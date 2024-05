Spektakuläre Neuinszenierung von Marco Polo fesselte weltweites Publikum

GUANGZHOU, China, 6. Mai 2024 /PRNewswire/ -- Ein Bericht von GDToday:

Am Abend des 3. Mai 2024 begeisterte das Opernhaus von Guangzhou sein Publikum mit der Aufführung von „Marco Polo", einer fesselnden Oper, die von dem angesehenen Haus in Auftrag gegeben wurde. Anlässlich des 700. Jahrestages des Ablebens des legendären italienischen Reisenden Marco Polo kehrt die Show nach ihrer Premiere im Jahr 2018 mit einer hochkarätigen Besetzung und einem brillanten Dirigenten zurück.

Spectacular revival of Marco Polo captivated global audience

Diese großartige Produktion entführte die Zuschauer entlang der historischen Seidenstraße und erzählte von den legendären Abenteuern des berühmten italienischen Reisenden Marco Polo und seiner Gefährten.

Von den aufwändigen Kostümen bis hin zum komplexen Bühnenbild zog jeder Aspekt der Inszenierung das Publikum in seinen Bann und ließ es in die Sehenswürdigkeiten und Geräusche von Marco Polos Reise eintauchen. Die Aufführung war geprägt von Themen wie Erkundung, Abenteuer und dem universellen Streben nach Würde, Einheit, Frieden und Verständnis zwischen den Kulturen.

Von den fesselnden Darbietungen der Hauptdarsteller bis hin zu den harmonischen Melodien, die das Orchester aus Macau unter der Leitung des aufstrebenden Dirigenten Qian Junping darbot, spiegelte die Oper die gemeinsame Leidenschaft und das Engagement aller Beteiligten wider.

Anwesend waren hochrangige Gäste, Kulturinteressierte und Opernliebhaber, die diese spektakuläre Aufführung aus erster Hand erleben wollten. Im Anschluss an die Aufführung äußerten die Besucher ihre Bewunderung und Anerkennung für die künstlerische Brillanz und die thematische Tiefe der Oper.

„Es geht nicht nur um die Geschichte Marco Polos. Es geht auch um die Aufführung selbst, die den Austausch zwischen den verschiedenen Kulturen fördern kann", sagte Matias Zubiaur, Vizekonsul von Argentinien in Guangzhou.

„Tatsächlich fühle ich mich irgendwie mit der Aufführung identifiziert, weil Marco Polo ein Fremder in China war und die ganze Liebe in China stattfand. Und ich bin jetzt in eine hübsche chinesische Freundin verliebt", sagte Rei, ein Zuschauer aus Venezuela.

„Ich denke, dass die Anwendung des italienischen Gesangsstils auf eine chinesische Oper eine kulturelle Verschmelzung von Ost und West darstellt", staunte Zhao Sicong, ein Student des Barbacini Opera Studio.

Als der letzte Vorhang fiel und der Applaus im ganzen Opernhaus ertönte, war klar, dass „Marco Polo" einen unauslöschlichen Eindruck in der kulturellen Landschaft von Guangzhou hinterlassen hatte. Mit ihrer kraftvollen Erzählung und ihren universellen Themen diente die Oper als Zeugnis für die beständige Kraft der Kunst, Menschen aus allen Gesellschaftsschichten zu inspirieren, zu bilden und zu vereinen.

