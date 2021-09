SPDB y Huawei lanzan la solución SPDB Finwarehouse, que incorpora las finanzas digitales al almacenamiento

SHENZHEN, China, 24 de septiembre de 2021 /PRNewswire/ -- Shanghai Pudong Development Bank (SPD Bank) y Huawei presentaron la solución SPDB Finwarehouse en HUAWEI CONNECT 2021. La solución es uno de los mayores hitos en innovación conjunta para la digitalización financiera. También es un paso hacia la consolidación del Banco de las cosas, ya que la solución utiliza IoT para garantizar prendas para bienes muebles, haciendo que todos los objetos puedan ser identificados, que todas alarmas puedan ser rastreadas y que todos los elementos sean confiables.

El año pasado, SPD Bank y Huawei publicaron el informe técnico del Banco de las cosas, que propone un nuevo modelo y sistema de servicios financieros. Tras esto, SPD Bank comenzó a aplicar tecnologías digitales innovadoras para promover el Banco de las cosas, asociándose con Huawei para "sumergirse en lo digital". SPDB Finwarehouse es una de las iniciativas importantes que ha resultado de esta asociación y tendencia.

La solución está diseñada para cadenas de suministro industriales y es una forma innovadora de administrar prendas para bienes muebles de almacenamiento. Anteriormente, un área de servicios financieros que no era objeto de una digitalización importante, los bienes muebles representan un espacio de mercado de innovación valorizado en miles de millones de yuanes.

SPDB Finwarehouse: administración segura y fácil de bienes muebles

A menudo, los bienes muebles están sujetos a diversos riesgos. Por ejemplo, la titularidad puede no estar clara, por lo que la propiedad se prenda varias veces. Al mismo tiempo, es posible que las empresas de supervisión no siempre actúen con total ética, por lo que es probable que ocurra la adulteración. Incluso si la supervisión es precisa, resulta costosa si no se cuenta con medios digitales. Y sin una plataforma de almacenamiento, los productos son difíciles de monetizar.

En respuesta a estos problemas, SPD Bank ha diseñado una solución más precisa y confiable. SPDB Finwarehouse emplea dispositivos de identificación por radiofrecuencia (RFID), de pesaje y agendas electrónicas (PDA) de cadena de bloques para registrar información objetiva directamente en el almacén. Los productos entrantes se comparan con la financiación y los préstamos, mientras que los productos salientes se vinculan con el pago. Esto hace que la supervisión de los productos sea mucho más fácil y eficaz.

La solución también ayuda a determinar con precisión el valor de los productos. Integra información verificada sobre el comercio, la percepción y el mercado, y la utiliza para determinar la titularidad, la valoración y la disposición eficiente. Básicamente, los flujos logísticos, comerciales, de capital y de información se centralizan, proporcionando los datos necesarios para valorizar adecuadamente los bienes muebles. Tanto las empresas de producción como de comercialización ahora pueden acceder a servicios financieros precisos, que abarcan toda la cadena de suministro.

Ilustración: SPDB Finwarehouse: bienes muebles confiables, manejables y de fácil disposición

Conjunto de activos confiables impulsado por la IoT inteligente

La logística y los almacenes utilizan con frecuencia tecnologías digitales. En tal sentido, Huawei y SPD Bank están implementando dispositivos IoT inteligentes en almacenes, junto con la introducción de capacidades de IA y la verificación de datos multidimensional. Esto transforma los almacenes regulares en almacenes financieros, integrando los servicios financieros en procesos de gestión y negocios.

Con base en la plataforma HUAWEI CLOUD, SPDB Finwarehouse hace todos los objetos puedan ser identificados, que todas alarmas puedan ser rastreadas y que todos los elementos sean confiables. La solución ofrece las siguientes tecnologías:

La RFID distribuida posiciona los objetos dentro de metros, hace el inventario automáticamente y rastrea los artículos en tiempo real.

Con los modelos Pangu, la mayoría de los modelos se pueden reutilizar, reduciendo el número de muestras necesarias para la capacitación y acortando el tiempo requerido para el desarrollo del proyecto.

La plataforma IoT de Huawei implementa el modelado asistido por GUI, define y construye con flexibilidad modelos y los administra centralmente. Corrobora datos a través de la tecnología de gemelos digitales y realiza un análisis integral de riesgos sobre los productos, procesos, personal y el entorno del almacén.

El centro de monitoreo garantiza la autenticidad de los productos entrantes

En el Centro de monitoreo de SPDB Finwarehouse, los operadores pueden verificar fácilmente la autenticidad de los productos entrantes. Pueden contar las cargas apiladas a través de los modelos Pangu y verificarlas utilizando el código de escaneo, los datos de peso y los datos comerciales de origen.

"SPDB Finwarehouse es un proyecto piloto de finanzas digitales. Hemos analizado a fondo de las necesidades del mercado de servicios empresariales. Ahora, debemos seguir buscando formas de transformar nuestra lógica comercial y reconstruir nuestras capacidades técnicas para mantener la digitalización"., indicó el Sr. Chen Haining, gerente general del departamento de TI del SPD Bank. Agregó: "Al integrar las tecnologías digitales en las industrias, podemos utilizar las capacidades digitales para examinar a fondo los escenarios de la cadena de suministro de varias industrias de la economía real. SPD Bank espera trabajar con Huawei para integrar las finanzas en la economía real".

En un mundo donde todo está conectado, seguirán surgiendo nuevos escenarios y modelos de negocios.

"Huawei y SPD Bank seguirán innovando, ofreciendo productos tecnológicos líderes y soluciones integrales de infraestructura en la nube para actualizaciones de las finanzas digitales. Usaremos la innovación tecnológica para actualizaciones más rápidas de los servicios financieros, trabajando juntos para interconectar aún más las industrias con innovación financiera a la medida", indicó el Sr. Jason Cao, presidente de la unidad de negocios financieros globales de Huawei Enterprise BG, "Huawei ha contribuido con sus todas sus tecnologías para trabajar en SPDB Finwarehouse con SPD Bank. Con nuestros clientes, nos sumergimos en lo digital y promovemos la actualización de las finanzas digitales. Esperamos impulsar la economía real con el poder de las finanzas. Huawei está comprometida a ayudar a las instituciones financieras a mejorar constantemente su flexibilidad, inteligencia, servicios industriales y construcción de ecosistemas. Estamos ayudando a las instituciones financieras a avanzar en su proceso de transformación digital y a construir juntos una industria financiera totalmente conectada, inteligente y basada en el ecosistema".

SPD Bank y Huawei establecieron un laboratorio conjunto de innovación en 2018, que ya ha desarrollado varios proyectos exitosos. En agosto de 2020, firmaron un acuerdo integral de cooperación estratégica y juntos publicaron el Documento técnico del Banco de las cosas, un hito importante. SPD Bank se enfocará en la experiencia del usuario, aplicará tecnologías digitales e innovará con industrias como el comercio minorista, las comunicaciones, el transporte y la atención médica, para impulsar la economía digital.

En un mundo donde todo está conectado, las finanzas, la tecnología y la industria estarán estrechamente vinculados. Huawei y SPD Bank están aprovechando el poder de FinTech basada en la nube para atender a la comunidad, ayudar a los clientes y darle un nuevo valor a la industria.

Huawei organiza HUAWEI CONNECT 2021 en línea del 23 de septiembre al 31 de octubre. La temática del evento de este año es "sumergirse en lo digital". Vamos a profundizar en la aplicación práctica de tecnologías como la nube, la IA y la 5G en todas las industrias, y cómo pueden hacer que las organizaciones de todas las formas y tamaños sean más eficientes, más versátiles y, en última instancia, más resilientes a medida que avanzamos hacia la recuperación económica.

SOURCE Huawei