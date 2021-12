Speed Queen Laundry apporte une expérience haut de gamme à Berlin avec l'ouverture d'une nouvelle laverie sur Alexanderplatz

Les laveries automatiques Speed Queen sont désormais à l'œuvre dans 28 pays européens et plus de 465 villes. De plus, les 700 investisseurs sont un témoignage supplémentaire de la valeur incroyable apportée par cette entreprise. Les clients européens considèrent la marque Speed Queen comme le summum du service de laverie automatique, car elle offre une expérience qui mise sur la vitesse, l'efficacité et la technologie pour leur permettre d'en finir rapidement avec leur corvée de lessive.

Comme c'est le cas de toutes les laveries Speed Queen Laundry, le magasin situé à Alexanderplatz sera doté de laveuses-essoreuses et de séchoirs durables, hautement efficaces et de grande capacité afin de permettre aux clients de faire leur lessive en moins d'une heure. L'ouverture de cette laverie de 24 machines est prévue le 20 décembre. D'autres ouvertures avec d'autres investisseurs sont prévues à Berlin (Karl Marx Strasse), Krefeld, Stuttgart et Cologne.

Grâce à ses caractéristiques haut de gamme, telles que des machines de grande capacité mises à disposition dans un espace de vente élégant, une application mobile permettant de rester en contact avec les clients, des programmes de récompenses et des fonctions destinées aux gérants, qui comprennent notamment une plateforme de marketing numérique et un tableau de bord professionnel, Speed Queen a révolutionné le monde de la laverie automatique à la fois pour les gérants et les clients. « La différence est vraiment tangible pour le client; la corvée de lessive prend une dimension totalement différente », a souligné Marco Treggiari.

Au cours de la prochaine étape de notre développement, nous allons de plus en plus nous inspirer du modèle américain de laverie automatique, dans lequel chaque laverie peut disposer de plus de 100 machines et générer un revenu brut de plus d'un million de dollars. Comme pour la laverie d'Alexanderplatz, nous allons mener des projets plus ambitieux qui nous permettront de renforcer notre présence et d'ouvrir des laveries de plus de 20 machines. En fait, nous avons déjà ouvert quelques grandes laveries à Paris, à Barcelone, à Madrid, à Dublin, à Varsovie et à Rome. »

Pour de plus amples informations sur Speed Queen et savoir comment faire pour ouvrir une laverie Speed Queen dans votre région ou comment trouver une laverie Speed Queen près de chez vous, allez sur www.speedqueeninvestor.com

