Spin Master poursuit Mattel pour violation de brevets relatifs au jouet primé Bakugan®

Spin Master dispose de brevets sur plusieurs marchés importants dans le monde visant à protéger le mécanisme de transformation associé à ses jouets à succès Bakugan®. Dans le cadre d'une procédure récemment introduite par Spin Master, il est allégué que les jouets Mecard de Mattel enfreignent au moins deux brevets de Spin Master aux États-Unis protégeant le mécanisme de transformation. Spin Master affirme que Mattel a utilisé sa technologie brevetée dans ses jouets Mecard pour créer des jouets transformables dynamiques.

Sur la base d'informations publiques, Mattel a, en 2016, investi par le biais d'une société étrangère dans la société SonoKong Co Ltd, qui fournit sous licence les jouets Mecard censément contrefaisants à Mattel. SonoKong est un ancien distributeur coréen des jouets Bakugan®. Spin Master a déjà obtenu un jugement favorable pour violation de brevet contre un revendeur américain de certains produits Turning Mecard antérieurs devant un tribunal fédéral américain. Cette action devant la justice américaine fait suite à trois autres actions en violation de brevet impliquant la technologie Bakugan et les jouets Mecard, intentées en 2017 contre Mattel au Canada, au Mexique et en Australie. Ces procédures suivent leur cours.

Les poursuites de Spin Master contre Mattel font suite à trois autres actions en violation de brevet intentées par Spin Master qui impliquent la technologie Bakugan®. Ces poursuites, intentées aux États-Unis, au Canada et au Royaume-Uni, font valoir que la société chinoise Alpha Group a enfreint les brevets de Spin Master en fabriquant et en vendant sa gamme de jouets transformables Screechers Wild!™.

« Spin Master a été reconnue au fil des ans par des organisations telles que la Toy Industry Association comme étant l'une des sociétés les plus innovantes du secteur. Nous nous donnons beaucoup de mal pour protéger et faire respecter notre propriété intellectuelle contre d'autres entreprises qui essaient de profiter déloyalement de nos innovations. Il est malheureux que nos concurrents ne respectent pas nos droits de propriété intellectuelle et n'investissent pas dans l'innovation eux-mêmes », a déclaré Ben Gadbois, président mondial et directeur de l'exploitation de Spin Master. Ronnen Harary, coprésident-directeur général et cofondateur de Spin Master, d'ajouter : « Les jouets Bakugan ont été un phénomène mondial et nous avons pris, et continuons de prendre grand soin de protéger notre technologie de transformation innovante sur les principaux marchés du monde. Nous prévoyons de relancer la propriété Bakugan dans le monde entier en 2019, et nous croyons que nos brevets protègent la technologie sous-jacente du produit. Spin Master attend de ses concurrents qu'ils respectent sa propriété intellectuelle, et nous prendrons des mesures fermes si nous croyons que quelqu'un enfreint nos droits. »

À propos de Spin Master

Spin Master (TSX : TOY ; http://www.spinmaster.com) est une société leader dans le monde du divertissement pour enfants. Elle crée, conçoit, fabrique, concède ses licences de brevets et commercialise un portefeuille diversifié de jouets, jeux, produits et objets de divertissement. Spin Master est renommée pour ses marques primées, parmi lesquelles Zoomer®, Bakugan®, Erector® par Meccano®, Hatchimals®, Air Hogs® et PAW Patrol®. Depuis 2000, Spin Master a reçu 92 nominations du Toy of The Year (TOTY, jouet de l'année) par la TIA (Association de l'industrie du jouet) et a remporté 28 victoires dans diverses catégories de produits, dont 13 nominations TOTY pour jouet novateur de l'année, plus que tous ses concurrents. À ce jour, Spin Master a produit six séries télévisées ; on peut citer le succès en 2007 de Bakugan Battle Brawlers et la série à succès actuelle PAW Patrol, diffusée dans plus de 160 pays et territoires dans le monde. Spin Master emploie plus de 1 600 personnes dans le monde avec des bureaux au Canada, aux États-Unis, au Mexique, en France, en Italie, au Royaume-Uni, en Slovaquie, en Pologne, en Allemagne, en Suède, aux Pays-Bas, en Chine, à Hong Kong, au Japon, au Viêt Nam et en Australie.

CONTACT :

Médias :

Tara Tucker

Vice-présidente mondiale des communications et du marketing

mediarelations@spinmaster.com



Investisseurs :

Karoline Hunter

Directrice principale et avocate générale associée

KarolineH@spinmaster.com



SOURCE Spin Master