Sphera führt neue Produktmerkmale für EU-Meldepflichten an die Giftinformationszentren ein

Gemäß Verordnung (EC) Nr. 1272/2008, Anhang VIII sind Unternehmen, die Gemische in Verkehr bringen, welche als gefährlich eingestuft sind, verpflichtet, diese, bevor ein Produkt auf den Markt gebracht wird, in einem vorgeschriebenen Format an die Giftinformationszentren zu melden. Die Länder können auch entscheiden, Meldungen über ein von der Europäischen Chemikalienagentur (ECHA) gestaltetes Portal einzureichen. Die erste Frist für die Einreichung ist der 1. Januar 2021 und gilt für Produkte zur Verwendung durch Verbraucher und/oder zur gewerblichen Verwendung.