Spiro™ annonce des rapports gratuits sur la durabilité pour ses clients, fer de lance du marketing expérientiel durable

LAS VEGAS, 19 avril 2024 /PRNewswire/ -- Pour la première fois dans l'industrie, l'une des principales agences mondiales d'expérience de marque Spiro™ a annoncé sa dernière initiative pour promouvoir la durabilité dans le secteur de l'événementiel. À partir du troisième trimestre, l'agence offrira gratuitement des rapports sur la durabilité aux clients éligibles, renforçant ainsi sa vision, son leadership et son soutien à la responsabilité environnementale.

« Cette initiative s'inscrit dans le cadre de notre vision plus large qui consiste non seulement à montrer l'exemple, mais aussi à donner à notre industrie les moyens de parvenir à une transformation durable, a déclaré Jeff Stelmach, président mondial de Spiro. La durabilité n'est simplement pas un mot à la mode pour nous, elle fait partie intégrante de notre philosophie. Nous croyons que l'impact de notre travail devrait aller au-delà de l'admiration et de l'engagement immédiats qu'il génère. »

L'engagement de l'agence en matière de durabilité , guidée par son équipe verte dévouée, vise à atteindre la carboneutralité d'ici 2050, conformément à l'engagement NetZero Pledge, et une réduction de 50 % des émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030, faisant écho à l'Accord de Paris. En établissant des jalons scientifiques, Spiro aligne ses engagements sur les objectifs de développement durable de l'ONU et sur l'initiative Science-Based Targets.

En plus de s'efforcer d'atteindre des objectifs de carboneutralité, Spiro cherche à éduquer et à inspirer l'industrie vers un avenir durable. Grâce à des indicateurs clés de performance ciblés et à un cadre de mesure complet, l'agence est capable d'aider ses clients à articuler leurs histoires de durabilité de manière à ce qu'elles trouvent un écho profond auprès de leur public et à ce qu'elles s'attaquent de front aux défis environnementaux.

Étant l'un des premiers collectifs du secteur de l'événementiel à obtenir la certification ISO 20121, Spiro a renforcé son engagement en matière de durabilité grâce à des certifications et des reconnaissances, notamment les certifications ISO 45001 et ISO 14001, le prix Platinum de sécurité et de durabilité de l'ESSA, et la médaille de bronze de la durabilité partageable d'EcoVadis.

L'agence renforce davantage sa vision en tant que membre de l'Institute of Environmental Management and Assessment (IEMA) et du comité de durabilité de l'ESSA, ainsi qu'en enregistrant plus de 70 affiliés dans le domaine de la durabilité et de la sécurité.

« Nous ne nous contentons pas de créer des événements et des expériences, nous plantons les graines d'un avenir plus vert, a déclaré Paul Ormbsy, responsable mondial de la santé, de la sécurité et de la durabilité chez Spiro. Il s'agit de prendre des mesures délibérées pour s'assurer que, tout en orientant l'industrie vers l'innovation et l'engagement, nous préservons également notre environnement pour les générations à venir. »

