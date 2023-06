Sortie du port de Las Palmas - OMODA aborde une nouvelle étape de sa stratégie de mondialisation

MADRID, 27 juin 2023 /PRNewswire/ -- Le 21 juin, le premier lot d'OMODA 5 a été aligné au port de Las Palmas où ils permettront à OMODA de débuter son voyage en Espagne en toute confiance, se dirigeant doucement vers le marché européen. Ils renforceront la marque OMODA afin d'accélérer la future mondialisation, amorçant ainsi une nouvelle voie d'internationalisation pour OMODA.

En s'appuyant sur les avantages de la technologie de pointe mondiale de Chery depuis 26 ans, l'interconnexion complète des six grands centres de R&D dans le monde, et l'un des meilleurs systèmes de chaîne industrielle au monde, la marque OMODA crée chaque produit de haute qualité suivant une norme globale unifiée et améliore constamment son avantage concurrentiel en se développant avec succès sur les marchés internationaux et en gagnant la reconnaissance et l'affection des utilisateurs au Mexique, en Turquie, en Australie et dans d'autres pays et régions.

En 2023, la marque OMODA accélèrera sa mondialisation et son activité à l'étranger s'étendra à des dizaines de pays et régions du monde. En intégrant les besoins des utilisateurs mondiaux, une force technique de pointe mondiale et la norme de sécurité cinq étoiles mondiale, OMODA saisira une opportunité importante d'embarquer dans une nouvelle voie d'internationalisation dans la nouvelle ère.

En tant que marque automobile co-créée par les utilisateurs mondiaux, l'internationalisation de la marque OMODA améliorera sa position et son image de marque sur le marché international.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2140211/image.jpg

