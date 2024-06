Spiro™ animera une table ronde lors du sommet du leadership marketing des innovateurs de marque du Lions de Cannes

Spiro rejoint Diageo pour discuter de l'impact de la créativité pour les marques et les entreprises

CANNES, France, 11 juin 2024 /PRNewswire/ -- L'agence mondiale d'expérience de marque Spiro animera une table ronde avec Diageo lors du sommet du leadership marketing des innovateurs de marque dans le cadre du Festival international de la créativité du Lions de Cannes.

Le président mondial de Spiro, Jeff Stelmach, discutera du pouvoir de la créativité à travers l'expérientiel dans un contexte où les technologies évoluent rapidement dans le cadre du sommet du leadership marketing des innovateurs de marque.

« Nous sommes ravis d'être présents au Lions de Cannes pour la première fois avec les innovateurs de marque et de discuter avec Diageo, a déclaré Stelmach. J'ai hâte de discuter du pouvoir commercial de la créativité appliquée et de plonger dans notre notion d'écart de croyance créée par l'IA deepfake et les fake news. »

Carley Faircloth, directrice du marketing mondial de Spiro, et John Trinanes, directeur commercial mondial, rejoignent Stelmach au sommet et au festival, célébrant les idées de 2024 « qui ont ébranlé les industries et créé le changement » aux côtés de leurs pairs de l'industrie.

« Nous sommes des défenseurs passionnés du pouvoir de la créativité, a déclaré Trinanes et d'ajouter : Les marques considèrent Cannes comme le centre de l'univers expérientiel, c'est donc formidable d'être ici pour le célébrer. »

Le festival, qui en est à sa 71e édition, est l'occasion pour l'industrie de la publicité et des communications de discuter des meilleures réalisations au monde grâce à des sessions inspirantes sur scène et à des prix qui récompensent les travaux qui changent la donne. L'expérientiel a été ajouté en tant que catégorie de prix des Lions de Cannes il y a seulement six ans et continue d'être considéré comme l'incarnation de la reconnaissance de l'industrie créative.

À propos de Spiro™

Spiro (sp-eye-roh) est une agence mondiale d'expérience de marque dirigée stratégiquement, axée sur la créativité et à la pointe de l'industrie. Notre raison d'être est de cultiver des liens utiles. Nous sommes spécialisés dans l'établissement des liens les plus puissants au monde entre les marques et leurs publics de professionnels et de particuliers. Nous travaillons avec certaines des marques les plus reconnues au monde pour concevoir des événements et des expériences destinés à influencer et à pérenniser la préférence des clients. Nous nous efforçons de comprendre les moteurs et les motivations de l'engagement, de concevoir des expériences adaptées à ces comportements et, en fin de compte, de positionner les marques comme une priorité dans le cœur et l'esprit de leurs audiences clés. Rejoignez-nous. Essayez l'expérience Brand Gravity, le lien unique de Spiro entre la marque et le client. Pour en savoir plus, consultez le site ThisIsSpiro.com .

