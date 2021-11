Специальная Олимпиада и Stavros Niarchos запускают кампанию за инклюзивность в образовании

Новый трехгодичный грант будет сформирован на основе поддержки SNF, которую фонд предоставляет с 1998 года, и расширяет охват программы Unified Champion Schools, направленной на развитие инклюзивного спорта и инклюзивного молодежного лидерства в школьной среде. Это расширение коснется почти 3000 школ в 22 странах. Кроме того, грант позволит запустить эффективную кампанию на тему инклюзивности, а также создание первой в истории Глобальной коалиции по вопросам инклюзивности и образования (Global Coalition for Inclusion and Education) — коалиции национальных правительств, учреждений Организации Объединенных Наций, иностранных гуманитарных организаций и фондов, нацеленных на укрепление социальной инклюзивности через образование по всему миру.

«SNF стремится поддерживать устойчивые социальные инициативы, и Специальная Олимпиада доказала свою эффективность в обеспечении окончательных изменений в сознании, которые от отдельных людей распространяются на школы, семьи, общины и народы»,— заявил Сопредседатель SNF Андреас Дракопулос. — «Целеустремленные и энергичные молодые люди, вне зависимости от их возможностей, прокладывают нам путь в инклюзивное будущее. SNF с гордостью участвует в инициативах, направленных на поддержку своих идей в рамках предоставления ключевых услуг в школах по всему миру».

Через инициативу Play Unified: Learn Unified (Играйте на равных: Учитесь на равных) Специальная Олимпиада и фонд SNF превращают школьные учреждения в инклюзивную среду. С 2018 года охват Play Unified: Learn Unified достиг более 190 тысяч молодых людей с особенностями интеллектуального развития и без таковых в 14 странах, что свидетельствует о том, что унифицированные школьные программы являются мощным инструментом для формирования инклюзивных установок и моделей поведения:

8 из 10 учителей считают, что программа Unified Schools положительно повлияла на климат в школе.

94% школ сообщили, что благодаря Unified Schools снизилось количество фактов буллинга, издевательств и оскорблений.

Учащиеся в Греции в девять раз чаще принимают тот факт, что они могут учиться у непохожих на них людей, и в девять раз чаще верят в то, что смогут сделать свою школу лучше.

Основываясь на успехе инициативы Play univered: Learn univerge, Специальная Олимпиада и фонд SNF запустят Глобальную кампанию за инклюзивность (Global Campaign for Inclusion), направленную на доведение молодежной идеи об инклюзивности до лидеров мнений, формирующих общественный дискурс, и создание Глобальной коалиции лидеров по вопросам образования и инклюзивности (Global Leadership Coalition for Education and Inclusion), мотивируя все большее число общественных институтов к принятию инклюзивности и гуманности.

О Специальной Олимпиаде

Специальная Олимпиада, основанная в 1968 году, представляет собой всемирное движение, направленное на прекращение дискриминации в отношении людей с ограниченными интеллектуальными возможностями. Мы способствуем благосклонному отношению ко всем людям, используя возможности спорта и программ в сферах образования, здравоохранения и развития лидерских качеств. Специальная Олимпиада, объединяющая более шести миллионов спортсменов и партнеров программы Unified Sports более чем в 201 стране и регионе, а также более миллиона тренеров и волонтеров, ежегодно проводит свыше 30 спортивных мероприятий олимпийского типа и более 100 тысяч игр и состязаний. Следите за нашими новостями в социальных сетях Twitter, Facebook, YouTube, Instagram, LinkedIn и в нашем блоге на платформе Medium. Подробная информация представлена на сайте: www.SpecialOlympics.org.

О фонде Stavros Niarchos Foundation

Stavros Niarchos Foundation (SNF) — одна из ведущих в мире частных международных благотворительных организаций, предоставляющая гранты некоммерческим организациям в области искусства и культуры, образования, здравоохранения и спорта, а также социального обеспечения, — финансирует организации и проекты SNF по всему миру, направленные на достижение широкого, долгосрочного и позитивного воздействия на общество в целом и показывающие пример эффективного лидерства и разумного управления. Фонд также поддерживает проекты, способствующие сотрудничеству государственного и частного секторов в качестве эффективного средства обеспечения общественного благосостояния. С 1996 года Фонд выделил более 3,2 млрд. долларов в форме 5000 грантов некоммерческим организациям более чем в 135 странах мира. Подробная информация представлена на сайте SNF.org.

