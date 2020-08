Создатели одного из самых популярных документальных фильмов всех времен 8 августа представили трейлер сиквела THRIVE II: This Is What It Takes

Создатели THRIVE I объединили прорывы в науке, общественном сознании и массовой политической активности, предложив аудитории реальные решения и беспрецедентно смелые стратегии по восстановлению контроля над собственной жизнью сегодня и в будущем. 8 августа 2020 года создатели фильма, - семейный и творческий тандем продюсера Фостера Гэмбла и киносценариста Кимберли Картер Гэмбл, - представили впечатляющий трейлер сиквела картины THRIVE II: This is What it Takes (ПРОЦВЕТАНИЕ II: Реальная цена).

THRIVE II: This Is What It Takes отвечает на вопрос "Готова ли к этому Земля?", знакомя зрителей с закулисьем мировых процессов - с людьми и инновациями, способными изменить жизнь каждого человека на планете. Создатели картины отправляют свою аудиторию в кругосветную экспедицию в поиске самых перспективных решений из области энергетики, здравоохранения, формирования общественного создания и непринудительной самоорганизации, одновременно анализируя лежащие в их основе научные концепции, принципы и стратегии. Вдохновляя на создание межполитических, массовых и децентрализованных решений, THRIVE II предлагает практические инструменты для восстановления контроля над нашими жизнями, что приобретает особую актуальность на фоне неспособности правительств и авторитетных учреждений эффективно справляться с охватившими наш мир кризисами пандемии и гражданских волнений. Премьера картины на 15 языка мира состоится 26 сентября 2020 года. Наконец-то мир, разочарованный статусом-кво и отчаянно нуждающийся в обоснованной надежде, получит ответы на часть своих вопросов.

После релиза первого фильма более тысячи новаторов из различных уголков земного шара обратились к команде ThriveOn в стремлении поделиться своими изобретениями и поддержать движение.

"Многие из них опасались за дальнейшую судьбу своих изобретений, ведь зачастую они бросали столь смелый вызов привычному статусу-кво, что могли быть стать объектом реального или потенциального запрета, - прокомментировал Фостер Гэмбл. - Столь воодушевляющая реакция зрителей побудила нас с Кимберли совершить путешествие по Африке, Китаю, Таиланду, Египту, Европе, Коста-Рике, Мексике и всем Соединенным Штатам в компании инженеров, докторов и других экспертов по оценке различных прорывов".

Интервью с создателями инноваций сопровождаются комментариями выдающихся ученых и философов, в числе которых - Нассим Харамейн, Грег Брейден, д-р Келли Броган, Брюс Липтон, Ларкен Роуз и многие другие.

В новую эпоху, когда старые системы редко работают на кого-либо, кроме финансовой элиты, которая продолжает отчаянно цепляться за привычный порядок вещей, THRIVE II: This Is What It Takes предлагает реальные решения, рассказывает о смелых инновациях, создающих новые парадигмы для создания миропорядка, в котором возможности для процветания есть у всех и каждого.

О движении ThriveOn:

Команда ThriveOn стремится просвещать, раскрывать и стимулировать человеческий потенциал для восстановления целостности природных систем и согласованного взаимодействия между людьми в стремлении создавать процветающий мир.

Пресс-кит THRIVE II: https://www.thriveon.com/thrive-ii-press-kit

Форма запроса от СМИ THRIVE II: https://www.thriveon.com/request-form/

Чтобы узнать больше или присоединиться к движению: https://www.thriveon.com/affiliate-sign-up

Видео - https://www.youtube.com/watch?v=EaA7WCb4_H4

Логотип - https://mma.prnewswire.com/media/1225280/Thrive_II_Logo.jpg

Related Links

https://www.thriveon.com



SOURCE ThriveOn