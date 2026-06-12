Spiro renforce son leadership dans le domaine des activations de marque et de l'événementiel en nommant Karen DeVault au poste de vice-présidente principale en charge des comptes stratégiques internationaux

À mesure que les investissements dans les expériences gagnent en importance, Spiro renforce son équipe de direction afin d'accompagner les clients qui souhaitent renforcer leur partenariat et accroître leur impact commercial.

LAS VEGAS, 11 juin 2026 /PRNewswire/ -- Spiro®, l'agence internationale spécialisée dans les expériences client, les activations de marque, l'événementiel et les expositions, a nommé Karen DeVault au poste de vice-présidente principale en charge des comptes stratégiques internationaux au sein de sa division Brand Activations & Events (BAE).

Spiro Expands Brand Activations & Events Leadership with Appointment of Karen DeVault as SVP, Global Growth Accounts

DeVault apporte plus de 20 ans d'expérience dans la conduite de programmes de marketing intégré et d'expériences client, aussi bien dans le secteur B2B que dans le secteur B2C. Elle rejoint Spiro après avoir travaillé chez Invisible North, où elle occupait le poste de vice-présidente exécutive assurant la supervision de la stratégie globale des comptes dans le cadre de programmes expérientiels, numériques et de partenariat. Auparavant, elle avait passé sept ans chez Mosaic North America, où elle a contribué à définir l'offre intégrée de l'agence, tout en dirigeant des programmes destinés aux marques issues des secteurs des biens de grande consommation, des technologies, de la fintech, du divertissement, des boissons, du streaming et de la distribution.

« Karen possède une rare combinaison de qualités », a déclaré Carley Faircloth-Kilmurray, directrice mondiale du marketing, de la stratégie et des activations chez Spiro. « Elle est dotée d'un sens aigu de la stratégie, mais elle est aussi incroyablement pragmatique. Elle comprend les objectifs de ses clients, pose les bonnes questions et tisse de véritables partenariats tout au long du processus. C'est pourquoi tant de marques avec lesquelles elle a travaillé continuent de lui faire confiance. En rejoignant l'équipe de BAE, elle apporte son expérience, sa vision et un esprit de collaboration qui viennent renforcer les atouts dont dispose déjà l'entreprise ».

Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, Mme DeVault s'attachera à entretenir les relations avec les clients clés et à contribuer à la croissance continue des activités d'activation de marque et d'événementiel de Spiro.

« Les attentes des clients vis-à-vis de leurs agences partenaires ont considérablement évolué au cours de ma carrière », a déclaré Karen DeVault. « Les marques avec lesquelles je travaille recherchent des associés expérimentés qui comprennent les réalités de leur secteur, sont capables de gérer la complexité et savent passer de l'idée à la mise en œuvre sans perdre leur élan ». C'est ce qui m'a attiré chez Spiro. On sent ici une réelle volonté de collaborer et de mener à bien des projets qui tiennent leurs promesses ».

« Tout au long de sa carrière, Karen a su nouer des relations de confiance avec certaines des plus grandes marques mondiales », a déclaré Jeff Stelmach, président mondial de Spiro. « Elle sait aider ses clients à gérer les situations complexes, à mobiliser les équipes autour d'un objectif commun et à concrétiser leurs ambitions. Nous sommes ravis de l'accueillir chez Spiro et impatients à l'idée de pouvoir offrir aux entreprises que nous accompagnons toute la valeur ajoutée qu'elle apportera ».

La nomination de Mme DeVault intervient à un moment où les entreprises se tournent de plus en plus vers l'expérience client, non seulement pour engager leur public, mais aussi pour renforcer leurs relations avec la clientèle et soutenir leurs objectifs commerciaux généraux. Son arrivée renforce encore davantage la capacité de Spiro à répondre à ce besoin grâce à un encadrement de haut niveau et à un partenariat actif.

Pour plus d'informations sur les solutions d'activation de marque et d'événementiel proposées par Spiro, rendez-vous sur spiro.com.

À propos de Spiro

Spiro (sp-eye-roh) est une agence expérientielle qui opère au niveau mondial, portée par la stratégie et la créativité, qui fait figure de référence en matière de stratégie de développement et d'interaction des marques. En accélérant la Brand Gravity, c'est-à-dire l'attraction émotionnelle et comportementale entre les marques et leur public, Spiro transforme les marques en expériences. Connectée à l'échelle mondiale et bénéficiant de la confiance de certaines des marques les plus influentes au monde, Spiro crée cet effet d'attraction qui renforce la fidélité des clients. Pour en savoir plus, rendez-vous sur spiro.com.

Contact presse

Melissa Burns

Directrice principale du marketing

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