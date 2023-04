Sovos fournit un leadership aux entreprises qui doivent gérer la TVA à l'ère numérique (ViDA)

Son expertise technologique et en matière de réglementation assure la stabilité des entreprises pendant la période d'incertitude

BOSTON, 21 avril 2023 /PRNewswire/ -- Le fournisseur mondial de logiciels fiscaux, Sovos , a annoncé aujourd'hui que Christiaan Van Der Valk, expert de renommée mondiale en matière de TVA et vice-président responsable de la stratégie et de la réglementation, sera en tête d'affiche de l' E-Invoicing Exchange Summit Miami , du 24 au 26 avril 2023. Sa présentation, « ViDA et le tsunami mondial de la numérisation fiscale : Surmonter les écueils commerciaux » sera sa première présentation publique sur le sujet depuis que la Commission européenne (UE) a annoncé son projet de directive ViDA en décembre 2022.

La TVA à l'ère numérique (ViDA) va changer la façon dont le commerce est mené et déclaré au sein de l'UE pour toujours. Il faudra modifier l'approche tant du point de vue réglementaire que technologique pour demeurer conforme à toutes les lois et à tous les décrets locaux. Afin de tenir les entreprises au courant des nouveautés et de les guider à travers les changements proposés, Sovos a établi une page ViDA HUB qui sera mise à jour continuellement à mesure que l'information devient disponible.

Dans le cadre de l'engagement continu de Sovos à aider les entreprises à parvenir à gérer ViDA avec succès, nous travaillons avec KPMG pour produire une série de segments vidéo qui abordent les principaux enjeux de ViDA, les leçons apprises des pionniers de la numérisation fiscale en Amérique latine, et ce que les entreprises doivent faire maintenant pour mieux se préparer à ViDA. Kathya Capote Peimbert , directrice générale de la fiscalité, fiscalité indirecte, KPMG, Vinicius Pimentel de Freitas , directeur technologique au Centre interaméricain des administrations fiscales et Christiaan Van Der Valk participeront à ces vidéos. Les personnes intéressées pour recevoir ce contenu vidéo peuvent se préinscrire ici et recevront une alerte lorsqu'elles seront disponibles.

« ViDA, à la base, est axée sur les données. La proposition de directive ViDA indique que les gouvernements de l'UE ne se contentent plus de recevoir après coup des déclarations fiscales qui ne fournissent qu'un aperçu superficiel des données agrégées, a déclaré Christiaan Van Der Valk, vice-président responsable de la stratégie et de la réglementation, Sovos. En tirant parti de la technologie, les administrations fiscales peuvent maintenant recevoir des données sur les transactions authentifiées détaillant chaque vente et achat directement à partir des systèmes sources des entreprises. En rapprochant les contrôles fiscaux des opérations commerciales, les administrations fiscales peuvent également réagir aux anomalies en temps quasi réel. Mon conseil ? N'attendez pas, ViDA sera votre nouvelle réalité plus tôt que vous ne le pensez. »

