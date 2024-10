Special Olympics fordert die G7-Staaten auf, sich auf dem historischen Gipfel stärker für die Inklusion von Behinderten zu engagieren

CEO Mary Davis nimmt mit einer US-Regierungsdelegation am ersten G7-Ministertreffen zum Thema Inklusion und Behinderung teil

UMBRIA, Italien, 17. Oktober 2024 /PRNewswire/ -- Auf dem allerersten G7-Ministertreffen zum Thema Inklusion und Behinderung, das vom 14. bis 16. Oktober 2024 in Umbrien, Italien, stattfand, lobte die Geschäftsführerin von Special Olympics, Mary Davis, die anwesenden Regierungen für ihre Zusage, konkrete Schritte zur Beseitigung von Barrieren für Menschen mit Behinderungen zu unternehmen, forderte die Staats- und Regierungschefs jedoch auf, sich zu einer ehrgeizigeren Finanzierung zu verpflichten und die Förderung der Rechte von Menschen mit Behinderungen bei allen nachfolgenden G7-Präsidentschaften zu institutionalisieren.

In ihren Ausführungen während des gesamten Ministertreffens betonte Davis die dringende Notwendigkeit für die G7-Staaten, ihr Engagement für die soziale Eingliederung von Menschen mit geistiger Behinderung und Entwicklungsstörungen zu verstärken. Davis sprach auf einem Fachforum zum Thema „Sport und Dienstleistungen für alle" darüber, wie integrative Sport- und Bildungsprogramme durch solidere nationale Finanzierungsverpflichtungen und neue Partnerschaften zur Steigerung der Wirkung in Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen ausgebaut werden können.

Menschen mit einer geistigen Behinderung gehören zu den Menschen, die von den Bildungs- und Sozialsystemen weltweit am stärksten unterversorgt sind. Die Daten von deuten darauf hin, dass nicht weniger als die Hälfte der geschätzten 65 Millionen behinderten Kinder im Grundschul- und unteren Sekundarschulalter in den Entwicklungsländern nicht zur Schule gehen. Selbst von den Schülern, die Zugang erhalten, schließen nach Schätzungen von weniger als 5 % der Kinder mit Behinderungen die Grundschule ab.

Davis vertrat Special Olympics auf dem G7-Ministertreffen als Teil der US-Regierungsdelegation, die von Sara Minkara, Sonderberaterin für internationale Behindertenrechte im US-Außenministerium, geleitet wurde.

Zur US-Delegation gehörten auch Taryn Williams, Assistant Secretary of Labor for Disability Employment Policy im US-Arbeitsministerium, Virginia Atkinson, Senior Global Inclusion Advisor der International Foundation for Electoral Systems (IFES), und Professor Michael Stein, Mitbegründer und Executive Director des Harvard Law School Project on Disability.

Dieser bahnbrechende Gipfel brachte Regierungsvertreter, führende Vertreter der Zivilgesellschaft und Experten aus den G7-Staaten (Kanada, Frankreich, Deutschland, Italien, Japan, Vereinigtes Königreich und Vereinigte Staaten) zusammen, um kritische Fragen zu Behinderung und Inklusion zu erörtern und einen neuen Präzedenzfall für die internationale Zusammenarbeit in diesem wichtigen Bereich zu schaffen. Minister aus Chile, Kenia, Südafrika, Tunesien und Vietnam nahmen als Nicht-G7-Beobachter teil.

Zum Abschluss des Gipfels unterzeichneten die Teilnehmer die Solfagnano-Charta - eine Reihe von Verpflichtungen zur Stärkung der Integration in verschiedenen Bereichen. Die Charta ruft die G7-Staaten insbesondere dazu auf, konkrete Maßnahmen zur Unterstützung inklusiver Bildungs- und Beschäftigungsmöglichkeiten zu ergreifen, den Sport als Katalysator für die Inklusion zu nutzen und das Thema „Inklusion und Behinderung" dauerhaft in künftige G7-Tagesordnungen aufzunehmen, um sicherzustellen, dass die Rechte von Menschen mit Behinderungen weiterhin eine Priorität in der globalen Politikgestaltung bleiben.

Zum Abschluss des Ministertreffens erklärte Davis: „Das G7-Ministertreffen zum Thema Inklusion und Behinderung ist ein wichtiger Schritt auf unserem gemeinsamen Weg zu einer inklusiveren Welt. Special Olympics fühlt sich geehrt, Teil dieses historischen Ereignisses zu sein und sicherzustellen, dass unsere Gemeinschaft junger Menschen mit geistiger Behinderung und Entwicklungsstörungen (IDD) einen Platz am Tisch neben den Führern dieser sieben großen Volkswirtschaften hat. Wir begrüßen es, dass die US-Regierung eine führende Rolle bei der Einbeziehung von Behinderten in alle multilateralen Institutionen übernommen hat. Wir verpflichten uns, mit den Staats- und Regierungschefs der G7 zusammenzuarbeiten, um sicherzustellen, dass die Stimmen von Menschen mit geistiger Behinderung und Entwicklungsstörungen gehört und ihre Bedürfnisse erfüllt werden. Dieser Gipfel hat gezeigt, dass wir einen echten Wandel herbeiführen können, wenn wir mit einer gemeinsamen Vision zusammenkommen."

„Aber diese Eröffnungssitzung darf nicht die letzte sein. Wir danken Italien dafür, dass es dieses Thema aufgegriffen hat, und fordern alle nachfolgenden G7-Präsidentschaften auf, regelmäßige Ministertreffen zum Thema Behinderung anzuberaumen, um die Fortschritte zu überwachen und sicherzustellen, dass die Verpflichtungen zur Inklusion zu Ergebnissen führen: eine bessere Politik, einen stärkeren Rechtsrahmen und mehr finanzielle Mittel. Wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit mit der G7, um eine Welt zu schaffen, in der alle Menschen wertgeschätzt und einbezogen werden".

Sara Minkara, Sonderberaterin für internationale Behindertenrechte im US-Außenministerium, kommentierte: „Das G7-Ministertreffen zum Thema Inklusion und Behinderung ist ein entscheidender Moment in unseren globalen Bemühungen, die Rechte von Menschen mit Behinderungen voranzubringen. Die Eingliederung von Menschen mit Behinderungen ist nicht nur ein moralisches Gebot, sondern auch ein wirtschaftliches und sicherheitspolitisches Gebot. Multilaterale Partnerschaften wie die G7 sind in der Lage, diese Botschaft zu verbreiten und konkrete Schritte zum Abbau von Barrieren für Menschen mit Behinderungen zu formulieren."

„Die Botschaft des G7-Gipfels ist eindeutig: die Zukunft der wirtschaftlichen und politischen Zusammenarbeit ist behindertengerecht. Wir freuen uns darauf zu sehen, wie andere bi- und multilaterale Partnerschaften diese gute Arbeit fortsetzen und den 16 % der Weltbevölkerung mit einer Behinderung mehr Gehör verschaffen."

Seit Jahrzehnten kultiviert Special Olympics eine Theorie und Praxis der Inklusion, die Unterschiede würdigt und individuelle und kollektive Stärken nutzt, um Lernumgebungen zu fördern, die von Akzeptanz, Verständnis und Wertschätzung für andere geprägt sind. Die Mission ist einfach: Indem man Kindern beibringt, gemeinsam zu spielen, können sie lernen, wachsen und schließlich gemeinsam gedeihen.

Das Programm Special Olympics Unified Champion Schools nutzt Sportwettbewerbe, Clubs und Schülerorganisationen, um die Inklusion in Schulen und Gemeinden zu fördern. Dieses Modell bietet jungen Menschen mit und ohne Behinderungen die Möglichkeit, voneinander zu lernen und Freundschaften zu schließen, die Unterschiede überbrücken. Die Forschung zeigt , dass alle Schüler von diesem integrativen Modell profitieren, mit messbaren Ergebnissen für Schüler mit und ohne IDD - von einem verbesserten Gemeinschaftsgefühl bis hin zu besseren Lese- und Matheergebnissen.

Die Einladung von Special Olympics zum G7-Ministertreffen folgt auf den ersten jährlichen Brief der Organisation zum globalen Stand der Inklusion im Bildungswesen, in dem festgestellt wird, dass Länder rund um den Globus ihren Verpflichtungen zur Inklusion nicht nachkommen. Im Jahr 2023 rief die Organisation die Regierungen von dazu auf, mindestens drei Prozent ihrer nationalen Bildungsbudgets für die Verbesserung der sozialen Eingliederung von Schülern mit IDD zu verwenden. Im Sommer 2023 kündigte Special Olympics außerdem die Gründung der Global Leadership Coalition for Inclusion an, eine bahnbrechende multilaterale Initiative, die Regierungen, Industrie, Philanthropie und die Entwicklungsgemeinschaft umfasst, um integrative Praktiken in Bildung und Sport zu fördern und integrativere Schulen und Gemeinschaften zu schaffen.

Über Special Olympics

Gegründet 1968, ist Special Olympics eine weltweite Sportbewegung, die sich gegen die Diskriminierung von Menschen mit geistigen Behinderungen einsetzt. Wir fördern die Akzeptanz aller Menschen durch die Kraft des Sports und durch Programme in den Bereichen Bildung, Gesundheit und Führung. Mit über vier Millionen Athleten und Unified Sports®-Partnern und einer Million Trainern und Freiwilligen in 200 Ländern bietet Special Olympics mehr als 30 olympische Sportarten und fast 50.000 Spiele und Wettkämpfe pro Jahr. Engagieren Sie sich mit uns auf: X, Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, und LinkedIn. Weitere Informationen finden Sie unter SpecialOlympics.org.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/406718/Special_Olympics_logo.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2532664/G7_SUMMIT__SPECIAL_OLYMPICS.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2532665/us_delegation__G7_SUMMIT_SPECIAL_OLYMPICS.jpg