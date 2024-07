Un don de 100 millions d'euros permettra de créer la Batten School of Marine and Coastal Science de William & Mary

CONTACTS :

WILLIAMSBURG, Va., le 25 juillet 2024 /PRNewswire/ -- Dans le monde entier, les communautés côtières sont confrontées à des menaces existentielles telles que l'élévation du niveau de la mer, l'augmentation de l'intensité des tempêtes et des inondations, la perte de terres agricoles et la détérioration de la qualité de l'eau. En cette période cruciale, William & Mary va montrer la voie. Un don transformateur de 100 millions de dollars de la philanthrope Jane Batten catalysera la Batten School of Marine and Coastal Sciences et fera de W&M et de son Virginia Institute of Marine Science (VIMS) la première destination pour le développement de solutions à ces menaces. Il s'agit du don le plus important jamais fait à une université pour une école dédiée aux sciences côtières et marines. Il s'agit également du don le plus important des 331 ans d'histoire de William & Mary.

« William & Mary est depuis longtemps à la pointe de la recherche pour relever les défis locaux, nationaux et internationaux les plus pressants. Aucune institution n'est mieux placée pour faire face au changement mondial », a déclaré la présidente Katherine Rowe. En investissant dans des idées audacieuses et de nouveaux partenariats, l'école Batten fera progresser la « science des solutions » pour la Virginie et le monde.

Mme. Batten considère que son don n'est qu'un début. « Ce don nous propulse vers de grandes promesses et des percées », a déclaré Mme. Batten. « Je suis convaincue qu'il suscitera des changements significatifs et renforcera la résilience des communautés côtières du Commonwealth et du monde entier pour les générations à venir. » L'université a pour objectif de collecter au moins 100 millions de dollars supplémentaires pour l'école. « J'appelle mes collègues philanthropes, les responsables gouvernementaux, les anciens élèves et les amis à se joindre à moi pour agir », a ajouté Mme Batten. « J'ai le privilège de pouvoir contribuer à quelque chose qui changera la donne pour le monde. »

Située sur le campus VIMS de W&M, sur la rivière York à Gloucester Point, en Virginie, l'école Batten offrira un cadre idéal pour la recherche et l'enseignement sur les zones côtières et marines, entourée de zones humides, de marais et d'eaux côtières. « Nous avons un avantage géographique, un avantage d'expertise et une présence historique dans cette région. Nous avons également une connaissance approfondie des systèmes côtiers et marins qui nous permet de relever des défis très importants pour lesquels d'autres endroits ne sont pas équipés », a déclaré Derek Aday, doyen de l'école Batten et directeur de l'Institut de recherche et de formation maritimes (VIMS). « Grâce à ce don sans précédent, nous allons non seulement faire avancer la recherche et informer les politiques, mais aussi former la prochaine génération de scientifiques, de leaders intellectuels et de citoyens engagés, en les préparant à faire face aux complexités du changement mondial au cours de ce siècle ».

