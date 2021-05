SpaceChain i Eurasian Space Ventures podpisują protokół ustaleń umożliwiający rozwój współpracy na rzecz projektów kosmicznych

Na mocy porozumienia w ciągu najbliższych dwóch lat obie spółki będą wymieniały informacje i doświadczenia, a także współdzieliły idee oraz rozwijały wspólne projekty z dziedziny technologii kosmicznych.

SpaceChain zajmie się analizowaniem możliwości nawiązania współpracy z partnerami z ogólnoświatowej branży kosmicznej na rzecz rozbudowywania istniejących w Kazachstanie obiektów i infrastruktury kosmicznej. ESV będzie pośredniczyć w prowadzonych w imieniu obu spółek rozmowach z Krajową Agencją Kosmiczną Republiki Kazachstanu, znanej również pod nazwą Gharysh Sapary.

„Nawiązaliśmy ze SpaceChain niezwykle cenną współpracę, która nie tylko pomoże pokazać, co Kazachstan ma do zaoferowania jako międzynarodowe centrum kosmiczne, ale także, co ważniejsze, pozwoli różnym organizacjom odkryć przestrzeń kosmiczną jako platformę, na której można osiągnąć konkurencyjną przewagę i odnieść sukces - powiedział założyciel ESV Shukhrat Ibragimow. - Łącząc posiadane przez obie spółki doświadczenie i know how w dziedzinie technologii kosmicznej i łańcucha bloków, robimy wraz ze SpaceChain historyczny krok na drodze do ewolucji innowacji i dalszego rozwoju zdemokratyzowanego sektora kosmicznego".

Na początek ESV wdroży i będzie zarządzać dwoma projektami stworzonymi we współpracy ze SpaceChain, pierwszym pod nazwą Biteeu, dotyczącym wymiany waluty cyfrowej z wykorzystaniem uruchamianej przez SpaceChain orbitalnej struktury satelitarnej umożliwiającej realizowanie ultrabezpiecznych, wielopodpisowych transakcji w bitcoinach i archiwizowanie danych; oraz drugim o nazwie Divine - projektem wspólnotowym wykorzystującym technologie kosmiczne do transmitowania audycji radia Quran wśród społeczności muzułmańskich i wszystkich, które chcą popularyzować święte księgi islamu.

„Wkraczamy w nową erę eksplorowania kosmosu i wykorzystywania technologii kosmicznych jako platformy dla innowacji biznesowych. Współpraca z ESV będzie uzupełnieniem naszych dążeń do zbudowania satelitarnej sieci technologii bloków o otwartym dostępnie, która będzie bezpieczna i odporna na zagrożenia związane z korzystaniem z aplikacji fintech oraz aplikacji zdecentralizowanych - powiedział współzałożyciel i prezes SpaceChain Zee Zheng. - Będziemy nadal poszukiwać komercyjnych zastosowań technologii kosmicznych, głęboko również wierzymy, że współpraca z ESV przyczyni się do przyspieszenia tego procesu".

SpaceChain

SpaceChain promuje zdecentralizowaną infrastrukturę na rzecz nowej gospodarki przestrzeni. Dzięki łączeniu technologii kosmicznych i łańcucha bloków SpaceChain ułatwia tworzenie aplikacji przestrzennych i sprawia, że przestrzeń kosmiczna staje się łatwiej dostępna. Więcej informacji znajduje się na stronie www.spacechain.com.

Eurasian Space Ventures

Misją ESV jest przyciągnięcie do Kazachstanu wiodących w branży kosmicznej spółek komercyjnych, technologii i specjalistów, a także pełnienie roli centrum nowych projektów i osiągnięć w branży. Więcej informacji na stronie www.eurasian.space .

