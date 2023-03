Spiro™ lanza el segundo tema de su innovador programa de liderazgo intelectual

- Spiro™, la agencia global de experiencia de marca para el NEW NOW™, lanza el segundo tema de su innovador programa de liderazgo intelectual

La serie forma a profesionales del marketing y organizadores de eventos sobre cómo adaptarse a los continuos cambios del sector, conocer al público allí donde se encuentre y crear experiencias que ayuden a las marcas a crear vínculos, fidelidad y comunidad.

LAS VEGAS, 2 de marzo de 2023 /PRNewswire/ -- El moderno sector de los eventos globales no se parece en nada al de hace unos años, y los profesionales del marketing y la organización de eventos que triunfan hoy en día son aquellos que han aprendido no solo a adaptarse a estos cambios, sino a aprovecharlos en beneficio de sus clientes. Cuando Spiro™, la agencia global de experiencia de marca para el NEW NOW™, presentó su programa de liderazgo de pensamiento n·Spiro™ a finales del año pasado, pretendía ayudar a los planificadores de eventos a hacer exactamente eso. Spiro sigue haciéndolo con el lanzamiento del segundo tema de n•Spiro, titulado "Los cuatro principios básicos: Un marco para el futuro de los eventos".

El programa de liderazgo de pensamiento hace referencia a documentos "lite", informes de tendencias, "pin drops", cuadros de mando, entrevistas, vídeos, presentaciones en salas de juntas y otros recursos para identificar áreas de interés y relevancia para la industria mundial de eventos. Su segundo tema profundiza en los cuatro principios que son cruciales para dar forma a eventos impactantes que destaquen, tanto ahora como en el futuro, y cómo cada principio puede ayudar a las marcas a evolucionar y tener éxito en el cambiante panorama actual de los eventos.

"Los eventos presenciales siempre han desempeñado un papel fundamental para que las marcas establezcan conexiones humanas auténticas", explicó Jeff Stelmach, presidente mundial de Spiro. "Sin embargo, ahora los consumidores quieren esas conexiones humanas, independientemente de cómo asistan o participen. La ubicación de un evento se ha vuelto más fluida, y la propia definición de "evento" ha cambiado en consecuencia. Los cuatro principios básicos ayudan a los profesionales de los eventos de hoy a comprender estas complejidades y a encontrar formas eficaces de conectar con su público, esté donde esté".

Los cuatro principios básicos de la serie son NEW NOW™, THERE-ness™, ARL™ (All Real Life) y Community (Comunidad). NEW NOW hace referencia a la constante evolución del sector de los eventos. THERE-ness, por su parte, se refiere al concepto de que los asistentes a un evento tienen autonomía para elegir cuándo, dónde y cómo quieren participar en una experiencia concreta, así como el modo en que deciden hacerlo.

ARL (All Real Life) hace hincapié en el hecho de que los planificadores de eventos ya no necesitan distinguir entre IRL, URL u oportunidades híbridas a la hora de planificar eventos, ya que su público ahora alterna sin problemas entre experiencias digitales y físicas. El cuarto principio básico, Comunidad, muestra a los profesionales del marketing y de los eventos cómo crear momentos de conexión poderosos que causen impacto durante una reunión o un evento - y sirvan de catalizador para crear conexiones continuas que conduzcan a la creación de nuevas comunidades.

"Al fin y al cabo, la gente asiste a eventos, pero se une a comunidades", comentó Beki Winchel, director de Innovación y Liderazgo del Pensamiento de Spiro. "Los principios de los Cuatro Puntos Básicos constituyen un marco que ayuda a los responsables de marketing, eventos y marcas a diseñar eventos y experiencias que se encuentren con los clientes, empleados y otros públicos allí donde ESTÁN. Da poder a las personas y posiciona las experiencias de marca como catalizadores de conexiones que se convierten en comunidades prósperas".

Además de las opiniones de los profesionales de Spiro, el programa de liderazgo intelectual de n·Spiro incluye opiniones de líderes en experiencia de marca de todos los sectores y explora una amplia gama de temas que ayudan a las marcas a forjar relaciones más profundas con su público.

Los próximos temas explorarán desde cómo integrar las siete necesidades humanas más importantes en el diseño de eventos y experiencias, hasta cómo las marcas pueden seguir creando una relación y una comunidad con el público mucho después de que los asistentes hayan vuelto a sus vidas cotidianas.

Si desea conocer más acerca de Spiro y del destacado programa de liderazgo de la agencia, n•Spiro, visite ThisIsSpiro.com/nspiro.

