprend :

Une capture de données respectueuse de la vie privée avec intégration informatique nulle : une technologie de capture de pointe brevetée pour capturer des millions d'interactions tout en garantissant la protection de la vie privée de l'utilisateur final, un filtrage flexible des renseignements à caractère personnel et le maintien de la conformité au RGPD.

Découverte, analyses et extensibilité : découverte de modèles de travail spécifiques à chaque équipe, de recommandations axées sur l'IA sur le retour sur investissement et les leviers d'optimisation, et d'API pour étendre de nouvelles analyses grâce à des outils de BI tels que Power BI.

Hébergement flexible : construit sur le cloud pour évoluer - disponible en PaaS et SaaS.

Scout, la plateforme graphe d'exécution du travail de Soroco, est idéalement positionnée pour aider les entreprises à tirer des informations structurées et exploitables de cette énorme source de données inexploitée et à améliorer l'expérience numérique des utilisateurs et des équipes.

À propos de Soroco

Soroco construit la première plateforme graphe d'exécution du travail au monde et la plus innovante. Nous sommes une entreprise de technologie de pointe qui détient environ 40 brevets. Notre produit phare, Scout, alimenté par le graphe d'exécution du travail, fournit des informations en temps quasi réel sur la façon dont le travail est effectué sur le terrain et accompagne les entreprises dans leur parcours de transformation.

