Speediance baut seine weltweite Präsenz im Einzelhandel aus: Das Gym Monster 2s ist ab sofort in den Smartech-Flagship-Stores erhältlich

SHENZHEN, China, 27. April 2026 /PRNewswire/ -- Speediance, ein führender Anbieter von Innovationen im Bereich Smart Fitness, geht eine strategische Partnerschaft im Einzelhandel mit Smartech ein. Dies stellt einen wichtigen Meilenstein beim Ausbau der weltweiten Offline-Präsenz der Marke dar.

Die wichtigsten Highlights:

Speediance Gym Monster 2s lets you touch the future of connected fitness at iconic Smartech locations worldwide.

Das Gym Monster 2s kann in vier Flagship-Stores vor Ort getestet werden:

Berlin – Smartech, KaDeWe

New York – tm:rw, Times Square

London – Smartech, Selfridges

Rom – Smartech, Rinascente

kann in vier Flagship-Stores vor Ort getestet werden: – Smartech, KaDeWe – tm:rw, Times Square – Smartech, Selfridges – Smartech, Rinascente Besucher können das KI-gestützte Trainingssystem von Speediance in geführten, praktischen Vorführungen erleben und dabei die Produktfunktionen und Trainingsmöglichkeiten vor Ort ausprobieren, sowie das Gerät direkt im Geschäft reservieren.

Mit diesem Rollout treibt Speediance seine Entwicklung auf dem weltweiten Markt für Smart-Fitness weiter voran und setzt verstärkt auf einen ökosystemorientierten Ansatz.

Diese Ausstellungsstücke befinden sich in führenden Kaufhäusern und stark frequentierten Flagship-Standorten und laden Kunden, Partner und Medienvertreter, die Speediance bereits online kennengelernt haben, dazu ein, die Zukunft des intelligenten Fitnesstrainings nun persönlich zu erleben, zu fühlen und zu nutzen. Im Mittelpunkt des Erlebnisses steht das Gym Monster 2s, ein Krafttrainingssystem, das digitalen Widerstand, intelligentes Coaching und vernetzte Fitnessinhalte kombiniert und einen strukturierten und anpassungsfähigen Ansatz für das intelligente Heimtraining bietet.

„Smartech hat ein Handelsumfeld geschaffen, in dem Technologie erlebt werden soll und nicht bloß ausgestellt wird. Die Integration des Gym Monster 2s in diesen Kontext ermöglicht es uns, Nutzer anzusprechen, die Wert auf Innovation legen. Gleichzeitig stärken wir damit die Einbindung von Offline-Erlebnissen in unsere globale Vertriebsstrategie," sagte Tao Liu, Gründer und CEO von Speediance. „Durch diese Partnerschaft verbinden wir den digitalen Zugang mit der Interaktion vor Ort, um Nutzer in jeder Phase ihres Fitness- und ganzheitlichen Gesundheitsmanagements zu unterstützen."

Die Partnerschaft unterstützt die Einzelhandelsexpansion von Speediance in wichtigen internationalen Märkten und spiegelt das Engagement der Marke wider, Smart Fitness zugänglicher zu machen und enger mit dem Lebens- und Trainingsstil der Menschen zu verknüpfen.

Über Speediance

Speediance wurde 2020 gegründet und ist eine hochmoderne Fitnessmarke, die sich der Bereitstellung intelligenter Produkte verschrieben hat, die das Training im Fitnessstudio zu Hause revolutionieren. Durch die Kombination von modernster Hardware, personalisierter KI-Anleitung, dynamischen Inhalten und einer unterstützenden Community macht Speediance Fitness sicherer, effizienter und angenehmer. Die neuesten Produkte und Updates finden Sie unter eu.speediance.com. Oder [email protected] Folgen Sie Speediance auf Instagram oder TikTok.

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