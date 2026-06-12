Spiro nombra a Karen DeVault como vicepresidenta sénior de Cuentas de Crecimiento Global

-Spiro amplía su liderazgo en activaciones de marca y eventos con el nombramiento de Karen DeVault como vicepresidenta sénior de Cuentas de Crecimiento Global

Ante el creciente auge de la inversión en experiencias, Spiro amplía su equipo directivo para apoyar a los clientes que buscan una colaboración más estrecha y un mayor impacto comercial

LAS VEGAS, 12 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Spiro®, la agencia global especializada en experiencias, activaciones de marca, eventos y exposiciones, ha nombrado a Karen DeVault como vicepresidenta sénior de Cuentas de Crecimiento Global dentro de su división de Activaciones de Marca y Eventos (BAE).

Spiro Expands Brand Activations & Events Leadership with Appointment of Karen DeVault as SVP, Global Growth Accounts

DeVault aporta más de 20 años de experiencia liderando programas integrados de marketing y experiencial en los sectores B2B y B2C. Se une a Spiro procedente de Invisible North, donde ocupó el cargo de vicepresidenta ejecutiva, supervisando la estrategia de cuentas integradas en programas experienciales, digitales y de colaboración. Anteriormente, trabajó siete años en Mosaic North America, contribuyendo a definir la oferta integrada de la agencia y liderando programas para marcas de los sectores de bienes de consumo, tecnología, fintech, entretenimiento, bebidas, streaming y comercio minorista.

"Karen posee una combinación excepcional de cualidades", afirmó Carley Faircloth-Kilmurray, directora Global de Marketing, Estrategia y Activaciones de Spiro. "Es profundamente estratégica, pero también increíblemente práctica. Comprende los objetivos de los clientes, formula las preguntas adecuadas y forja alianzas sólidas. Por eso, muchas de las marcas con las que ha trabajado siguen confiando en ella. Al unirse al equipo de BAE, aporta experiencia, perspectiva y un estilo colaborativo que complementa la fortaleza ya existente en la empresa".

En su nuevo cargo, DeVault se centrará en fortalecer las relaciones con los clientes clave e impulsar el crecimiento continuo del área de Activaciones de Marca y Eventos de Spiro.

"Las expectativas que los clientes tienen de sus agencias asociadas han cambiado significativamente a lo largo de mi carrera", afirmó DeVault. "Las marcas con las que trabajo buscan socios sénior que comprendan la realidad de su negocio, sepan desenvolverse en entornos complejos y sepan cómo pasar de la idea a la ejecución sin perder impulso. Eso fue lo que me atrajo de Spiro. Aquí existe un verdadero compromiso con la colaboración y con realizar un trabajo que cumpla con lo prometido".

"Karen ha dedicado su carrera a forjar relaciones de confianza con algunas de las marcas líderes a nivel mundial", afirmó Jeff Stelmach, presidente global de Spiro. "Sabe cómo ayudar a los clientes a superar la complejidad, alinear equipos en torno a un objetivo común y convertir la ambición en acción. Nos complace darle la bienvenida a Spiro y nos entusiasma el valor que aportará a las organizaciones a las que servimos".

El nombramiento de DeVault se produce en un momento en que las organizaciones buscan cada vez más la experiencia no solo para conectar con el público, sino también para fortalecer las relaciones con los clientes y respaldar objetivos comerciales más amplios. Su incorporación refuerza aún más la capacidad de Spiro para satisfacer esta necesidad mediante un liderazgo sénior y una colaboración directa.

Para obtener más información sobre las soluciones de Activación de Marca y Eventos de Spiro, visite spiro.com.

Acerca de Spiro

Spiro (sp-eye-roh) es una agencia global de experiencias, con una estrategia clara y una gran creatividad, que marca la pauta en la forma en que las marcas se conectan y crecen. Al acelerar la atracción de marca, ese vínculo emocional y conductual, basado en datos, entre las marcas y sus audiencias, Spiro transforma las marcas en experiencias únicas. Conectada globalmente y con la confianza de algunas de las marcas más influyentes del mundo, Spiro crea el atractivo que fideliza a los clientes. Descubre más en spiro.com.

Contacto para Medios

Melissa Burns

Directora Senior de Marketing

[email protected]