Speck julkistaa uudet Presidio Perfect-Clear -kotelot Samsung Galaxy S20-, S20+- ja S20 Ultra -puhelimille

SAN MATEO, Kalifornia, 13. helmikuuta 2020 /PRNewswire/ -- Speck julkisti tänään Samsung Galaxy S20-, S20+- and S20 Ultra -puhelimille tarkoitetun Presidio-kotelosarjan, johon kuuluu myös uusi Presidio Perfect-Clear -sarja. Speckin toistaiseksi parhaiten suojaavat läpinäkyvät kotelot Perfect-Clear, Perfect-Clear with Impact Geometry ja Perfect-Clear with Grips on varustettu innovatiivisella, kristallinkirkkaalla pinnoitteella, joka takaa suojauksen kellastumista ja värimuutoksia vastaan. Osoitteessa speckproducts.eu saatavilla oleviin Galaxy S20 -puhelinsarjalle tarkoitettuihin koteloihin kuuluvat myös suosikkikotelot Presidio Pro ja Presidio Grip.