SOTOL ROMO SE LANZA OFICIALMENTE DURANTE LA SEMANA DEL SUPER BOWL EN SAN FRANCISCO

Un sotol ultra premium elaborado con 100% Dasylirion debuta mientras crece el interés de la industria por el sotol como el próximo gran destilado mexicano después del tequila y el mezcal.

SAN FRANCISCO, 4 de febrero de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Sotol Romo , un destilado mexicano ultra premium elaborado con 100% Dasylirion (sotol), realizará su lanzamiento global durante la Semana del Super Bowl en San Francisco, presentando lo que expertos ya describen como el tercer pilar de los destilados mexicanos: tequila, mezcal y sotol.

Sotol Romo Bottle

Producido en Chihuahua, México, y embotellado como Sotol 100% Puro, Sotol Romo se elabora exclusivamente con Dasylirion cedrosanum, una planta silvestre del desierto originaria de la Sierra Madre que tarda entre 15 y 20 años en madurar. Durante ese crecimiento lento, la planta desarrolla sus azúcares de forma natural, lo que requiere mucha menos intervención o corrección después de la destilación y ningún tipo de aditivos.

El resultado es un destilado orgánico, sustentable, artesanal, kosher y libre de aditivos, elaborado únicamente con planta y agua, con un perfil más limpio, ligero y preciso.

"Sotol Romo es un tesoro de la Sierra Madre", afirmó Claudia Romo Edelman, fundadora y CEO de Sotol Romo, reconocida a nivel global como estratega de marca, movilizadora y creadora de movimientos. "Proviene de una planta que sobrevive donde casi nada más lo hace y que crece lentamente bajo las condiciones más extremas. Como ocurre con los grandes vinos o los diamantes, mientras más desafiante es la naturaleza, más excepcional es el resultado. Me enorgullece presentar al mundo un destilado puro y elegante del norte de México para un consumidor global que busca lo mejor —y lo que sigue".

El perfil del líquido fue perfeccionado por Richard Betts, una de las figuras más respetadas en el mundo de la industria. "En comparación con el mezcal, el sotol es más ligero, elegante y menos ahumado o intenso. Da más espacio a los matices, al equilibrio y a la sutileza. Frente al tequila, resulta más aromático y refinado, con una expresión más clara del territorio. El mezcal fue el ensayo general. El sotol puede ser más grande y crecer más rápido", señaló Betts.

La marca se presentará oficialmente el viernes 6 de febrero, con la primera exhibición pública de la botella, la degustación del líquido y el lanzamiento de SotolRomo.com, que incluirá una biblioteca educativa completa sobre el sotol y el tráiler de The Ascent, un nuevo podcast de Sotol Romo que destaca a líderes de los mundos del deporte, la moda, la música y los negocios, reflexionando sobre su propio camino de ascenso.

"Sotol Romo entra a una categoría emergente con un crecimiento acelerado y con varias ventajas competitivas únicas", comentó Joe Marchese, cofundador de Casa Komos Brands Group. "Más allá de un líquido excepcional y una botella bellísima inspirada en la Sierra Madre, Sotol Romo cuenta con la infraestructura para escalar, capital levantado y una red global integrada, además de una sólida experiencia en marketing para acelerar su crecimiento y convertirse en la expresión que defina la categoría del sotol".

El Super Bowl —encabezado este año por Bad Bunny— representa un momento cultural poderoso para el lanzamiento, tras el interés inicial generado en Davos, donde Sotol Romo se sirvió diariamente entre CEOs y tomadores de decisión globales. Durante la Semana del Super Bowl, Sotol Romo también estará presente en múltiples eventos privados.

Sotol Romo se posiciona como lujo accesible, con un precio sugerido de venta al público de 79 dólares para el Blanco y 89 dólares para el Reposado. De acuerdo con estimaciones de mercado, el valor global de la categoría sotol alcanza los 1,200 millones de dólares, con expectativas de triplicarse para 2033, con una tasa de crecimiento anual compuesta de 13.5%.

"Mi sueño es que el sotol sea conocido en todo el mundo —no en décadas, sino en años— y contribuir a llevar empleo y oportunidades a regiones del norte de México que aún son poco conocidas y exploradas, de la misma manera en que el tequila y el mezcal lo hicieron en el sur", concluyó Romo Edelman.

La entrada comercial al mercado está prevista para Nueva York y Texas en la primavera de 2026.

Acerca de Sotol Romo

Sotol Romo es una expresión ultra premium de sotol elaborada con 100% Dasylirion cedrosanum y embotellada como Sotol 100% Puro. Libre de aditivos y elaborada únicamente con planta y agua, Sotol Romo representa el lujo moderno mexicano. Sotol Romo, producido en Chihuahua, México, fue fundado por Claudia Romo Edelman y creado como una empresa conjunta con Casa Komos Brands Group, cuya red de distribución abarca 50 estados y 40 países.

