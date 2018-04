Spinnaker Support étend son réseau mondial de partenaires commerciaux

DENVER, 10 avril 2018 /PRNewswire/ -- Spinnaker Support, un fournisseur-leader de confiance spécialisé dans le support tiers d'Oracle et SAP, a annoncé aujourd'hui l'expansion de son réseau mondial de partenaires commerciaux. La société indique que plus de 40 organisations du monde entier sont déjà membres du réseau en pleine croissance. Les partenaires commerciaux contribuent à accroître la notoriété de la marque et à stimuler des activités commerciales progressives afin de compléter les efforts de vente et de marketing directs de Spinnaker Support.

Spinnaker Support a choisi de créer et de développer un réseau de partenaires stratégiques pour accroître les ventes, développer des connaissances de marché, s'occuper des complexités géographiques et approfondir les relations clients existantes. Le programme est simple, flexible et rentable pour les partenaires et il les récompense pour leurs créations d'opportunités d'affaires et leurs succès commerciaux.

« Être un partenaire commercial de Spinnaker Support apporte une valeur considérable à notre entreprise », a déclaré Pim van der Vorst, PDG de la société Performance to the Max située aux Pays-Bas. « Désormais, nous pouvons offrir une valeur ajoutée à nos clients existants tout en développant notre propre activité en tirant parti du marché prospère de support tiers. »

« Des ventes solides et des partenariats de référence en opportunités d'affaires accélèrent notre portée mondiale », a déclaré Nigel Pullan, vice-président des alliances mondiales et des marchés émergents chez Spinnaker Support. « Un solide écosystème de partenaires, d'alliances et d'influenceurs nous sépare de nos concurrents et nous aide à diffuser plus rapidement le support tiers d'Oracle et SAP à des organisations du monde entier. »

Les sociétés désireuses de s'associer à Spinnaker Support peuvent visiter : www.spinnakersupport.com/partner-program.

À propos de Spinnaker Support

Spinnaker Support est un fournisseur-leader de confiance spécialisé dans le support tiers d'Oracle et SAP. Les clients de Spinnaker Support obtiennent un service plus complet et plus réactif, économisent en moyenne 62 % sur leurs frais de maintenance annuels et peuvent rester indéfiniment sur leur version actuelle du logiciel. Un nombre croissant de nos clients de support tiers utilisent les services progressifs que nous fournissons. Nous sommes le seul fournisseur de support tiers à fournir des services gérés par application, des services et des conseils gérés par la technologie lorsque les clients préfèrent regrouper ceux-ci chez un seul fournisseur. Ils font confiance à Spinnaker Support pour garantir des performances optimales aux applications de leurs entreprises et les aider à faire la transition depuis l'utilisation sur site à une utilisation hybride jusqu'à être entièrement dans le nuage.

L'ensemble des services primés de Spinnaker Support couvre SAP, BusinessObjects, Oracle E-Business Suite, JD Edwards, Siebel, Oracle Database, les produits Oracle Technology et Middleware, Hyperion, Demantra, Agile PLM, ATG/Endeca et plus encore. Pour en savoir plus à propos de Spinnaker Support, visiter le site : http://www.spinnakersupport.com/. Suivez-nous sur LinkedIn, Twitter, Facebook ou Google+.

