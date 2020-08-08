Создатели одного из самых популярных документальных фильмов всех времен 8 августа представили трейлер сиквела THRIVE II: This Is What It Takes

News provided by

ThriveOn

Aug 08, 2020, 09:01 ET

ЛОС-АНДЖЕЛЕС (LOS ANGELES), 8 августа 2020 г. /PRNewswire/ -- THRIVE: What on Earth Will it Take? (ПРОЦВЕТАНИЕ: Готова ли к нему Земля?) - один из самых популярных документальных фильмов в истории. С момента релиза версию картины на 27 языках мира посмотрели свыше 90 млн человек.  Премьера этого необычного документального фильма состоялась в ноябре 2011 года. Авторы картины приоткрыли завесу над тем, что на самом деле происходит в мире, раскрыв глобальный заговор узурпации власти практически над всеми аспектами нашей жизни.

THRIVE II: This Is What It Takes will be released September 26, 2020 in 15 languages and follows a journey across the globe investigating the most promising solutions in energy, health, consciousness, and non-coercive self-organizing while unpacking the underlying science, principles, and strategies that make them possible.
THRIVE II: This Is What It Takes will be released September 26, 2020 in 15 languages and follows a journey across the globe investigating the most promising solutions in energy, health, consciousness, and non-coercive self-organizing while unpacking the underlying science, principles, and strategies that make them possible.

Создатели THRIVE I объединили прорывы в науке, общественном сознании и массовой политической активности, предложив аудитории реальные решения и беспрецедентно смелые стратегии по восстановлению контроля над собственной жизнью сегодня и в будущем.  8 августа 2020 года создатели фильма, - семейный и творческий тандем продюсера Фостера Гэмбла и киносценариста Кимберли Картер Гэмбл, - представили впечатляющий трейлер сиквела картины THRIVE II: This is  What it Takes  (ПРОЦВЕТАНИЕ II: Реальная цена).  

THRIVE II: This Is What It Takes отвечает на вопрос "Готова ли к этому Земля?", знакомя зрителей с закулисьем мировых процессов - с людьми и инновациями, способными изменить жизнь каждого человека на планете. Создатели картины отправляют свою аудиторию в кругосветную экспедицию в поиске самых перспективных решений из области энергетики, здравоохранения, формирования общественного создания и непринудительной самоорганизации, одновременно анализируя лежащие в их основе научные концепции, принципы и стратегии. Вдохновляя на создание межполитических, массовых и децентрализованных решений, THRIVE II предлагает практические инструменты для восстановления контроля над нашими жизнями, что приобретает особую актуальность на фоне неспособности правительств и авторитетных учреждений эффективно справляться с охватившими наш мир кризисами пандемии и гражданских волнений. Премьера картины на 15 языка мира состоится 26 сентября 2020 года. Наконец-то мир, разочарованный статусом-кво и отчаянно нуждающийся в обоснованной надежде, получит ответы на часть своих вопросов. 

После релиза первого фильма более тысячи новаторов из различных уголков земного шара обратились к команде ThriveOn в стремлении поделиться своими изобретениями и поддержать движение.

"Многие из них опасались за дальнейшую судьбу своих изобретений, ведь зачастую они бросали столь смелый вызов привычному статусу-кво, что могли быть стать объектом реального или потенциального запрета, - прокомментировал Фостер Гэмбл. -  Столь воодушевляющая реакция зрителей побудила нас с Кимберли совершить путешествие по Африке, Китаю, Таиланду, Египту, Европе, Коста-Рике, Мексике и всем Соединенным Штатам в компании инженеров, докторов и других экспертов по оценке различных прорывов".

Интервью с создателями инноваций сопровождаются комментариями выдающихся ученых и философов, в числе которых - Нассим Харамейн, Грег Брейден, д-р Келли Броган, Брюс Липтон, Ларкен Роуз и многие другие. 

В новую эпоху, когда старые системы редко работают на кого-либо, кроме финансовой элиты, которая продолжает отчаянно цепляться за привычный порядок вещей, THRIVE II: This Is What It Takes предлагает реальные решения, рассказывает о смелых инновациях, создающих новые парадигмы для создания миропорядка, в котором возможности для процветания есть у всех и каждого.

О движении ThriveOn:
Команда ThriveOn стремится просвещать, раскрывать и стимулировать человеческий потенциал для восстановления целостности природных систем и согласованного взаимодействия между людьми в стремлении создавать процветающий мир.
Пресс-кит THRIVE II: https://www.thriveon.com/thrive-ii-press-kit
Форма запроса от СМИ THRIVE II: https://www.thriveon.com/request-form/
Чтобы узнать больше или присоединиться к движению: https://www.thriveon.com/affiliate-sign-up

Видео - https://www.youtube.com/watch?v=EaA7WCb4_H4
Логотип - https://mma.prnewswire.com/media/1225280/Thrive_II_Logo.jpg

Related Links

https://www.thriveon.com

SOURCE ThriveOn

Also from this source

Trailer do "THRIVE II: This Is What It Takes" em 15 idiomas será...

THRIVE II: This Is What It Takes estrena el 8 de agosto avance en ...

Explore

More news releases in similar topics