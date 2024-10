Special Olympics demande aux pays du G7 de renforcer leur engagement en faveur de l'intégration des personnes handicapées lors d'un sommet historique

Mary Davis, PDG, se joint à la délégation du gouvernement américain pour la toute première réunion des ministres du G7 sur l'inclusion et le handicap.

UMBRIA, Italie, 17 octobre 2024 /PRNewswire/ -- Lors de la toute première réunion des ministres du G7 sur l'inclusion et le handicap, qui s'est tenue en Ombrie, en Italie, du 14 au 16 octobre 2024, Mary Davis, PDG de Special Olympics, a félicité les gouvernements présents de s'être engagés à prendre des mesures concrètes pour supprimer les obstacles auxquels se heurtent les personnes handicapées, mais a appelé les dirigeants à s'engager à un financement plus ambitieux et à institutionnaliser la promotion des droits des personnes handicapées dans toutes les présidences ultérieures du G7.

Dans ses remarques tout au long de la réunion ministérielle, Mme Davis a souligné la nécessité urgente pour les pays du G7 de renforcer leur engagement en faveur de l'inclusion sociale des personnes atteintes de déficiences intellectuelles et de troubles du développement (IDD). S'exprimant lors d'un panel technique sur le thème « Sport et services pour tous », M. Davis a abordé la question de l'élargissement des programmes de sport et d'éducation inclusifs par le biais d'engagements de financement nationaux plus solides et de nouveaux partenariats visant à accroître l'impact dans les pays à revenu faible et intermédiaire.

Les personnes atteintes de TDI font partie des personnes les plus mal desservies par les systèmes éducatifs et sociaux dans le monde entier. Les données suggèrent que pas moins de la moitié des 65 millions d'enfants handicapés en âge de fréquenter l'école primaire et le premier cycle du secondaire dans les pays en développement ne sont pas scolarisés. Même parmi les élèves qui y ont accès, certains estiment que moins de 5 % des enfants handicapés terminent l'école primaire.

M. Davis a représenté Special Olympics à la réunion des ministres du G7 au sein de la délégation du gouvernement américain, dirigée par Sara Minkara, conseillère spéciale pour les droits internationaux des personnes handicapées au département d'État des États-Unis.

La délégation américaine comprenait également Taryn Williams, secrétaire adjointe au travail pour la politique d'emploi des personnes handicapées au ministère américain du travail, Virginia Atkinson, conseillère principale en matière d'inclusion mondiale à la Fondation internationale pour les systèmes électoraux (IFES), et le professeur Michael Stein, cofondateur et directeur exécutif du projet sur le handicap de la faculté de droit de l'université de Harvard.

Ce sommet historique a réuni des responsables gouvernementaux, des dirigeants de la société civile et des experts des pays du G7 (Allemagne, Canada, États-Unis, France, Italie, Japon et Royaume-Uni) afin d'aborder les questions cruciales du handicap et de l'inclusion, créant ainsi un nouveau précédent pour la coopération internationale dans ce domaine vital. Les ministres du Chili, du Kenya, de l'Afrique du Sud, de la Tunisie et du Vietnam étaient présents en tant qu'observateurs non membres du G7.

À l'issue du sommet, les participants ont signé la charte de Solfagnano - une série d'engagements visant à renforcer l'inclusion dans divers domaines. En particulier, la Charte appelle les nations du G7 à prendre des mesures concrètes pour soutenir l'éducation inclusive et les opportunités d'emploi, à considérer le sport comme un catalyseur de l'inclusion, et à inclure de manière permanente le thème de « l'inclusion et du handicap » dans les futurs agendas du G7, en veillant à ce que les droits des personnes handicapées restent une priorité dans l'élaboration des politiques mondiales.

À l'issue de la réunion des ministres, M. Davis a déclaré : « La réunion des ministres du G7 » sur l'inclusion et le handicap marque une étape importante dans notre parcours collectif vers un monde plus inclusif. Special Olympics est honoré de participer à cet événement historique et de veiller à ce que notre communauté de jeunes atteints de déficiences intellectuelles et de troubles du développement ait un siège à la table aux côtés des dirigeants de ces sept grandes économies. Nous félicitons le gouvernement américain d'avoir joué un rôle de premier plan dans l'intégration de l'inclusion des personnes handicapées dans toutes les institutions multilatérales. Nous nous engageons à travailler avec les dirigeants du G7 pour faire en sorte que les voix des personnes ayant des déficiences intellectuelles et des troubles du développement soient entendues et que leurs besoins soient satisfaits. Ce sommet a montré que lorsque nous nous rassemblons autour d'une vision commune, nous pouvons créer un véritable changement.

« Mais cette réunion inaugurale ne doit pas être la dernière. Nous remercions l'Italie d'avoir soulevé cette question et nous appelons toutes les présidences ultérieures du G7 à prévoir des réunions ministérielles régulières sur le handicap afin de suivre les progrès accomplis et de garantir que les engagements en faveur de l'inclusion produisent des résultats : de meilleures politiques, des cadres juridiques plus solides et davantage de ressources financières. Nous nous réjouissons de poursuivre notre collaboration avec le G7 afin de créer un monde où chacun est valorisé et inclus ».

Sara Minkara, conseillère spéciale sur les droits internationaux des personnes handicapées au département d'État américain, a commenté l'événement : « La réunion des ministres du G7 sur l'inclusion et le handicap est un moment charnière dans nos efforts mondiaux pour faire progresser les droits des personnes handicapées. L'intégration des personnes handicapées n'est pas seulement un impératif moral, c'est aussi un impératif économique et de sécurité. Les partenariats multilatéraux tels que le G7 ont le pouvoir d'amplifier ce message et de formuler des mesures concrètes pour éliminer les obstacles auxquels se heurtent les personnes handicapées. »

« Le message du G7 est clair : l'avenir de la coopération économique et politique est ouvert aux personnes handicapées. Nous attendons avec impatience de voir comment d'autres partenariats bilatéraux et multilatéraux poursuivront ce bon travail et feront entendre la voix des 16 % de la population mondiale souffrant d'un handicap ».

Depuis des décennies, Special Olympics cultive une théorie et une pratique de l'inclusion qui célèbre les différences et exploite les forces individuelles et collectives pour favoriser des environnements d'apprentissage caractérisés par l'acceptation, la compréhension et l'appréciation des autres. La mission est simple : en apprenant aux enfants à jouer ensemble, ils peuvent apprendre, grandir et finalement s'épanouir ensemble.

Le programme Special Olympics Unified Champion Schools s'appuie sur les compétitions sportives, les clubs et les organisations d'étudiants pour catalyser l'inclusion dans les écoles et les communautés. Ce modèle permet aux jeunes atteints ou non de TDI d'apprendre les uns des autres en nouant des amitiés qui comblent les différences. La recherche démontre que tous les élèves bénéficient de ce modèle inclusif, avec des résultats mesurables pour les élèves atteints ou non de TDI, allant d'un meilleur sentiment d'appartenance à la communauté à de meilleurs résultats en lecture et en mathématiques.

L'invitation de Special Olympics à la réunion des ministres du G7 fait suite à la première lettre annuelle de l'organisation sur l'état mondial de l'inclusion dans l'éducation, qui révèle que les pays du monde entier ne respectent pas leurs engagements en matière d'inclusion. En 2023, l'organisation a appelé les gouvernements à consacrer au moins trois pour cent de leur budget national de l'éducation à l'amélioration de l'inclusion sociale des élèves atteints de TDI. À l'été 2023, Special Olympics a également annoncé la formation de la Global Leadership Coalition for Inclusion, un effort multilatéral pionnier, comprenant des gouvernements, l'industrie, la philanthropie et la communauté du développement, pour augmenter les pratiques inclusives dans l'éducation et le sport, et créer des écoles et des communautés plus inclusives.

À propos de Special Olympics

Fondé en 1968, Special Olympics est un mouvement sportif mondial visant à mettre fin à la discrimination à l'encontre des personnes souffrant d'un handicap intellectuel. Nous encourageons l'acceptation de toutes les personnes grâce au pouvoir du sport et à des programmes d'éducation, de santé et de leadership. Avec plus de quatre millions d'athlètes et de partenaires Unified Sports® et un million d'entraîneurs et de bénévoles dans 200 pays, Special Olympics propose plus de 30 sports de type olympique et près de 50 000 jeux et compétitions chaque année. Engagez-vous avec nous sur : X, Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, et LinkedIn. Pour en savoir plus, consultez le site SpecialOlympics.org.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/406718/Special_Olympics_logo.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2532664/G7_SUMMIT__SPECIAL_OLYMPICS.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2532665/us_delegation__G7_SUMMIT_SPECIAL_OLYMPICS.jpg