Spinnaker Support lance la garantie d'assistance ultime pour le support tiers

L'Ultimate Support Guarantee couvre les nouveaux clients pendant la durée initiale de l'assistance. Bien que les entreprises apprécient le fait que le support tiers soit toujours au moins deux fois moins cher que le support annuel fourni par Oracle et SAP, elles peuvent avoir du mal à faire équivaloir un coût inférieur à une qualité élevée. Cette garantie confirme que Spinnaker Support fournira constamment la couverture complète et les normes de haute performance que les organisations attendent.

« Passer à un support tiers ne doit pas être considéré comme un risque », a déclaré Mathew Stava, PDG et président de Spinnaker Support. « L'Ultimate Support Guarantee est notre assurance que chaque client reçoit l'assistance promise, quand et où il en a besoin. Nous pouvons offrir cette garantie de service parce que nous avons une confiance totale dans notre modèle, notre personnel et nos processus. Aucun autre fournisseur n'offre une telle garantie, ce qui prouve une fois de plus notre intégrité inégalée et notre engagement total envers les clients. »

Dans les conditions décrites dans l'Ultimate Support Guarantee dans son intégralité, si un nouveau client ne bénéficie pas du service garanti de Spinnaker Support au cours de sa période initiale et souhaite revenir à un support fourni par Oracle ou SAP, Spinnaker Support facilitera ce retour, y compris les frais de réintégration applicables pour le(s) produit(s) pris en charge figurant dans le cahier des charges. Pour en savoir plus, consultez le site https://www.spinnakersupport.com/ultimate-support-guarantee.

À propos de Spinnaker Support

Spinnaker Support est le premier fournisseur mondial du support tiers, de services gérés et de conseils en matière de logiciels d'entreprise pour les entreprises internationales de taille moyenne figurant dans la liste Fortune 100. Les marques reconnues et respectées qui qui exécutent des clients d'Oracle, de SAP et de Salesforce bénéficient de services plus réactifs, plus complets et plus abordables pour leurs applications et technologies d'entreprise. Depuis 2008, nos services primés, nos normes rigoureuses et notre expertise inégalée nous ont valu la confiance et la fidélité de plus de 1 300 organisations dans plus de 100 pays. Pour en savoir plus, consultez le site https://www.spinnakersupport.com.

