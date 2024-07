Spende in Höhe von 100 Millionen Dollar zur Gründung der William & Marys Batten School of Coastal & Marine Sciences

KONTAKT:

WILLIAMSBURG, Virginia, 25. Juli 2024 /PRNewswire/ -- Weltweit sehen sich Küstengemeinden mit existenziellen Bedrohungen konfrontiert, wie dem Anstieg des Meeresspiegels, der zunehmenden Intensität von Stürmen und Überschwemmungen, dem Verlust von landwirtschaftlichen Flächen und der Beeinträchtigung der Wasserqualität. In diesem entscheidenden Moment weist William & Mary den Weg nach vorn. Dank einer Spende in Höhe von 100 Millionen Dollar der Philanthropin Jane Batten wird die Batten School of Coastal & Marine Sciences (Batten-Schule für Küsten- und Meereswissenschaften) ins Leben rufen und W&M und sein Virginia Institute of Marine Science (VIMS) als erste Adresse für die Entwicklung von Lösungen für diese Bedrohungen positionieren. Dies ist die größte Spende, die jemals an eine Universität für eine Schule für Küsten- und Meereswissenschaften gemacht wurde. Es handelt sich außerdem um die größte Spende in der 331-jährigen Geschichte von William & Mary.

„William & Mary steht seit langem an der Spitze der Forschung zur Bewältigung dringender lokaler, nationaler und internationaler Herausforderungen. Keine Institution ist besser positioniert, um den globalen Wandel anzugehen", sagte Präsidentin Katherine Rowe. „Durch Investitionen in mutige Ideen und neue Partnerschaften wird die Batten School ,Wissenschaft für Lösungen' für Virginia und die Welt vorantreiben."

Für Batten ist ihre Spende erst der Anfang. „Diese Spende legt den Grundstein für eine vielversprechende Zukunft und Fortschritt", sagte Batten. „Ich bin zuversichtlich, dass dies einen bedeutenden Wandel auslösen wird, der die Widerstandsfähigkeit der Küstengemeinden im Commonwealth und auf der ganzen Welt für kommende Generationen stärkt." Die Universität hat sich zum Ziel gesetzt, mindestens weitere 100 Millionen Dollar für die Schule aufzubringen. „Ich rufe andere Philanthropen, Regierungsvertreter, Alumni und Freunde auf, sich mir anzuschließen und zu handeln", fügte Batten hinzu. „Ich habe das Privileg, für etwas spenden zu können, das die Welt verändern wird."

Die Batten School befindet sich auf dem VIMS-Campus von W&M am York River in Gloucester Point, Virginia. Sie bietet inmitten von Feuchtgebieten, Sümpfen und Küstengewässern den idealen Rahmen für Küsten- und Meeresforschung und -ausbildung. „Wir haben einen geografischen Vorteil, einen Wissensvorsprung und eine historische Präsenz in diesem Gebiet. Außerdem verfügen wir über die nötige Breite und Tiefe im Bereich der Küsten- und Meeressysteme, um bedeutende Herausforderungen zu bewältigen, für die andere Einrichtungen nicht gerüstet sind", so der Dekan der Batten School und Direktor des VIMS, Derek Aday. „Mit dieser beispiellosen Spende werden wir nicht nur die kritische Forschung vorantreiben und die Politik informieren, sondern auch die nächste Generation von Wissenschaftlern, Vordenkern und engagierten Bürgern ausbilden und sie darauf vorbereiten, die Komplexität des globalen Wandels in diesem Jahrhundert zu bewältigen."

