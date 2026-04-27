Speediance étend sa présence sur le marché mondial de la vente au détail avec le Gym Monster 2s dans les lieux phares de Smartech

SHENZHEN, Chine, 27 avril 2026 /PRNewswire/ -- Speediance, leader de l'innovation en matière de fitness intelligent, s'associe à Smartech dans le cadre d'une collaboration stratégique de vente au détail, marquant une étape importante dans l'expansion de la présence hors ligne de la marque à l'échelle mondiale.

Points essentiels :

Speediance Gym Monster 2s lets you touch the future of connected fitness at iconic Smartech locations worldwide.

Le Gym Monster 2s est disponible pour une démonstration en magasin dans quatre lieux phares :

New York - tm:rw, Times Square

Londres - Smartech, Selfridges

Berlin - Smartech, KaDeWe

Rome - Smartech, Rinascente

est disponible pour une démonstration en magasin dans quatre lieux phares : Les visiteurs peuvent découvrir le système d'entraînement alimenté par l'IA de Speediance grâce à des démonstrations pratiques et guidées, avec la possibilité d'explorer les fonctionnalités du produit et les capacités d'entraînement dans un environnement réel, ainsi que de réserver en magasin.

Ce déploiement marque l'évolution continue de Speediance sur le marché mondial du fitness intelligent vers une approche plus orientée vers l'écosystème.

Situées dans des grands magasins et des destinations phares très fréquentées, ces installations invitent les consommateurs, les partenaires et les médias qui ont vu Speediance en ligne à maintenant toucher, sentir et s'approprier l'avenir du fitness intelligent. Au centre de l'expérience se trouve le Gym Monster 2s, un système d'entraînement musculaire qui combine résistance numérique, coaching intelligent et contenu de fitness connecté, offrant une approche structurée et adaptative du fitness à domicile intelligent.

« Smartech a créé un environnement de vente au détail où la technologie est destinée à être expérimentée, et pas seulement exposée. L'introduction du Gym Monster 2s dans ce contexte nous permet de nous rapprocher des utilisateurs qui apprécient l'innovation, tout en renforçant la façon dont nous intégrons l'expérience hors ligne dans notre stratégie mondiale de vente au détail », a déclaré Tao Liu, fondateur et PDG de Speediance. « Grâce à ce partenariat, nous associons l'accès numérique à l'interaction hors ligne pour soutenir les utilisateurs à chaque étape de la gestion de leur forme physique et de leur santé holistique. »

Ce partenariat contribue à l'expansion de Speediance sur les principaux marchés internationaux et reflète l'engagement de la marque à rendre le fitness intelligent plus accessible et plus étroitement lié à la façon dont les gens s'entraînent et vivent.

À propos de Speediance

Fondée en 2020, Speediance est une marque de fitness de pointe qui s'emploie à fournir des produits intelligents qui révolutionnent les séances d'entraînement à domicile. En combinant du matériel de pointe, des conseils personnalisés de l'IA, un contenu dynamique et une communauté solidaire, Speediance rend le fitness plus sûr, plus efficace et plus agréable. Guidée par la conviction que le fitness doit être accessible et valorisant, Speediance imagine un monde où chacun peut atteindre ses objectifs de santé et de bien-être depuis le confort de son domicile. Pour connaître les derniers produits et mises à jour, rendez-vous sur www.speediance.com ou [email protected] sur Instagram ou TikTok.

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