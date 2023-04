Sovos übernimmt für Unternehmen, die im digitalen Zeitalter mit der Mehrwertsteuer (ViDA) umgehen müssen, eine Führungsrolle

Know-how in Technologie und Regulierung bietet Unternehmen Stabilität in Zeiten der Unsicherheit

BOSTON, 20. April 2023 /PRNewswire/ -- Der globale Steuersoftware-Anbieter Sovos gab heute bekannt, dass der weltbekannte Mehrwertsteuerexperte Christiaan Van Der Valk, Vice President of Strategy and Regulatory, den E-Invoicing Exchange Summit Miami, der vom 24. - 26. April 2023 stattfindet, leiten wird. Seine geplante Präsentation „ViDA and the Global Tax Digitization Tsunami: Overcoming Business Pitfalls" (ViDA und der weltweite Steuer-Digitalisierungstsunami: Bewältigung von Geschäftsproblemen) wird seine erste öffentliche Präsentation zu diesem Thema sein, seit die Europäische Kommission (EU) ihre Pläne für ViDA im Dezember 2022 angekündigt hat.

Die Mehrwertsteuer im digitalen Zeitalter (ViDA, VAT in the Digital Age) wird die Art und Weise, wie der Handel innerhalb der EU abgewickelt und gemeldet wird, für immer verändern. Es wird Änderungen im Ansatz sowohl aus regulatorischer als auch aus technologischer Sicht erfordern, um alle lokalen Gesetze und Vorschriften einzuhalten. Um Unternehmen über neue Entwicklungen auf dem Laufenden zu halten und sie durch die vorgeschlagenen Änderungen zu führen, hat Sovos eine ViDA-HUB-Seite eingerichtet, die kontinuierlich aktualisiert wird, sobald Informationen verfügbar sind.

Als Teil des kontinuierlichen Engagements von Sovos, Unternehmen bei der erfolgreichen Navigation durch ViDA zu unterstützen, arbeiten wir mit KPMG zusammen, um eine Reihe von Videosegmenten zu produzieren, die die Hauptprobleme im Zusammenhang mit ViDA ansprechen sowie die von Pionieren der Steuerdigitalisierung in Lateinamerika gelernten Lehren und was Unternehmen jetzt tun müssen, um sich optimal auf ViDA vorzubereiten. An diesen Segmenten werden Kathya Capote Peimbert, Tax Managing Director, Indirect Tax, KPMG, Vinicius Pimentel de Freitas, CTO, Inter-American Center of Tax Administrations und Christiaan Van Der Valk teilnehmen. Akteure, die an diesen Videoinhalten interessiert sind, können sich hier vorregistrieren und erhalten eine Benachrichtigung, wenn die Inhalte verfügbar sind.

„Bei ViDA geht es im Kern um Daten. Der ViDA-Vorschlag ist ein Hinweis darauf, dass sich die Regierungen innerhalb der EU nicht mehr damit zufrieden geben, nachträglich Steuererklärungen zu erhalten, die nur oberflächliche Einblicke in aggregierte Daten bieten", erklärte Christiaan Van Der Valk, Vice President of Strategy and Regulatory bei Sovos. „Durch den Einsatz von Technologie können Steuerverwaltungen jetzt authentifizierte Transaktionsdaten erhalten, die jeden Kauf und Verkauf direkt aus den Quellsystemen der Unternehmen einzeln aufführen. Indem Steuerkontrollen viel näher an den eigentlichen Geschäftsbetrieb herangeführt werden, können Steuerverwaltungen auch nahezu in Echtzeit auf Anomalien reagieren. Mein Rat? Warten Sie nicht, ViDA wird Ihre neue Realität sein, schneller als Sie denken."

