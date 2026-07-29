Sorona® et WGSN dévoilent les principales tendances 2027 en matière de matériaux biosourcés

Les matériaux d'origine biologique s'imposent comme une tendance phare qui façonne l'avenir de la mode, tant dans le secteur de l'athleisure que dans celui du prêt-à-porter de luxe

NEWARK, Delaware, 29 juillet 2026 /PRNewswire/ -- Sorona®, le polymère partiellement d'origine biologique de Covation Biomaterials (CovationBio™) et WGSN, référence mondiale en matière de prévision des tendances, publient aujourd'hui les tendances en matière de matériaux qui façonneront l'industrie textile en 2027 et au-delà, suite à une analyse approfondie des applications des fibres fonctionnelles d'origine biologique et des données mondiales.

Points clés

Le marché mondial des matériaux biosourcés devrait atteindre 285,3 milliards de dollars d'ici 2029, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 14,5 % (source : prévisions des données de marché)

Informations sur les consommateurs : les recherches sur les « fibres naturelles » sont en hausse. Sous-vêtements en laine (+61 %), leggings en coton (+21 %) par rapport à l'année précédente (source : Google Trends)

Trois tendances en matière d'innovation dans le secteur de l'habillement qui vont influencer le développement des produits en 2027

Sorona® est une solution disponible dans le commerce destinée aux mélanges de fibres naturelles, composée notamment d'ingrédients végétaux renouvelables

Ces conclusions interviennent à un moment crucial, alors que les marques mondiales de mode subissent les pressions liées à la transformation des chaînes d'approvisionnement et à l'évolution des attentes des consommateurs. Le marché mondial des biomatériaux devrait atteindre 285,3 milliards de dollars américains d'ici 2029, avec un taux de croissance annuel composé de 14,5 %, un rythme largement supérieur à celui des secteurs traditionnels du textile et des fibres synthétiques. Les données relatives aux recherches des consommateurs vont dans le même sens : les recherches portant sur les « fibres naturelles » ont connu une forte hausse, celles liés aux sous-vêtements en laine ont progressé de 61 % et celles concernant les leggings en coton sont en hausse de 21 % par rapport à l'année précédente. L'intérêt pour les « matériaux sans produits chimiques » connaît une tendance à la hausse à l'échelle mondiale, sans aucun signe de ralentissement.

Les trois grandes tendances qui devraient influencer le développement du secteur de l'habillement :

« New Nature », qui explore des combinaisons de fibres circulaires, d'origine biologique et hybrides, fondées sur une nouvelle compréhension des matériaux naturels.

« Climate Flex », une solution qui répond à la demande croissante de tissus thermorégulateurs et performants dans un contexte d'évolution du climat.

« Sensory Empowerment », qui reflète les priorités des consommateurs en matière de textiles respectueux de la peau, agréables au toucher et privilégiant le bien-être.

Pour ces trois tendances, Sorona® propose des solutions disponibles dans le commerce qui aident les marques à allier une teneur en matières d'origine biologique aux caractéristiques de haute performance que les consommateurs attendent, notamment la récupération élastique, la résistance aux plis, la respirabilité, la durabilité et le confort. Fabriqué en partie à partir d'ingrédients végétaux renouvelables, Sorona® peut être mélangé à des fibres naturelles ou cellulosiques afin de pallier les limites de performance inhérentes à ces dernières, tout en préservant leur texture et leur toucher naturels.

Grâce à son programme de certification de tissus « Common Thread » bien établi et à ses 25 ans d'expérience de collaboration avec un écosystème d'usines, de marques et de créateurs, Sorona® a mis en place un modèle moderne permettant aux créateurs de mode de s'approvisionner en tissus extensibles haute performance, en mailles confortables et en textiles tissés destinés aux vêtements décontractés de luxe, au prêt-à-porter, à l'athleisure, aux vêtements de sport intelligents et aux uniformes.

À propos de Sorona®

Sorona® est un polymère innovant, composé à 37 % de matières d'origine biologique, qui offre depuis plus de 25 ans une combinaison unique de confort et de hautes performances. Sa douceur naturelle, sa capacité à retrouver sa forme après étirement, sa respirabilité et sa résistance aux plis permettent de créer des tissus plus esthétiques, plus agréables au toucher et plus durables. Sous forme de filament ou de fibre discontinue, le Sorona® s'associe facilement aux fibres naturelles et cellulosiques telles que la laine, le coton et le lin, apportant ainsi des performances améliorées aux vêtements de sport, aux tenues de loisirs, aux tenues décontractées et au prêt-à-porter. Pour plus d'informations, veuillez consulter Sorona.com et suivez @soronafiber sur Instagram.

À propos de CovationBio

Fondé en 2022 à Newark, dans le Delaware, Covation Biomaterials LLC est un acteur mondial de premier plan dans le domaine de l'innovation, proposant des solutions durables et hautement performantes, disponibles dans le commerce, destinées aux secteurs de l'habillement et des articles ménagers. L'histoire de l'entreprise, marquée par des innovations scientifiques révolutionnaires, a débuté il y a 25 ans avec la commercialisation du polymère Sorona® et se poursuit aujourd'hui avec la promesse de fournir à grande échelle des biomatériaux novateurs à de nombreux secteurs d'activité, notamment grâce à sa dernière innovation, le bioPTMEG, dont la commercialisation est prévue en 2026. Pour plus d'informations, veuillez consulter CovationBio.com et suivez-nous sur LinkedIn.

À propos de WGSN

WGSN est le leader mondial de la prévision des tendances, avec 28 ans d'expertise et présent dans 38 villes réparties sur six continents. Grâce à sa méthodologie exclusive, WGSN transforme l'analyse des grandes tendances en stratégies concrètes et centrées sur le consommateur pour les marques et les fabricants du monde entier. Pour plus d'informations, veuillez consulter wgsn.com.

Relations avec les médias : Heather Barbod, [email protected]