Sphera conclui aquisição da thinkstep, empresa de software de sustentabilidade e administração de produto

"O software baseado em nuvem e em empresas, os dados e a expertise da thinkstep nos mercados de sustentabilidade corporativa e administração de produto sustentam nossa missão de criar um mundo mais seguro, mais sustentável e produtivo", disse o presidente e presidente-executivo da Sphera, Paul Marushka. "A aquisição da thinkstep pela Sphera promove nossa estratégia de gestão integrada de risco 4.0 ( Integrated Risk Management 4.0 ) com nossa plataforma SpheraCloud, ao mesmo tempo que expandimos nossa base internacional de clientes e nossa expertise . Damos as boas-vindas aos clientes e colegas da thinkstep à Sphera".

A thinkstep oferece três tipos de soluções de software: o GaBi para sustentabilidade de produto, que é a ferramenta da análise de ciclo de vida e oferta de conteúdo mais completa do setor, mundialmente; o SoFI para sustentabilidade corporativa; e o IMM/CPM, BOMcheck e EC4P, que é uma suíte de soluções de compliance de produto, que oferece recursos ponta a ponta para a cadeia de suprimento, projeto de produto, fabricação e períodos de fim de vida.

"Estamos muito satisfeitos por ingressarmos na família da Sphera", disse o presidente-executivo da thinkstep, Jan Poulsen. "Adicionar nossas soluções à ampla base de dados regulamentares e expertise à Sphera foi um complemento natural e mal podemos esperar a oportunidade de começarmos a trabalhar juntos".

Os termos da transação não foram divulgados.

Sobre a Sphera

A Sphera é a maior provedora global de software de gestão integrada de riscos e serviços de informação, com foco na saúde e segurança ambiental (EHS – Environmental Health & Safety), risco operacional e administração de produto. Por mais de 30 anos, a Sphera promove excelência operacional, servindo mais de 3.000 clientes e mais de 1 milhão de usuários individuais em mais de 70 países, para criar um mundo mais seguro, mais sustentável e produtivo.

Sobre a thinkstep

A thinkstep, sediada em Stuttgart, Alemanha, capacita organizações em todo o mundo para serem bem-sucedidas sustentavelmente. As soluções de software, bases de dados e serviços de consultoria da thinkstep ajudam as empresas a conseguir excelência operacional, explorar o potencial de inovação de produtos, aprimorar os valores de marca e estar em conformidade com as questões regulatórias. Os 20 escritórios da empresa no mundo atendem mais de 8.000 clientes.

Contato:

Ellen Bremseth

ebremseth@sphera.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/588281/Sphera_Logo.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/804346/thinkstep_Logo.jpg

FONTE Sphera

Related Links

http://www.sphera.com



SOURCE Sphera