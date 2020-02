Speck annonserer nye Presidio Perfect-Clear deksler for Samsung Galaxy S20, S20+ og S20 Ultra

Presidio Perfect-Clear-serien er designet for å vise frem telefonen uten at det går ut over klarheten, og gir brukere av gjennomsiktige deksler variasjon med ulike stiler og funksjoner. Det nye, helt klare belegget gjør at dekselet garantert blir verken misfarget eller gult i løpet av brukstiden.

Presidio Perfect-Clear med grips kombinerer det beste av to verdener: et gjennomsiktig deksel som viser frem mobilen, og signatur-grips fra Speck som gjør dekselet enklere å holde og forhindrer fall før de skjer. No-slip grips på baksiden av dekselet gir nå ekstra godt grep for teksting og fotografering. Perfect-Clear med støtbeskyttelse inkluderer en egenutviklet, telefondempende gummi rundt omkretsen av dekselet som gir ekstrem beskyttelse som du kan se.

Alle Speck Presidio-deksler for Galaxy S20-serien er konstruert for å motstå fall på opptil 4 meter uten å gjøre mobilen klumpete. Hvert deksel har en hevet ramme som beskytter skjermen mot riper og knusing, og inkluderer Microban® antimikrobiell beskyttelse for å forhindre bakterievekst, så dekselet ditt holder seg renere og penere lenger.

Speck-utvalget for Galaxy S20, S20+ og S20 Ultra inkluderer:

Presidio Perfect-Clear (€29.95 - €34.95) -- Nytt og innovativt klart belegg garanterer beskyttelse mot gulning og misfarging.

Presidio Perfect-Clear med støtbeskyttelse (€29.95 - €34.95) – Nytt design viser frem den gjennomsiktige slaggeometrien som gir enestående støtbeskyttelse.

Presidio Perfect-Clear med grips (€29.95 - €34.95) – Ny kombinasjon av gjennomsiktig beskyttelse og no-slip grips gjør dekselet enklere å holde.

Presidio Pro (€29.95 - €34.95) -- Beskyttende slankt deksel med en soft-touch-finish som gir et forbedret utseende og preg.

Presidio Grip (€29.95 - €34.95) -- Opphøyde gummiriller gir et sikkert grep, designet for bedre spilling, teksting og fotografering.

Prisen for Speck-deksler for Samsung Galaxy S20, S20+ og S20 Ultra starter fra €29.95, og dekslene er tilgjengelige på speckproducts.eu.

Om Speck

Speck lager prisvinnende deksler som er designet for å gjøre inntrykk og beskytte mot støt. Siden 2001 har vi lagd karakteristiske produkter for verdens smarttelefoner, nettbrett og bærbare PC-er. Vi tilbyr et balansert og kunstnerisk design med falltestet beskyttelse for forskjellen du kan se og føle. Vi har våre røtter i Silicon Valley, i skjæringspunktet mellom design og teknologi. Det inspirerer oss til å lage produkter som er mesterlig konstruert. Vi mener at kvaliteten ligger i detaljene, så våre deksler har overlegen beskyttelse, vakker design, elegante linjer og målrettede funksjoner. Vi lager deksler som lar deg gjøre mer og få mer glede av din mobile enhet. Bli kjent med oss på speckproducts.com.

Bilde - https://mma.prnewswire.com/media/1089683/Speck_Products_Samsung_Galaxy_S20_Cases.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/178443/speck_logo.jpg

Related Links

http://www.speckproducts.com



SOURCE Speck Products