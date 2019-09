Spectrum Therapeutics anuncia donativo en apoyo de las iniciativas de investigación y formación a cargo de la Canadian Sleep and Circadian Network

SMITHS FALLS, ONTARIO y MONTREAL, 27 de septiembre de 2019 /CNW/ - Spectrum Therapeutics ("Spectrum"), la división médica de Canopy Growth Corporation (TSX: WEED) (NYSE: CGC), se complace en anunciar un donativo destinado a la Fondation de l'Hôpital du Sacré-Coeur de Montreal (Fundación del Hospital del Sagrado Corazón en Montreal) en apoyo a la campaña nacional de la Canadian Sleep and Circadian Network ("CSCN") titulada Sleep On It, que busca concientizar a la opinión pública de la importancia de la buena calidad del sueño para la salud.

El donativo de Spectrum a la campaña obedece a la solicitud de la CSCN de apoyar su iniciativa a fin de organizar a la comunidad científica del sueño en torno de la cuestión del uso del cannabis para los trastornos del sueño. Aunque asistimos a un progresivo volumen de datos anecdóticos que señalan el creciente uso del cannabis entre personas que sufren de trastornos del sueño, aún son limitadas las evidencias clínicas científicas de su efectividad. Así, gracias a este donativo, la CSCN podrá presentar a la opinión pública, a los responsables de la toma de decisiones para la gestión de la salud y a la comunidad científica del sueño una revisión de los datos hoy disponibles, e identificar las lagunas que es necesario resarcir en la investigación. Se espera terminar la revisión en el segundo semestre del año calendario 2020.

Al asociarse con el líder en la industria del cannabis, el objetivo de CSCN es combinar la pericia de profesionales de la clínica, la medicina y la investigación en todo el país para facilitar y respaldar científicamente la redacción de un libro blanco basado en una revisión completa de toda la literatura actual y los hechos documentados del uso del cannabis para tratar los trastornos del sueño. Se espera, además, que el informe se publique en el segundo semestre del año calendario 2020 e introduzca un programa actualizado de investigación clínica a fin de abordar todas las áreas que afectan la calidad del sueño, incluido el dolor, el envejecimiento y los trastornos como el insomnio. Como fin último, el libro blanco aportará nociones y pautas para orientar las investigaciones futuras, además de profundizar en los requisitos de evidencias para la posible aplicación del cannabis medicinal en el tratamiento de trastornos del sueño.

"El sueño de buena calidad es mucho más importante para nuestra salud en el largo plazo de lo que la mayoría de la gente cree", comentó el Dr. Mark Ware, director médico de Canopy Growth. "Apenas empezamos a explorar el papel que el cannabis puede desempeñar en el abordaje de los trastornos relacionados con el sueño. La retroalimentación de los pacientes es bastante prometedora por ahora y este tipo de alianzas profundizarán nuestra comprensión del enigmático fenómeno del sueño que es tan esencial para nuestro bienestar general".

"La legalización del cannabis en Canadá ha propiciado un interés natural en el posible uso del cannabis en el tratamiento de los trastornos del sueño. Necesitamos catalizar el impulso de los esfuerzos colectivos para avanzar en el desarrollo de plataformas de conocimiento científico que provean de información a las políticas públicas, las prácticas terapéuticas y las iniciativas de prevención relacionadas con el sueño y el cannabis, así como informar a los responsables de la toma de decisiones y al público en general de las necesidades de las investigaciones para proporcionar datos sobre el sueño y el cannabis que estén basados en evidencias", comentó la Dra. Julie Carrier, directora científica de la Canadian Sleep & Circadian Network e investigadora del sueño del CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montreal.

Uno de cada tres canadienses no disfruta de la siete horas de sueño recomendadas cada noche. La misión de la CSCN es movilizar a la comunidad de la atención a la salud para que adopte un enfoque integral hacia la mejora de los resultados y el tratamiento de los pacientes con trastornos del sueño.

Brindemos por el crecimiento que nos espera (¡y por una mejor calidad de sueño!).

Acerca de la Canadian Sleep and Circadian Network

La Canadian Sleep and Circadian Network (CSCN) es una red de alcance nacional que está comprometida con la excelencia científica en la generación y aplicación práctica de nuevos conocimientos. Nos interesa entender mejor las perturbaciones del sueño y sus efectos para promover un sueño más saludable y una población más sana en Canadá.

Acerca de Spectrum Therapeutics

Spectrum Therapeutics, la división médica de Canopy Growth Corporation (TSX: WEED,NYSE: CGC), se dedica a capacitar a profesionales de la salud, profundizar el conocimiento del cannabis medicinal y sus diversas aplicaciones en la opinión pública, y a llevar a cabo revolucionarias investigaciones e iniciativas de PI que son comercializables. Fundada en Canadá, Spectrum Therapeutics tiene operaciones en Australia, Sudamérica, África y a lo largo y ancho de Europa. Sus productos están disponibles en una amplia gama de potencias y presentaciones diseñadas para simplificar el diálogo en torno de la intensidad y las dosis gracias a una clasificación codificada por colores para catalogar el cannabis medicinal por concentraciones de THC y CBD.

El catálogo de Spectrum Therapeutics incluye cannabis de flor entera, aceites y nuevas creaciones, como las cápsulas de Softgel, además del fármaco Dronabinol de un solo cannabinoide con la marca Bionorica Ethics. A través de la simplificación de sus productos, sólidas investigaciones clínicas y formación constante de profesionales de la salud, Spectrum Therapeutics hace patente su compromiso de atender las necesidades médicas no satisfechas de pacientes en todo el planeta.

Acerca de Canopy Growth Corporation

Canopy Growth (TSX: WEED,NYSE: CGC) es una empresa diversificada de cannabis, cáñamo y dispositivos para cannabis con liderazgo mundial que ofrece marcas selectas y variedades curadas de cannabis deshidratada, en aceites y cápsulas de Softgel, así como dispositivos médicos a través de su subsidiaria, Storz & Bickel GMbH & Co. KG. Desde la innovación del producto y los procesos hasta su ejecución en el mercado, el motor de Canopy Growth es la pasión por el liderazgo y el compromiso de construir una empresa de clase mundial en el sector del cannabis con cada producto, cada planta y cada país. La empresa tiene operaciones en más de una docena de países en los cinco continentes. Su división médica, Spectrum Therapeutics se dedica orgullosamente a capacitar a profesionales de la salud, llevar a cabo sólidas investigaciones clínicas y profundizar el conocimiento del cannabis en la opinión pública, y ha destinado millones de dólares a revolucionarias investigaciones e iniciativas de PI que son comercializables. Spectrum Therapeutics vende una gama de productos de amplio espectro con su clasificación por colores denominada sistema Spectrum, además del Dronabinol de un solo cannabinoide con la marca Bionorica Ethics. La empresa administra tiendas minoristas en Canadá con sus premiados sellos Tweed y Tokyo Smoke. Tweed es una marca de cannabis que goza de reconocimiento internacional y ha cultivado un nutrido grupo de leales seguidores al enfocarse en productos de calidad y el fomento de relaciones serias con sus clientes. Desde el histórico inicio de nuestra cotización en la Bolsa de Toronto y en la Bolsa de Nueva York hasta nuestra constante expansión internacional, el orgullo en mejorar el valor que representamos para nuestros accionistas a través del liderazgo está en la médula de todo lo que sucede en Canopy Growth. Canopy Growth ha forjado alianzas con nombres líderes del sector, como los íconos del cannabis Snoop Dogg y Seth Rogen, las leyendas del cultivo DNA Genetics y Green House Seeds, y Constellation Brands, líder del sector de las bebidas alcohólicas y empresa que figura en Fortune 500, por citar algunos ejemplos. Canopy Growth opera once plantas productoras bajo licencia con una capacidad productiva que supera los 437.000 metros cuadrados, incluidos 93.000 metros cuadrados de espacio productivo con certificación GMP. Si desea más información, consulte www.canopygrowth.com

Aviso sobre declaraciones prospectivas

Este boletín de prensa contiene "declaraciones prospectivas" según el sentido de la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de los Estados Unidos de 1995, así como "información prospectiva" de acuerdo con la legislación bursátil vigente en Canadá. A menudo, aunque no siempre, la información y las declaraciones prospectivas se pueden identificar por el uso de palabras o expresiones como "planea", "espera" o "no espera", "se prevé", "estima", "pretende", "anticipa" o "no anticipa", "considera", o variaciones de dichas expresiones y palabras, o bien cuando se afirma que determinadas acciones, eventos o resultados "pueden", "pudieran", "podrían" o "podrán" tener lugar o alcanzarse. La información o las declaraciones prospectivas entrañan riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres y otros factores que pueden hacer que los resultados, el rendimiento o los logros reales de Canopy Growth o sus subsidiarias sean sustancialmente diferentes de los resultados, el rendimiento o los logros futuros expresados o implícitos en la información o las declaraciones prospectivas incluidas en este boletín de prensa. Ejemplos de tales afirmaciones incluyen " busca concientizar a la opinión pública de la importancia de la buena calidad del sueño para la salud" y "la redacción de un libro blanco basado en una revisión completa de toda la literatura actual y los hechos documentados". Los riesgos, incertidumbres y otros factores relacionados con la información prospectiva podrían hacer que los eventos, los resultados, el rendimiento, las previsiones y las oportunidades reales difirieran sustancialmente de lo expresado o implícito en dicha información prospectiva, incluidos los resultados de la revisión investigativa y los riesgos incluidos en el formulario de información anual de la Compañía fechado el 24 de junio de 2019 y presentado ante las entidades reguladoras de valores de Canadá, disponible en el perfil de emisor de la Compañía en SEDAR www.sedar.com. Aunque la Compañía considera que las suposiciones y los factores que se han tenido en cuenta al preparar la información y las declaraciones prospectivas de este boletín de prensa son razonables, no debe depositarse una confianza indebida en la información ni puede garantizarse que tales eventos se producirán en los plazos expuestos o que siquiera llegarán a producirse. La información y las declaraciones prospectivas incluidas en este boletín de prensa se realizan en la fecha en él estipulada y la Compañía no asume la obligación de actualizarlas públicamente de forma que reflejen nueva información, eventos sucesivos o de otro tipo, a menos que así lo estipule la ley bursátil vigente.

Canopy Growth, Aly-Khan Virani, relaciones con medios, alykhan.virani@canopygrowth.com, 236-688-5123; Tyler Burns, relaciones con inversionistas, Tyler.burns@canopygrowth.com, 855-558-9333 ext. 122; Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Nord-de-l'Île-de-Montréal (CIUSSS du Nord-de-l'île-de-Montréal), Emilie Jacob, oficina de relaciones con medios y asuntos públicos, Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Nord-de-l'Île-de-Montréal, 514-331-3418, relations.medias.cnmtl@ssss.gouv.qc.ca; Montreal Hospital Sacré-Coeur Foundation, Paul Bergeron, director ejecutivo, 514 338-2303, ext. 8.

FUENTE Spectrum Therapeutics; Canopy Growth Corporation

Related Links

canopygrowth.com



SOURCE Spectrum Therapeutics; Canopy Growth Corporation