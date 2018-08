Speedcast s'apprête à acquérir Globecomm

L'acquisition améliorera la position de marché dans les secteurs gouvernemental, maritime et d'entreprise

SYDNEY, 28 août 2018 /PRNewswire/ -- Speedcast International Limited (ASX : SDA) (« Speedcast »), fournisseur le plus reconnu au monde de communications à distance et de solutions informatiques, a annoncé aujourd'hui avoir conclu un accord définitif pour acquérir Globecomm Systems Inc. (« Globecomm ») auprès de sociétés affiliées de HPS Investment Partners, LLC, de Tennenbaum Capital Partners, LLC, ainsi que d'autres membres de Globecomm pour un prix d'acquisition net estimé à 135 millions $, incluant les ajustements de prix d'achat anticipés.

Globecomm est un fournisseur leader de communications à distance et d'infrastructures multiréseaux destinées aux secteurs gouvernemental, maritime et d'entreprise de plus de 100 pays. Cette acquisition renforce la position concurrentielle mondiale de Speedcast dans ces secteurs en renforçant ses solutions actuelles, et complète la récente acquisition d'UltiSat - qui multiplie par deux le chiffre d'affaires de Speedcast dans le secteur gouvernemental, et apporte davantage d'envergure, de visibilité et de capacités sur ce marché porteur. En outre, Globecomm bénéficiera de l'envergure et des capacités de Speedcast sur les marchés maritime et d'entreprise.

« L'acquisition de Globecomm s'inscrit pleinement en phase avec notre stratégie consistant à renforcer notre secteur, et à établir ainsi des avantages concurrentiels basés sur l'envergure et les capacités. Globecomm est particulièrement complémentaire pour UltiSat, dans la mesure où la société renforce la position de Speedcast dans le domaine de la prestation aux clients gouvernementaux, à l'heure où les dépenses gouvernementales devraient croître à travers le monde. Globecomm s'est forgé une solide réputation dans la délivrance de communications à distance et de services professionnels à des clients clés du secteur gouvernemental, ainsi que dans les segments maritime et d'entreprise », a déclaré Pierre-Jean Beylier, PDG de Speedcast. « Je suis impatient que l'équipe de Globecomm rejoigne Speedcast. Elle renforcera nos capacités d'innovation grâce à de nouvelles solutions et à une solide expérience d'ingénierie, et améliorera nos propositions dans le domaine de l'intégration de systèmes. Nous nous attendons à bénéficier d'importantes synergies potentielles de coûts et de revenus grâce à cette acquisition, compte tenu des solides économies d'échelle financières et opérationnelles sur les secteurs verticaux stratégiques. »

« L'équipe de Globecomm est ravie d'unir ses forces au leader mondial des communications à distance. C'est un événement excitant pour nos employés et nos clients, et je suis impatient d'élaborer de nouvelles solutions tout en améliorant davantage l'expérience de nos clients grâce à l'équipe intégrée », a déclaré Jason D. Juranek, PDG de Globecomm.

Speedcast prévoit de générer plus de 15 millions $ en synergies de coûts annuels dans les 18 mois après l'acquisition. Les synergies de coûts devraient être générées dans toute l'entreprise, notamment via la rationalisation de l'implantation ainsi que les améliorations de réseau et d'approvisionnement.

L'acquisition sera financée par un montant entièrement souscrit de 175 millions $ complémentaire à la facilité de crédit garantie de premier rang de 7 ans existante de Speedcast (échéant en 2025) auprès du marché institutionnel américain des emprunts à terme, qui sera également utilisée pour rembourser une part de la facilité de crédit renouvelable de Speedcast, et améliorer par conséquent la position de liquidité de Speedcast.

La transaction devrait être clôturée au T4 2018, sous réserve de l'achèvement des conditions de clôture et des approbations réglementaires habituelles.

J.P. Morgan et Jefferies ont agi en tant que conseillers financiers auprès de Speedcast. Goodwin a agi en tant que conseiller juridique auprès de Speedcast.

Kirkland and Ellis, LLP a agi en tant que conseiller juridique auprès de Globecomm.

À propos de Speedcast International Limited

Speedcast International Limited (ASX : SDA) est le plus grand fournisseur mondial de communications à distance et de services informatiques. Les services entièrement gérés de Speedcast sont délivrés via un réseau mondial de multiples technologies d'accès, multimarque et multi-orbite composé de plus de 70 satellites, ainsi que via un réseau terrestre mondial interconnecté, renforcé par un support local étendu sur le terrain issu de plus de 40 pays. Ce « réseau de réseaux » mondial permet aux clients se s'appuyer pleinement sur les infrastructures intégrées les plus robustes du marché dans le cadre de leurs applications critiques. Speedcast est positionné de manière unique en tant que partenaire commercial stratégique, qui conçoit des solutions de communications, informatiques et numériques destinées à répondre aux besoins uniques de ses clients et à favoriser la transformation commerciale. Speedcast développe ses services gérés grâce à des offres technologiques différenciées incluant la cybersécurité, le bien-être des équipes, les solutions de contenus, les applications de données et de voix, ainsi que les services d'intégration des systèmes réseaux. Grâce à une orientation clients dévouée et à une solide culture de la sécurité, Speedcast dessert plus de 2 000 clients issus de 140 pays dans les secteurs maritime, énergétique, minier, d'entreprise, des médias, des croisières, des ONG et gouvernemental. En savoir plus sur www.speedcast.com.

Speedcast® est une marque commerciale et une marque déposée de Speedcast International Limited.

Tous les autres noms de marque, noms de produits ou marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs. © 2018 Speedcast International Limited. Tous droits réservés.

