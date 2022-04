Spark Networks nombra a Fred Beckley consejero general y director administrativo

A medida que las empresas aumentan su enfoque en la marca del empleador y el reclutamiento de talentos en 2022, Spark recurre a un experto de la industria de citas para liderar las áreas de adquisición de talentos, recursos humanos y asuntos legales.

NUEVA YORK, 31 de marzo, 2022 /PRNewswire/ -- Spark Networks SE (NASDAQ: LOV), una plataforma líder de citas sociales para relaciones significativas, ha anunciado hoy el nombramiento de Fred Beckley como asesor general y director administrativo, a partir del 4 de abril de 2022.

Beckley aporta a su puesto en Spark Networks más de 30 años de experiencia en tecnología y casi una década específicamente en la industria mundial de las citas. Más recientemente, fue vicepresidente ejecutivo de asuntos comerciales y consejero general en The Meet Group, Inc., un proveedor líder de soluciones de citas interactivas, incluidas algunas de las aplicaciones de citas por video de transmisión en vivo más grandes del mundo. De 2000 a 2010 fue vicepresidente ejecutivo de desarrollo comercial y asesor general de TruePosition, Inc., un proveedor pionero de hardware y software de soluciones de ubicación inalámbrica. De 1995 a 2000, ocupó varios cargos en Verizon Communications, Inc., y terminó allí como asesor principal de desarrollo empresarial de Verizon Wireless. Beckley está graduado por la Universidad de Pensilvania, la Facultad de Derecho de Yale y la Facultad de Divinidad de Yale.

"Mi cambio a Spark Networks puede ser una experiencia nueva, pero no es un territorio desconocido. Mi participación en la transformación del mercado de citas en línea me ha demostrado que este es un espacio increíblemente sólido e innovador", destacóBeckley. "Y con su constante innovación, siento que Spark está en una posición única para crecer en un mercado en expansión, impulsado por su fuerte reconocimiento de marca".

"En Spark, nos enorgullecemos de nuestra gente. Sabemos que las diversas perspectivas crean las mejores ideas, y uno de nuestros mayores activos es que tenemos alrededor de 250 empleados que representan a más de 50 nacionalidades, desde Nueva Zelanda hasta Estados Unidos y en todas partes. Pero eso es solo el comienzo", explicó el consejero delegado de Spark Networks, Eric Eichmann. "Fred puede ayudarnos a liderar el camino para asegurar los mejores talentos y usar su experiencia excepcional y su enfoque creativo como nuestro nuevo consejero general y director administrativo para garantizar el crecimiento continuo de Spark en el espacio de las citas en línea".

Acerca de Spark Networks SE

Spark Networks SE (NASDAQ: LOV) es una plataforma líder de citas sociales para relaciones significativas que se enfoca en más de 40 afiliaciones demográficas y religiosas. La cartera cada vez mayor de Spark de aplicaciones de citas premium y gratuitas incluye Zoosk, EliteSingles, SilverSingles, Christian Mingle, Jdate y JSwipe, entre otras. Spark tiene su sede en Berlín, Alemania, con oficinas en Nueva York y Utah.

Para más información sobre Spark Networks, visite https://www.spark.net/.

Declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa contiene declaraciones a futuro dentro del significado de la Sección 27A de la Ley de Valores de 1933, y sus enmiendas, y la Sección 21E de la Ley de Bolsa de Valores de 1934, y sus enmiendas, declaraciones que involucran riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres y otros factores. que pueden causar que el desempeño o los logros de Spark Networks sean materialmente diferentes de los resultados, desempeño o logros futuros esperados. Los factores que podrían causar que los resultados reales difieran se analizan bajo el título "Factores de riesgo" en el Informe anual de Spark Networks en el Formulario 10-K para el año finalizado el 31 de diciembre de 2020 y en otras secciones de las presentaciones de Spark Networks ante Securities and Exchange. Comisión ("SEC"), y en otros informes actuales y periódicos de Spark Networks presentados o proporcionados ocasionalmente ante la SEC.Todas las declaraciones prospectivas en este comunicado de prensa se realizan a la fecha del presente, en base a la información disponible para la Compañía a la fecha del presente, y la Compañía no asume ninguna obligación de actualizar ninguna declaración prospectiva, excepto según lo exija la ley.

SOURCE Spark Networks