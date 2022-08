Soroco lança primeiro manual de mineração de tarefas do Everest Group

BOSTON, 18 de agosto de 2022 /PRNewswire/-- A Soroco, uma das primeiras empresas de gráficos de trabalho do mundo, anunciou hoje o lançamento do primeiro manual de mineração de tarefas do Everest Group, uma empresa líder em pesquisa.

Este manual é um guia inédito que capacita as empresas em vários estágios de sua jornada de transformação com insights, metodologias e orientações práticas para alcançar os melhores resultados da categoria por meio do gráfico de trabalho. Ele também oferece aos líderes empresariais e de TI a base que eles precisam para aproveitar ao máximo essa tecnologia transformadora.

"O novo manual de mineração de tarefas do Everest Group capacita as empresas com insights, metodologias e orientações práticas para aproveitar efetivamente a mineração de tarefas no intuito de planejar, sustentar e otimizar os retornos de seus programas de transformação e automação de processos", afirmou Amardeep Modi, vice-presidente do Everest Group. "A mineração de tarefas ainda é uma novidade para muitas organizações. Este manual abrangente visa permitir que elas visualizem e planejem um roteiro que responda às perguntas sobre o que fazer em seguida e como alcançar as metas sem fim de eficiência e experiência."

Samson David, CEO da Soroco, disse: "Temos o prazer de oferecer o Manual de mineração de tarefas, que está repleto de tendências e melhores práticas do setor, e serve como guia e ferramenta para clientes e parceiros. Na Soroco, estamos construindo a primeira plataforma de gráficos de trabalho do mundo, um banco de dados de experiências digitais compartilhadas que emanam de nosso trabalho diário. Atualmente, mais de 60% desses dados são provenientes de milhões de interações entre computadores e humanos, efetuadas por equipes e usuários em aplicativos, e-mails, bate-papos e documentos no trabalho. Oferecer informações estruturadas aos clientes a partir desses dados corporativos gigantescos, não explorados e não estruturados é fundamental para o sucesso dos programas de transformação dentro das empresas."

O manual destaca como as soluções tradicionais não são adequadas para a maneira como as equipes trabalham atualmente e não conseguem capturar o trabalho realizado usando um conjunto de aplicações de produtividade. O manual inclui um estudo de caso empresarial de uma importante empresa farmacêutica, a Bayer, que mostra como o principal produto da Soroco, o Scout, ajudou a melhorar a eficiência e eficácia de várias equipes. O estudo também incorpora os resultados de uma pesquisa realizada com 111 CIOs, gerentes e usuários finais.

Algumas das principais descobertas da pesquisa incluem:

Para 60% das organizações, a falta de visibilidade e documentação do processo no estado em que se encontra é um desafio crítico.

30% das empresas têm dificuldade em orquestrar com eficiência o fluxo de trabalho entre vários sistemas, aplicações e força de trabalho humana.

A documentação do processo/atualizações do SOP ocorrem anualmente ou com ainda menos frequência em mais de 50% das empresas, resultando em uma compreensão imprecisa dos processos de negócios.

Devido ao uso crescente de aplicativos, como aplicativos de colaboração e ferramentas de documentação, o gráfico de trabalho surge como o principal link para entender o trabalho não estruturado e não documentado em várias aplicações. O gráfico de trabalho oferece visibilidade profunda sobre como as equipes gerenciam o trabalho e ajuda a entender como as atividades de estágio final são realizadas no local de trabalho.

Baixe uma cópia gratuita do Manual de mineração de tarefas aqui.

Sobre a Soroco:

A Soroco está desenvolvendo a primeira plataforma de gráficos de trabalho do mundo - um banco de dados de experiências digitais compartilhadas que emanam de nosso trabalho diário. Somos uma empresa de tecnologia profunda com aproximadamente 40 patentes. Nosso principal produto, o Scout, alimentado pelo gráfico de trabalho, fornece dados quase em tempo real sobre como o trabalho é realizado em campo e ajuda as empresas em sua jornada de transformação. O "gráfico de trabalho" unifica categorias desconjuntas, como mineração de processos, mineração de tarefas, treinamento do usuário, BPM e RPA, para oferecer uma única fonte de fatos fidedignos. Acesse www.soroco.com para saber como ajudamos as equipes a descobrir seu gráfico de trabalho.

