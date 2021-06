Spinnaker Support führt Ultimate Support Guarantee für Drittanbieter-Software ein

Die Ultimate Support Guarantee von Spinnaker Support spricht explizit die Ängste und Nöte von Unternehmen an, die den Wechsel zu einem alternativen Oracle- oder SAP-Supportanbieter erwägen. Zu diesen Bedenken zählen die Compliance mit rechtlichen Vorgaben, die Sicherheit und die Support-Qualität bei technischen Problemen. In all diesen Bereichen hat sich Spinnaker Support als äußerst kompetenter Partner erwiesen. Ein Stamm von weit über 1.000 Kunden bescheinigt dem Anbieter jedes Jahr eine Zufriedenheit von fast 99 Prozent.