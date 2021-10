Spin Master cria a Spin Master Ventures para acelerar o crescimento em importantes áreas estratégicas

"Sempre permanecemos verdadeiros a nosso DNA empreendedor baseado na inovação, abertura a ideias, parcerias e ampliação de horizontes", disse Ronnen Harary, cofundador e presidente da diretoria da Spin Master. "O ritmo da inovação nos setores de brinquedos, entretenimento e jogos digitais está acelerando rapidamente e, ao investir com uma visão de longo prazo em negócios líderes com ideias promissoras, podemos aumentar nosso acesso a pensamentos e conceitos potencialmente revolucionários. A Spin Master Ventures nos consagrará como o parceiro preferencial de empreendedores que buscam capital para iniciar e desenvolver uma empresa na área infantil e complementará nossa estratégia de aquisições, além de realçar nosso pipeline de desenvolvimento de produtos."

A SMV será liderada por veteranos experientes do setor, que têm um foco profundo no centro criativo. Inicialmente, a Spin Master alocará cem milhões de dólares para a SMV, provenientes de recursos internos existentes. A estratégia da SMV envolverá investimentos com participação minoritária e incluirá empresas novas, com investimentos em novas equipes e ideias, e fornecerá capital de crescimento para empresas emergentes que se encaixam, comprovadamente, em termos de produtos e mercado. O foco geográfico da SMV será mundial mas, inicialmente, se concentrará na América do Norte e Europa.

Para lançar a iniciativa, a SMV fez investimentos com participação minoritária em duas empresas alinhadas com os planos de crescimento da Spin Master dentro do centro criativo de jogos digitais. A Nørdlight, uma empresa de desenvolvimento de jogos móveis sediada em Estocolmo, é composta por uma equipe de cinco pessoas com mais de 50 anos de experiência no setor de jogos móveis. A equipe da Nørdlight produziu alguns dos maiores e mais populares jogos digitais móveis da história, gerenciando, inclusive, a equipe de protótipos da King.com e liderando a tecnologia e arte de títulos de jogos digitais como Candy Crush Saga. A Nørdlight ajudará a acelerar a estratégia da Spin Master de monetizar seu próprio IP no espaço de jogos digitais.

O segundo investimento é na Hoot Reading, um serviço de aulas de reforço on-line com professores experientes que ministram aulas ao vivo para crianças. O serviço baseado em pesquisas conecta as crianças com professores reais para melhorar suas habilidades de leitura por meio de uma plataforma de bate-papo com vídeo que permite a interação em tempo real na tela entre a criança e o professor. A empresa está sediada no Canadá e tem professores e alunos em toda a América do Norte. Utilizando aulas personalizadas e envolventes e uma biblioteca com curadoria cuidadosa de mais de dois mil textos de alta qualidade separados por níveis, a Hoot Reading visa ajudar o máximo de crianças possível a se tornarem não só proficientes, mas também leitoras excelentes.

"Criar a Spin Master Ventures capacita a Spin Master a trabalhar com empresas e equipes extraordinárias, fornecendo a elas capital e acesso a nossos conhecimentos e experiência profundos, a fim de impulsionar suas ideias e empresas", adicionou Anton Rabie, cofundador e diretor da Spin Master. "A Spin Master Ventures tem o objetivo de se tornar a melhor geradora de parcerias, uma ferramenta para ampliar as redes, conhecimentos e relacionamentos da Empresa. Ao fazer parceria com esses empreendedores, podemos fortalecer nossa posição de liderança no setor de entretenimento infantil."

A Spin Master Corp. (TSX:TOY) é uma empresa de entretenimento infantil líder global que cria experiências de jogos excepcionais por meio de um portfólio diversificado de brinquedos inovadores, franquias de entretenimento e jogos digitais. A Spin Master é mais conhecida por suas marcas premiadas PAW Patrol®, Bakugan®, Kinetic Sand®, Air Hogs®, Hatchimals®, Rubik's Cube® e GUND® e é a licenciada de brinquedos de outros jogos populares. A Spin Master Entertainment cria e produz conteúdo e histórias envolventes e personagens queridos para múltiplas plataformas por meio de seu estúdio interno e de parcerias com criadores externos, como o sucesso pré-escolar PAW Patrol e nove outros programas originais, juntamente com várias séries curtas, que são distribuídos em mais de 190 países. A Empresa tem uma presença consagrada em jogos digitais respaldada pelas marcas Toca Boca® e Sago Mini®. Com quase dois mil funcionários em 28 escritórios no mundo, a Spin Master distribui produtos em mais de cem países. Para mais informações, acesse spinmaster.com ou siga-nos no Instagram, Facebook e Twitter @spinmaster.

Certas declarações, exceto declarações de fatos históricos, contidas neste comunicado de imprensa, constituem "informações prospectivas" de acordo com o significado de determinadas leis de valores mobiliários, incluindo a Lei de Valores Mobiliários (Ontário), e são baseadas em expectativas, estimativas e projeções na data em que as declarações são feitas neste comunicado de imprensa. As palavras "planeja", "espera", "projetou", "estimou", "prediz", "prevê", "indicativo", "pretende", "orientação", "perspectiva", "potencial", "prospecta", "busca", "estratégia", "visa" ou "acredita", ou variações de tais palavras e frases ou declarações que certas condições, ações, eventos ou resultados futuros "irão", "poderão", "poderiam", "iriam", "deveriam" ou "podem", ou versões negativas das mesmas, "serão levados", "ocorrerão", "continuarão" ou "serão alcançados", e outras expressões semelhantes, identificam declarações contendo informações prospectivas. As declarações de informações prospectivas deste comunicado de imprensa incluem, mas não se limitam a, declarações com relação a: os investimentos iniciais e adicionais na SMV, a fonte esperada de financiamento e os resultados dele; o mandato de investimento pretendido e o foco geográfico da SMV; a estratégia de aquisição da Empresa; a liderança da SMV; e o impacto esperado das aquisições da Nørdlight e da Hoot Reading.

As declarações prospectivas são necessariamente baseadas nas percepções da administração sobre tendências históricas, condições atuais e desenvolvimentos futuros esperados, bem como em uma série de fatores e suposições específicos que, embora considerados razoáveis pela administração na data em que as declarações são feitas neste comunicado de imprensa, estão inerentemente sujeitos a incertezas comerciais, econômicas e competitivas significativas e a contingências que podem resultar em declarações prospectivas que venham a ser incorretas. Além de quaisquer fatores e suposições estabelecidos acima, neste comunicado de imprensa, os fatores e suposições materiais utilizados para desenvolver as informações prospectivas incluem, mas não estão limitados a: os investimentos da Empresa na SMV produzirão os resultados esperados; o fluxo de caixa interno será suficiente para financiar o investimento inicial da Empresa na SMV; a disponibilidade de perspectivas de investimento para a SMV que se enquadre em seu mandato pretendido e foco geográfico; a capacidade de fabricação de produtos, incluindo o tamanho e alocação de mão de obra, ferramental, disponibilidade de matérias-primas e componentes, possibilidade de mudanças entre o mix de produtos; e aceitação do cliente de atrasos nas datas de entrega; que o programa desenvolvido para obter eficiências operacionais atinja os resultados desejados; que as etapas concluídas gerarão valor de longo prazo para os acionistas; o uso ampliado de tecnologia avançada, robótica e inovação que a Empresa aplica a seus produtos terá um nível de sucesso consistente com suas experiências passadas; a Empresa continuará a garantir com sucesso licenças mais amplas de terceiros para propriedades de entretenimento importantes consistentes com práticas anteriores; a expansão de escritórios de vendas e marketing em novos mercados aumentará as vendas de produtos nesse território; a Empresa poderá identificar e integrar com sucesso oportunidades de aquisição estratégica; a Empresa poderá manter seus recursos de distribuição; a Empresa poderá utilizar sua plataforma global para aumentar as vendas das marcas adquiridas; a Empresa poderá reconhecer e capitalizar oportunidades antes do que seus concorrentes; a Empresa poderá continuar a estabelecer e manter fortes relacionamentos colaborativos; a Empresa manterá seu status como colaboradora preferencial; a cultura e a estrutura de negócios da Empresa apoiarão seu crescimento; as estratégias de negócios atuais da empresa continuarão a ser desejáveis em uma plataforma internacional; a Empresa poderá expandir seu portfólio de propriedades intelectuais próprias da marca e licenciá-lo com sucesso para terceiros; o uso de tecnologia avançada e robótica nos produtos da Empresa será ampliado; o acesso ao conteúdo de entretenimento em plataformas móveis será ampliado; a fragmentação do mercado continuará a gerar oportunidades de aquisição; a Empresa poderá manter seus relacionamentos com seus funcionários, fornecedores e revendedores; a Empresa continuará a atrair pessoal qualificado para atender às suas necessidades de desenvolvimento; e os principais funcionários da Empresa continuarão envolvidos nos produtos da Empresa, e propriedades de entretenimento serão lançadas conforme o cronograma e que os fatores de risco mencionados neste comunicado de imprensa, coletivamente, não exercem impacto material na empresa.

Por sua natureza, as informações prospectivas estão sujeitas a riscos e incertezas inerentes que podem ser gerais ou específicos e que dão origem à possibilidade de que expectativas, previsões, predições, projeções ou conclusões não sejam precisas, que suposições não sejam corretas e que objetivos e metas estratégicos e prioridades não sejam alcançados. Fatores de risco, conhecidos e desconhecidos, muitos dos quais estão além do controle da Empresa, podem fazer com que os resultados reais sejam materialmente diferentes das informações prospectivas deste comunicado de imprensa. Tais riscos e incertezas incluem, mas não estão limitados, à magnitude e à extensão da interrupção econômica como resultado da pandemia da COVID-19; riscos relacionados a aquisições não produzindo resultados esperados; e os fatores discutidos nos materiais de divulgação da Empresa, incluindo a discussão e análise provisória anual e mais recente da Empresa, e o formulário de informação anual mais recente da Empresa, arquivados perante as autoridades reguladoras de valores mobiliários no Canadá e disponíveis no perfil SEDAR da Empresa (www.sedar.com). Estes fatores de risco não se destinam a representar uma lista completa dos fatores que podem afetar a Empresa, e os investidores são advertidos a analisar cuidadosamente estes e outros fatores, incertezas e eventos potenciais e a não confiar excessivamente em declarações prospectivas.

Não pode haver nenhuma garantia de que as declarações prospectivas se provarão precisas, uma vez que os resultados reais e eventos futuros podem diferir materialmente daqueles antecipados nestas declarações. As declarações prospectivas são fornecidas com o objetivo de fornecer informações sobre as expectativas e planos da administração relacionadas ao futuro. A Empresa nega qualquer intenção ou obrigação de atualizar ou revisar quaisquer declarações prospectivas, seja como resultado de novas informações, eventos futuros ou outros, ou de explicar qualquer diferença material entre eventos reais subsequentes e tais declarações prospectivas, a menos que seja exigido por lei.

