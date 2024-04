SpinEM Robotics et Spineart concluent un partenariat stratégique avec un investissement de 10 millions d'euros

GENÈVE et SAINT-MARTIN D'HÈRES, France, 1 mai 2024 /PRNewswire/ -- SpinEM Robotics, une startup deeptech spécialisée dans les solutions de navigation de pointe pour la chirurgie robotique de la colonne vertébrale, est ravie d'annoncer avoir franchi une étape importante dans son parcours d'innovation. L'entreprise a conclu avec succès un cycle de financement de série A2, obtenant un investissement stratégique de 10 millions d'euros (11 millions de dollars) de Spineart, un leader mondial de l'innovation en chirurgie de la colonne vertébrale.

Cet investissement marque le début d'une collaboration de développement passionnante entre SpinEM Robotics et Spineart. Ensemble, les entreprises visent à révolutionner le domaine de la chirurgie de la colonne vertébrale en combinant la technologie avancée de navigation et d'assistance robotique de SpinEM Robotics avec l'expertise de Spineart en matière de solutions chirurgicales. En mettant l'accent sur l'amélioration de la précision et l'élimination de la dépendance aux caméras 3D dans la navigation et la robotique, le partenariat répondra aux besoins évolutifs des chirurgiens et des patients du monde entier.

Stephane Morvan, directeur général de SpinEM Robotics, a souligné l'importance de cette collaboration, en déclarant : « Sous la direction de Stéphane Lavallée, visionnaire de l'industrie, SpinEM Robotics a mis au point des technologies révolutionnaires qui redéfiniront les normes en matière de chirurgie vertébrale guidée et robotisée. Nos solutions intègrent de manière transparente les interfaces homme-robot, améliorant ainsi la précision et l'efficacité des interventions chirurgicales. »

Jerome Trividic, directeur général de Spineart, a exprimé son enthousiasme pour ce partenariat stratégique, en déclarant : « Nous sommes ravis d'intégrer la technologie transformatrice de navigation et de robotique de SpinEM Robotics dans notre portefeuille. Cette collaboration souligne notre engagement à fournir des solutions innovantes qui permettent aux chirurgiens, aux hôpitaux et, surtout, aux patients de reprendre une vie active. »

Cet investissement stratégique renforce non seulement la position de SpinEM Robotics sur le marché, mais tire également parti des synergies entre SpinEM Robotics, Spineart et la plateforme ouverte eCential Robotics.

Pour les demandes des médias ou pour de plus amples informations, veuillez contacter Channy Em à l'adresse suivante [email protected] .

À propos de SpinEM Robotics

SpinEM Robotics est une startup pionnière de la deeptech spécialisée dans les nouvelles solutions de robotique chirurgicale et de navigation pour la chirurgie de la colonne vertébrale. Fondée en 2021, c'est une spin-off du Haventure Medtech Start up Studio. SpinEM Robotics a son siège à Saint-Martin-d'Hères, en France.

À propos de SPINEART

Spineart est un leader mondial de l'innovation en chirurgie de la colonne vertébrale, qui se consacre à accélérer l'adoption de technologies de pointe pour les chirurgiens et les hôpitaux du monde entier dans l'intérêt de leurs patients. Réputé pour son engagement en faveur de la qualité, de l'innovation et de la simplicité, Spineart continue de repousser les limites de la chirurgie de la colonne vertébrale avec son portefeuille complet de solutions procédurales et de technologies numériques.

Spineart a reçu le « Prix de l'économie genevoise 2022 » pour sa contribution aux innovations technologiques et scientifiques, aux activités commerciales, à la création d'emplois et aux principes ESG.

Veuillez consulter www.spineart.com et suivez-nous sur LinkedIn.

À propos de eCential Robotics

eCential Robotics est une société grenobloise spécialisée dans la robotique chirurgicale. Elle développe et commercialise un système unique qui associe imagerie 2D/3D robotisée, navigation en temps réel et robotique chirurgicale. Avec 100 brevets et 7 marques déposées, elle mène une stratégie d'innovation de rupture. Elle offre aux chirurgiens orthopédiques et neurochirurgiens une technologie de pointe simple d'utilisation, pour visualiser leurs opérations, notamment en chirurgie mini-invasive. La plateforme eCential Robotics est un système universel et ouvert à l'usage de toutes les vis.

eCential Robotics a développé une innovation de rupture permettant à des tiers de développer des applications chirurgicales sur sa plateforme ouverte. Des collaborations ont été établies avec plusieurs industriels de l'orthopédie, ainsi qu'avec des startups de l'écosystème français. eCential Robotics se positionne en tant qu'acteur majeur de la filière de la robotique chirurgicale en forte croissance et aspire à devenir un leader mondial des plateformes ouvertes robotiques.

Lauréate du Concours mondial d'innovation de Bpifrance en 2018, la société conçoit et produit l'ensemble de ses équipements à Grenoble, en France.

Veuillez consulter le site www.ecential-robotics.com et suivez-nous sur LinkedIn.