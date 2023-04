- La agencia de experiencia de marca global, Spiro™, reflexiona sobre los resultados, los éxitos y los elogios en el primer aniversario

LAS VEGAS, 12 de abril de 2023 /PRNewswire/ -- Spiro™, la agencia de experiencia global para NEW NOW™ tuvo un año inaugural histórico en el negocio, asegurando numerosos premios de alto perfil mientras se consolida como líder de la industria y uno de los principales contendientes en varias otras categorías de premios importantes.

Spiro™, the global brand experience agency for the NEW NOW™ celebrate first anniversary.

Lanzado en marzo de 2022, como parte del Colectivo GES, Spiro buscaba ayudar a las marcas a adaptarse al NEW NOW™, o la evolución de la industria de eventos provocada por la pandemia de COVID-19. Spiro ayuda a los clientes a crear experiencias impactantes que trascienden los medios tradicionales para unir audiencias donde están.

Los esfuerzos de Spiro, tanto en nombre de sus propios clientes como de la industria de eventos en general, han acumulado una impresionante lista de premios y reconocimientos en su primer año. Más recientemente, Spiro fue preseleccionado para el premio Agencia global del año de Campaign y su trabajo fue reconocido para el premio EXHIBITOR Best in Show de Caterpillar en el International Consumer Electronics Show. Junto con las inclusiones también en las 200 mejores agencias de marketing de 2023 de Chief Marketer, en la lista Fab 50 y Top 100 IT de 2022 de Event Marketer en Dubái el pasado mes de diciembre.

"Estos premios son un verdadero testimonio del equipo que hemos reunido y de nuestros esfuerzos continuos para liderar la industria", comentó Jeff Stelmach, presidente global de Spiro. "Estamos orgullosos de lo que hemos podido lograr en nuestro primer año, posicionando a nuestros clientes como autoridades dentro de sus respectivos campos y ayudando a otros profesionales de marketing, branding y eventos a abordar los cambios continuos de la industria".

Spiro ha creado varias iniciativas para hacer crecer su comunidad y establecerse como la agencia de experiencia de marca global para NEW NOW. Esto incluye el lanzamiento de n•Spiro™, su programa de liderazgo intelectual, su trabajo con CBSNews.com como líder en innovación y disrupción, junto con varias funciones en publicaciones de la industria.

Para obtener más información sobre Spiro, los éxitos de su primer año y el Programa de liderazgo intelectual de n•Spiro, visite ThisIsSpiro.com .

Acerca de Spiro

Spiro, parte del colectivo GES, es la agencia de experiencia de marca global para NEW NOW™. Creamos eventos y experiencias globales que redefinen la forma en que los humanos se conectan y les damos vida a través de medios integrados físicos, digitales, móviles e híbridos. Trabajando con algunas de las marcas más reconocidas del mundo, los estrategas, creadores, innovadores, constructores, comercializadores y especialistas de Spiro son expertos en la gestión analítica y estratégica de eventos, el diseño creativo y la producción. Trabajando juntos, ofrecemos exhibiciones experienciales, conferencias y eventos de alto impacto, lanzamientos de productos, activaciones de patrocinio y ventanas emergentes para consumidores que unen a las audiencias, donde sea que estén.

Contacto de medios:

Ashley Serafin

[email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2051731/Brand_experience_agency_celebrates_first_anniversary.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1774232/Spiro_Part_Of_The_GES_Collective_Logo.jpg

SOURCE Spiro