Spark Networks anuncia a nomeação de Fred Beckley como diretor jurídico e administrativo

À medida que as empresas aumentam seu foco na imagem da marca do empregador e no recrutamento de talentos em 2022, a Spark contrata um especialista do setor de namoro para liderar as áreas jurídica, de RH e de aquisição de talentos

NOVA YORK, 31 de março de 2022 /PRNewswire/ -- A Spark Networks SE (NASDAQ: LOV), uma plataforma líder de namoro social para relacionamentos sérios, anunciou hoje a nomeação de Fred Beckley como diretor jurídico e administrativo, a partir de 4 de abril de 2022.

Fred traz mais de 30 anos de experiência em tecnologia e quase uma década especificamente no setor global de namoro para seu cargo na Spark Networks. Mais recentemente, ele atuou como vice-presidente executivo de assuntos comerciais e diretor jurídico no The Meet Group, Inc., um fornecedor líder de soluções interativas para namoro, incluindo alguns dos principais aplicativos de namoro por vídeo com transmissão ao vivo do mundo. De 2000 a 2010, foi vice-presidente executivo de desenvolvimento de negócios e diretor jurídico na TruePosition, Inc., fornecedora pioneira de hardware e software de soluções de localização sem fio. De 1995 a 2000, ele ocupou várias posições na Verizon Communications, Inc., até assumir o cargo de assessor jurídico de desenvolvimento de negócios na Verizon Wireless. Fred é formado pela University of Pennsylvania, Yale Law School e Yale Divinity School.

"Minha mudança para a Spark Networks pode ser considerada uma experiência nova, mas não é um território desconhecido. Meu envolvimento na transformação do mercado de namoro on-line me mostrou que este é um espaço incrivelmente robusto e inovador", disse ele. "E com sua inovação contínua, sinto que a Spark está posicionada de forma única para crescer em um mercado em expansão, impulsionado por seu sólido reconhecimento de marca."

"Na Spark, temos orgulho de nossa gente. Sabemos que perspectivas diversificadas criam as melhores ideias, e um de nossos maiores ativos é que temos cerca de 250 funcionários representando mais de 50 nacionalidades, da Nova Zelândia aos EUA, e em todos os lugares. Mas isso é apenas o começo", disse o CEO da Spark Networks, Eric Eichmann. "Fred pode nos ajudar a caminhar adiante para garantir os melhores talentos e usar seu histórico excepcional e abordagem criativa como nosso novo diretor geral e diretor administrativo para garantir o crescimento contínuo da Spark no setor de namoro on-line."

Sobre a Spark Networks SE

A Spark Networks SE (NASDAQ: LOV) é uma plataforma líder de namoro social para relacionamentos sérios com foco em mais de 40 afiliações demográficas e religiosas. O amplo portfólio de aplicativos de namoro premium e freemium da Spark inclui Zoosk, EliteSingles, SilverSingles, Christian Mingle, Jdate e JSwipe, entre outros. O Spark está sediado em Berlim, na Alemanha, com escritórios em Nova York e Utah.

Para saber mais sobre a Spark Networks, acesse https://www.spark.net/.

Declarações prospectivas

Este comunicado à imprensa inclui declarações prospectivas de acordo com a seção 27A da Lei de Valores Mobiliários de 1933, conforme emenda, e a seção 21E da Lei de Troca de Valores Mobiliários de 1934, conforme emenda, declarações envolvendo riscos conhecidos e desconhecidos, incertezas, e outros fatores que podem fazer com que o desempenho ou as conquistas da Spark Networks sejam materialmente diferentes daqueles de quaisquer resultados, desempenho ou realizações futuros esperados. Fatores que podem fazer com que os resultados reais sejam diferentes são discutidos sob o título de "Fatores de Risco" no relatório anual da Spark Networks no Formulário 10-K para o ano encerrado em 31 de dezembro de 2020 e em outras seções dos arquivos da Spark Networks com a Comissão de Valores Mobiliários ("SEC"), e em outros relatórios atuais e periódicos da Spark Networks apresentados ou disponibilizados de tempos em tempos à SEC. Todas as declarações prospectivas deste comunicado à imprensa são feitas na data deste comunicado, com base em informações disponíveis para a Empresa a partir da data deste documento, e a Empresa não assume nenhuma obrigação de atualizar nenhuma declaração prospectiva, exceto conforme exigido por lei.

FONTE Spark Networks

