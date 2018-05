Spinnaker Support récompensée par trois Stevie® Awards 2018 pour ses services d'application Oracle et SAP

« Les candidatures soumises aux American Business Awards 2018 étaient remarquables », a déclaré Michael Gallagher, président et fondateur des Stevie Awards. « La compétition a été intense, et les lauréats des Stevie Awards peuvent être extrêmement fiers de leur accomplissement. »

Département de service client de l'année

Pour la troisième année consécutive, Spinnaker Support a reçu un Stevie Award récompensant le Département de service client de l'année. Cette année, le jury a été impressionné par la capacité de la société à améliorer la satisfaction et la fidélisation des clients à des niveaux record, dans le cadre d'une activité qui a enregistré une croissance de 44,2 %.

Nouveau service logiciel de l'année en matière de sécurité et de protection contre la vulnérabilité pour Oracle

En 2017, Spinnaker Support a lancé cette nouvelle offre de services révolutionnaires destinée aux entreprises fonctionnant sur Oracle. La société est le premier fournisseur de support tiers à combiner support d'applications accessible et experts en sécurité, grâce à des outils modernes de contrôle continu des menaces, qui délivrent une sécurité complète des infrastructures technologiques, ainsi qu'une protection contre la vulnérabilité. Ce nouveau service est fourni en tant qu'élément intégré au modèle de support tiers standard de Spinnaker Support. Le jury a constaté l'attrait d'une telle offre ainsi que la potentielle menace pour la position de marché de fournisseurs tels qu'Oracle.

Directeur de service client de l'année

Bob Harland, vice-président principal des services de support mondiaux de Spinnaker Support, a été récompensé par le prestigieux Stevie Award du Directeur de service client de l'année. M. Harland est responsable de la délivrance des services mondiaux, de la satisfaction des clients, et de la fidélisation des clients s'agissant de l'ensemble des gammes de services SAP et Oracle. En 2017, alors qu'il exerçait au poste de vice-président du support mondial Oracle, Bob et son équipe ont délivré des performances record en termes de satisfaction des clients, de fidélisation des clients ainsi que de volonté de recommandation de la part des clients, et ont contribué à la croissance de l'entreprise à hauteur de 62 %. Son équipe s'est développée de 41 % via le recrutement de nouveaux ingénieurs de support et de technologie dans l'ensemble des neuf centres d'exploitation de Spinnaker Support. L'équipe a soutenu de nombreux nouveaux clients, parmi lesquels Advantest, Nike Korea, Affinion Group, Yale University, et Cancer Research UK. Le jury a estimé que M. Harland était un professionnel visionnaire et un communicant efficace, qui partageait également son expertise avec les employés pour accroître leur valeur et leur expérience sur le lieu de travail.

« Le fait de remporter le Stevie Award du Directeur de service client de l'année est un grand honneur ; cette récompense doit néanmoins être partagée dans l'ensemble de l'organisation, et ne jamais être adressée à un seul individu », a déclaré Bob Harland. « Nous sommes l'unique fournisseur de support tiers à satisfaire à la fois aux certifications ISO 9001:2015 et ISO/IEC 27001:2013, ce qui souligne le solide engagement de la société en faveur des principes de gestion de la qualité et de protection des données, qui engendrent la satisfaction élevée des clients. Plus important encore, nous continuerons de délivrer un service de support de la manière appropriée, en fournissant un environnement de support sécurisé pour nos plus de 1 000 clients, et en respectant systématiquement les droits de propriété intellectuelle des fournisseurs de logiciels. »

À propos de Spinnaker Support

Spinnaker Support est un fournisseur mondial leader et reconnu de support tiers pour Oracle et SAP. Les clients de Spinnaker Support bénéficient d'un service plus complet et plus réactif, économisent en moyenne 62 % sur leurs frais de maintenance annuels, et peuvent conserver indéfiniment leurs versions logicielles actuelles. De plus en plus de clients de support tiers utilisent actuellement les services supplémentaires que nous proposons. Nous demeurons l'unique fournisseur de support tiers à délivrer des services gérés par les applications, des services gérés par les technologies, ainsi que des conseils lorsque les clients préfèrent se tourner vers un seul fournisseur. Ils font confiance à Spinnaker Support pour maintenir un fonctionnement aux performances optimales de leurs applications d'entreprise, ainsi que pour les aider à passer de la phase sur site à la phase hybride, puis au cloud.

L'offre de services primés de Spinnaker Support couvre BusinessObjects, Oracle E-Business Suite, JD Edwards, Siebel, Oracle Database, Oracle Technology et les produits Middleware, Hyperion, Demantra, Agile PLM, ATG/Endeca, et bien d'autres. Pour en savoir plus sur Spinnaker Support, rendez-vous sur http://www.spinnakersupport.com/. Suivez-nous sur LinkedIn, Twitter, Facebook, ou Google+.

CONTACT : Michelle Wilkinson, 720-457-5442, mwilkinson@spinnakersupport.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/538443/Spinnaker_Support.jpg

SOURCE Spinnaker Support

Related Links

http://www.spinnakersupport.com