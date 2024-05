SpinEM Robotics und Spineart schmieden strategische Partnerschaft mit 10 Millionen Euro Investition

GENF und SAINT-MARTIN D'HÈRES, Frankreich, 1. Mai 2024 /PRNewswire/ -- SpinEM Robotics, ein führendes Deep-Tech-Startup-Unternehmen, das sich auf hochmoderne Navigationslösungen für die robotergestützte Wirbelsäulenchirurgie spezialisiert hat, freut sich, einen bedeutenden Meilenstein auf seinem Innovationsweg bekannt zu geben. Das Unternehmen hat eine Finanzierungsrunde der Serie A2 erfolgreich abgeschlossen und eine strategische Investition in Höhe von 10 Millionen Euro (11 Millionen USD) von Spineart, einem weltweit führenden Unternehmen für Innovationen in der Wirbelsäulenchirurgie, erhalten.

Diese Investition markiert den Beginn einer spannenden Entwicklungszusammenarbeit zwischen SpinEM Robotics und Spineart. Gemeinsam wollen die Unternehmen den Bereich der Wirbelsäulenchirurgie revolutionieren, indem sie die fortschrittliche Navigations- und Roboterassistenztechnologie von SpinEM Robotics mit dem Fachwissen von Spineart im Bereich chirurgischer Lösungen kombinieren. Durch die Konzentration auf die Verbesserung der Genauigkeit und die Abschaffung der Abhängigkeit von 3D-Kameras in der Navigation und Robotik wird die Partnerschaft den sich entwickelnden Bedürfnissen von Chirurgen und Patienten weltweit gerecht.

Stéphane Morvan, CEO von SpinEM Robotics, hob die Bedeutung der Zusammenarbeit hervor und erklärte: „Unter der Leitung des Branchenvisionärs Stéphane Lavallée hat SpinEM Robotics bahnbrechende Technologien entwickelt, die den Pflegestandard in der navigierten und robotergestützten Wirbelsäulenchirurgie neu definieren werden. Unsere Lösungen integrieren nahtlos Mensch-Roboter-Schnittstellen und verbessern so die chirurgische Präzision und Effizienz."

Jerome Trividic, CEO von Spineart, zeigte sich begeistert von der strategischen Partnerschaft: „Wir freuen uns, die innovative Navigations- und Robotiktechnologie von SpinEM Robotics in unser Portfolio zu integrieren. Diese Zusammenarbeit unterstreicht unser Engagement für die Bereitstellung innovativer Lösungen, die Chirurgen und Krankenhäuser unterstützen und - was am wichtigsten ist – den Patienten die Rückkehr ins aktive Leben ermöglichen."

Diese strategische Investition stärkt nicht nur die Position von SpinEM Robotics auf dem Markt, sondern nutzt auch die Synergien zwischen SpinEM Robotics, Spineart und der offenen Plattform eCential Robotics.

Informationen zu SpinEM Robotics

SpinEM Robotics ist ein bahnbrechendes Startup-Unternehmen, das sich auf neuartige chirurgische Robotik- und Navigationslösungen für die Wirbelsäulenchirurgie spezialisiert hat. Das Unternehmen wurde 2021 gegründet und ist ein Spin-off des Haventure Medtech Start up Studio. Der Hauptsitz von SpinEM Robotics befindet sich in Saint-Martin d'Hères, Frankreich.

Informationen zu SPINEART

Spineart ist ein weltweit führendes Unternehmen für Innovationen in der Wirbelsäulenchirurgie, das sich dafür einsetzt, dass Chirurgen und Krankenhäuser auf der ganzen Welt die Einführung von Spitzentechnologien zum Wohle ihrer Patienten beschleunigen. Spineart ist bekannt für sein Engagement für Qualität, Innovation und Einfachheit und setzt mit seinem umfassenden Portfolio an Verfahrenslösungen und digitalen Technologien immer wieder neue Maßstäbe in der Wirbelsäulenchirurgie.

Spineart wurde mit dem „Prix de l'Economie Genevoise 2022" für seinen Beitrag zu technologischen und wissenschaftlichen Innovationen, kommerziellen Aktivitäten, der Schaffung von Arbeitsplätzen und ESG-Grundsätzen ausgezeichnet.

Informationen zu eCential Robotics

eCential Robotics ist ein in Grenoble ansässiges Unternehmen, das sich auf chirurgische Robotik spezialisiert hat. Es entwickelt und vermarktet ein einzigartiges System, das 2D/3D-Roboter-Bildgebung und Echtzeit-Navigation vereint. Mit 100 Patenten und sieben Marken verfolgt das Unternehmen eine Strategie der disruptiven Innovation. Es bietet Orthopäden und Neurochirurgen eine benutzerfreundliche, hochmoderne Technologie zur Visualisierung ihrer Operationen, insbesondere der minimalinvasiven Chirurgie. Die eCential Robotics Plattform ist ein universelles System, das für alle Implantate offen ist.

eCential Robotics hat eine bahnbrechende Innovation entwickelt, die es Drittanbietern ermöglicht, chirurgische Apps auf seiner offenen Plattform zu entwickeln. Es bestehen Kooperationen mit mehreren Orthopädieherstellern sowie mit Start-ups im französischen Ökosystem. eCential Robotics positioniert sich als führendes Unternehmen im schnell wachsenden Sektor der chirurgischen Robotik und strebt die weltweite Marktführerschaft bei offenen Robotikplattformen an.

Das Unternehmen, das 2018 mit dem Bpifrance Worldwide Innovation Challenge ausgezeichnet wurde, entwickelt und produziert alle seine Geräte in Grenoble, Frankreich.

