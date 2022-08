Soroco lance le tout premier manuel du Task Mining d'Everest Group

BOSTON, 18 août 2022 /PRNewswire/ -- Soroco , un leader mondial en matière de work graph, a annoncé aujourd'hui le lancement du tout premier Task Mining Playbook , publié par Everest Group, une société de recherche de premier plan.

Ce manuel unique en son genre soutient les entreprises à diverses étapes de leur parcours de transformation en leur offrant des informations, des méthodologies et des conseils pratiques pour obtenir les meilleurs résultats possible grâce au work graph. Il donne également aux responsables des équipes informatiques et commerciales les bases dont ils ont besoin pour tirer le meilleur parti de cette technologie transformatrice.

« Le nouveau Task Mining Playbook d'Everest Group soutient les entreprises en leur donnant des idées, des méthodologies et des conseils pratiques qui permettent d'utiliser le task mining efficacement, afin de planifier, de maintenir et d'optimiser les rendements de leurs programmes d'automatisation et de transformation des processus, a déclaré Amardeep Modi, vice-président d'Everest Group. Le task mining demeure une technologie nouvelle pour bon nombre d'organisations. Ce guide complet a pour but de les aider à visualiser et planifier une feuille de route qui permet de déterminer les étapes prochaines et la façon d'atteindre les objectifs en matière d'efficacité et d'expérience. »

Samson David, PDG de Soroco, a affirmé : « Nous sommes heureux d'offrir le Task Mining Playbook, un manuel qui regorge d'informations sur les tendances et les pratiques exemplaires de l'industrie, et qui peut servir à la fois de guide et d'outil pour les clients et les partenaires. Chez Soroco, nous construisons la première plateforme work graph au monde, une base de données d'expériences numériques partagées émanant de notre travail quotidien. Aujourd'hui, plus de 60 % de ces données proviennent des millions d'interactions entre individu et ordinateur que les équipes et les utilisateurs ont au travers des applications, des e-mails, des chats et des documents au travail. Il est essentiel de fournir aux clients des informations structurées provenant de ces données d'entreprise massives, inexploitées et non structurées pour que les organisations puissent mettre en œuvre des programmes de transformation avec succès. »

Le manuel souligne le fait que les solutions traditionnelles ne sont pas adaptées à la façon dont les équipes fonctionnent aujourd'hui, et qu'elles ne permettent pas de saisir le travail effectué au moyen d'une série d'applications de productivité. En outre, le guide présente une étude de cas d'entreprise réalisée par un leader du secteur pharmaceutique, Bayer. L'étude montre comment le produit phare de Soroco, Scout, a aidé l'entreprise à améliorer l'efficience et l'efficacité de plusieurs équipes. Il intègre également les résultats d'un sondage mené auprès de 111 directeurs des services informatiques, directeurs et utilisateurs finaux.

Voici quelques faits saillants du sondage :

Pour 60 % des organisations, le manque de documentation et de visibilité en temps réel sur les processus constitue un défi majeur.

30 % des organisations ont de la difficulté à orchestrer efficacement le flux de travail sur différents systèmes, applications et effectifs.

50 % des organisations mettent à jour la documentation des processus et les procédures opératoires normalisées une fois par an ou moins souvent, ce qui conduit à une mauvaise compréhension des processus opérationnels.

À mesure que croît l'utilisation des solutions comme les applications de collaboration et les outils de documentation, la technologie work graph est devenue un lien clé qui offre une compréhension du travail non structuré et non documenté sur diverses applications. Le work graph fournit une visibilité profonde de la façon dont les équipes gèrent leur travail et aide les organisations à comprendre comment les activités du dernier kilomètre sont exécutées dans le milieu de travail.

Pour télécharger un exemplaire gratuit du Task Mining Playbook, cliquez ici .

À propos de Soroco :

Soroco construit la première plateforme work graph au monde, une base de données d'expériences numériques partagées émanant de notre travail quotidien. Nous sommes une entreprise de technologie de pointe qui détient environ 40 brevets. Notre produit phare, Scout, alimenté par le graphique de travail, fournit des informations en temps quasi réel sur la façon dont le travail est effectué sur le terrain et accompagne les entreprises dans leur parcours de transformation. La technologie work graph unifie des catégories disjointes comme le Process Mining, le Task Mining, la formation des utilisateurs, la gestion de processus opérationnels et l'automatisation robotisée des processus en vue de fournir une source d'information unique. Consultez www.soroco.com pour plus d'informations sur la façon dont nous aidons les équipes à découvrir leur work graph.

