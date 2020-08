Sphera lance de nouvelles caractéristiques de produits pour répondre aux exigences de l'UE en termes de notification aux centres antipoison

Pour aider ses clients à se conformer aux prochaines exigences de l'UE en matière de PCN, Sphera a ajouté de nouvelles caractéristiques à ses solutions de conformité des produits chimiques : Intelligent Authoring™ et Compliance Engine for EH&S.

Avec la solution PCN de Sphera, les entreprises peuvent :

Définir et gérer la mise sur le marché spécifique de leurs produits afin d'identifier toutes les notifications requises

Satisfaire de nouvelles exigences en matière de notification et de données sur l'étiquette des produits

Créer automatiquement des notifications pour un ou plusieurs mélanges et cibler un ou plusieurs marchés et entités juridiques

Par ailleurs, pour les clients SAP, Sphera s'est associée à opesus afin de fournir la meilleure solution PCN de bout en bout possible. Cette solution intègre Compliance Engine for EH&S de Sphera dans EHS Product Notification (EPN) d'opesus. La solution intégrée permet de créer des dossiers PCN conformes aux exigences harmonisées de l'ECHA pour les soumettre aux centres antipoison de l'UE. Le logiciel offre de plus grandes capacités, notamment des contrôles de validité des données, une connectivité de système à système avec l'ECHA et des dépôts automatisés grâce à l'intégration dans les processus existants.

« La solution PCN pour l'UE de Sphera aide les entreprises à protéger leurs résultats », a déclaré Paul Marushka, président-directeur général de Sphera. « Notre technologie réduit la charge de travail liée au processus de création et de dépôt des dossiers, qui demande beaucoup de ressources. Elle assure également une parfaite harmonisation des informations entre les différents documents requis, les fiches de données de sécurité (FDS), les étiquettes et les dossiers PCN. Cela se traduit par un moindre nombre de questions et une réduction des risques commerciaux provoqués par les informations contradictoires. »

À propos de Sphera

Sphera crée un monde plus sûr, plus durable et plus productif. Notre plateforme innovante de gestion des risques, qui s'appuie sur le cloud, relie une quantité d'informations sans précédent, permettant de dégager des connaissances plus approfondies au sein d'une entreprise. Nous mettons en œuvre, ajustons et optimisons les stratégies de gestion intégrée des risques pour aider les clients à identifier, traiter et réduire les risques dans les domaines de l'environnement, la santé, la sécurité et le développement durable (EHS&S), la gestion du risque opérationnel et la gérance de produits.

À propos d'opesus

opesus est spécialisée dans la gestion de l'environnement, de la santé et de la sécurité SAP et fournit des solutions logicielles et de conseil basées sur SAP qui permettent aux entreprises de mener une activité durable. Notre fleuron, opesus EHS Product Notification (EPN), est la solution leader du marché selon les clients SAP, qu'elle aide à remplir leurs obligations légales. La solution prend en charge différents formats, notamment PCN et SCIP. Elle est actuellement utilisée par plus de 60 clients, dont 8 des 10 plus grandes entreprises chimiques allemandes.

