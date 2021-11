Olimpíadas Especiais e Stavros Niarchos Foundation se unem para a Campanha Global liderada por jovens pela Inclusão em Educação

Este novo subsídio de três anos se baseará no apoio da SNF desde 1998, expandindo o programa de Escolas Unificadas das Olimpíadas Especiais, que incorpora esportes inclusivos e liderança inclusiva de jovens em ambientes escolares. A expansão chegará a cerca de três mil escolas em 22 países. Além disso, o subsídio lançará uma campanha robusta de liderança intelectual sobre o tema da inclusão, bem como a criação da primeira Coalizão Global pela Inclusão e Educação, uma coalizão de governos nacionais, agências das Nações Unidas, agências de ajuda externa e fundações cujo objetivo é fortalecer a inclusão social em todo o mundo por meio da educação.

"A SNF busca apoiar mudanças sociais duradouras para melhor, e as Olimpíadas Especiais tem um histórico comprovado de ajudar a criar mudanças permanentes na mentalidade que se propagam de indivíduos para escolas, famílias, comunidades e nações", disse Andreas Dracopoulos, copresidente da SNF. "Jovens comprometidos e entusiasmados de todas as habilidades estão nos mostrando o caminho para um futuro mais inclusivo. A SNF tem orgulho de fazer parte do esforço de ampliar suas vozes, ao mesmo tempo em que presta serviços importantes em escolas em todo o mundo."

Por meio da Play Unified: Learn Unified, as Olimpíadas Especiais e a SNF transformaram ambientes escolares em comunidades de aceitação e inclusão. Desde 2018, a Play Unified: Learn Unified alcançou mais de 190 mil jovens portadores ou não de deficiências intelectuais em 14 países, gerando evidências de que o programa Escolas Unificadas é uma ferramenta poderosa para promover mentalidades e comportamentos inclusivos:

Oito entre dez professores acreditam que as Escolas Unificadas têm impactado positivamente seu ambiente escolar.

94% das escolas relataram que o programa Escolas Unificadas reduziu o bullying, provocação e linguagem ofensiva.

Os estudantes da Grécia apresentaram propensão nove vezes maior de acreditar que podem aprender com pessoas diferentes de si mesmos, e nove vezes maior propensão de acreditar que podem transformar suas escolas em um lugar melhor.

Aproveitando o sucesso da Play Unified: Learn Unified, as Olimpíadas Especiais e a SNF lançarão a Campanha Global pela Inclusão, elevando uma mensagem de inclusão liderada por jovens aos líderes intelectuais que delineiam o discurso público tradicional e convocam uma Coalizão de Liderança Global pela Educação e Inclusão, impulsionando mais comunidades a um compromisso compartilhado com a inclusão e a celebração de nossa humanidade comum.

Sobre as Olimpíadas Especiais

Fundada em 1968, as Olimpíadas Especiais é um movimento global para acabar com a discriminação contra pessoas com deficiência intelectual. Promovemos a aceitação de todas as pessoas por meio do poder do esporte e de programas em educação, saúde e liderança. Com mais de seis milhões de atletas e parceiros da Unified Sports em mais de 201 países e territórios e mais de um milhão de técnicos e voluntários, as Olimpíadas Especiais oferecem mais de 30 esportes de modalidade olímpica e mais de 100 mil jogos e competições todos os anos. Fale conosco em: Twitter, Facebook, YouTube, Instagram, LinkedIn e em nosso blog no Medium. Saiba mais em www.SpecialOlympics.org.

Sobre a Stavros Niarchos Foundation

A Stavros Niarchos Foundation (SNF) é uma das principais organizações filantrópicas privadas e internacionais do mundo, concedendo subsídios a organizações sem fins lucrativos nas áreas de artes e cultura, educação, saúde e esportes. O desenvolvimento social da SNF financia organizações e projetos em todo o mundo que visam alcançar um impacto amplo, duradouro e positivo para a sociedade como um todo, e demonstra liderança e gerenciamento sólidos. A Fundação também apoia projetos que facilitam a formação de parcerias público-privadas como um meio eficaz de atendimento ao bem-estar público. Desde 1996, a Fundação tem comprometido mais de 3,2 bilhões de dólares por meio de mais de cinco mil doações para organizações sem fins lucrativos em mais de 135 países em todo o mundo. Veja mais em SNF.org.

Video - https://mma.prnewswire.com/media/1690795/Enter_a_title.mp4

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1690796/SOBharat_2019_00005.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/406718/Special_Olympics_logo.jpg

FONTE Special Olympics

Related Links

https://www.specialolympics.org/

www.specialolympics.org



SOURCE Special Olympics